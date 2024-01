LeBron James, elegido por 18ª vez consecutiva para el All-Star de la NBA 2022

LeBron James, estrella de los Lakers de Los Ángeles, fue nombrado capitán del equipo de la Conferencia Oeste, la 18ª vez que es elegido para el All-Star, empatando con Kobe Bryant en el segundo puesto de todos los tiempos, por detrás de Kareem Abdul-Jabbar, que tiene 19.

También significa que el jugador de 37 años ha sido capitán en cada uno de los cinco años que la NBA ha utilizado el sistema actual para elegir a sus equipos.

James regresará a Cleveland para el Partido de las Estrellas, que tendrá lugar el 10 de febrero, la ciudad donde comenzó su carrera en la NBA en 2003 y donde ganó un título en 2016.

James está acompañado por el escolta de los Golden State Warriors Stephen Curry, el escolta de los Memphis Grizzlies Ja Morant, el pívot de los Denver Nuggets Nikola Jokic y el alero de los Warriors Andrew Wiggins como titulares por el Oeste.

Es la octava selección de Curry para el Partido de las Estrellas, mientras que para Jokic, vigente MVP de la NBA, es la cuarta.

Morant y Wiggins harán su debut, ya que Morant ha tenido una gran temporada con los ascendentes Grizzlies, mientras que Wiggins ha jugado un papel importante en la excelente temporada de los Warriors.

Wiggins describió la noticia de que era titular como "alucinante".

"Estaba echándome la siesta antes del partido y mi chica y mi hija me despertaron y me dijeron: 'Eres titular, eres titular'. Por un segundo pensé que estaba soñando. Me dije: '¿Qué está pasando?' Fue una buena manera de saber que había llegado al All-Star, y estoy agradecido", declaró a los medios.

"He estado trabajando mucho y he encontrado un hogar aquí. Ojalá pueda seguir así y éste no sea el último".

Kevin Durant será el capitán del equipo de la Conferencia Este, lo que significa que será el mismo conjunto de capitanes del All-Star que en 2021.

No está claro si la estrella de los Brooklyn Nets participará en el partido, ya que continúa recuperándose de un esguince de ligamentos en la rodilla.

Junto a Durant, 12 veces All-Star, están el escolta-alero de los Chicago Bulls DeMar DeRozan, el escolta de los Atlanta Hawks Trae Young, el pívot de los Philadelphia 76ers Joel Embiid y el alero de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Es la sexta selección del "fenómeno griego" -empatando el récord de selecciones de la franquicia de los Bucks de Abdul-Jabbar-, la quinta para Embiid y la segunda para Young.

Para DeRozan, la estrella de los Bulls ha disfrutado de una temporada resurgente, ayudando a Chicago al segundo puesto de la Conferencia Este.

El anuncio de la quinta elección de DeRozan para el All-Star lo hizo su compañero Zach LaVine -que se quedó a las puertas de ser elegido también- en el vuelo hacia el siguiente partido de los Bulls.

Los votos de los aficionados representaron el 50% de la votación, con un panel de los medios de comunicación y los jugadores actuales cada uno con un 25%.

Los reservas para el partido se anunciarán el 3 de febrero y son votados por los entrenadores jefe de cada conferencia.

