LeBron James anota 40 puntos en la victoria de Los Ángeles Lakers sobre Oklahoma City Thunder

El jugador de 38 años ofreció una clase magistral ofensiva al convertirse en el primer jugador en su 21ª temporada en la NBA que registra un partido de 40 puntos, con 13 de 20 en tiros de campo, incluidos sus cinco triples. Además, sumó siete rebotes y siete asistencias.

"Necesitábamos esta victoria", dijo James, que cumplirá 39 años dentro de una semana, según ESPN. "No queríamos terminar el viaje con una derrota. Venir aquí a jugar contra un equipo que ha estado jugando extremadamente bien a lo largo de esta temporada, fue una gran victoria para nosotros."

Tras una racha de cuatro derrotas consecutivas, Anthony Davis había calificado este partido como "obligatorio" para los Lakers, y el entrenador Darvin Ham modificó la alineación inicial en un intento de reforzar la defensa de antemano.

Fue una decisión que dio sus frutos, y Ham rindió tributo más tarde a "ese tamaño y físico ahí fuera", ya que los Lakers dominaron a los Thunder y ganaban por 12 al descanso.

D'Angelo Russell, que había sido desplazado al banquillo, aportó 15 puntos en 18 minutos, mientras que Davis añadió 26 puntos y Rui Hachimura 21 puntos.

Pero fue James quien aportó la contribución decisiva, anotando 11 puntos en los últimos 4:29 para sellar la victoria después de que los Thunder hubieran recortado la ventaja de los Lakers de 26 a sólo ocho puntos a mitad del último cuarto.

Los Thunder llevaban una racha de tres victorias consecutivas pero, a pesar de los 34 puntos de Shai Gilgeous-Alexander y los 28 de Jalen Williams, no pudieron doblegar a los Lakers.

"Lo único que me importa es el día libre de mañana", añadió James después. "Me importa un bledo el lunes. Lo único que me importa del lunes ahora mismo es que mi hija se despierte y abra sus regalos. Eso es todo.

"Por favor, ahora mismo ni me hables del día de Navidad. Nochebuena es lo que estoy deseando. Estoy listo para poner mi culo en este sofá".

Los Lakers vuelven a jugar el día de Navidad cuando reciban a los Boston Celtics.

Fuente: edition.cnn.com