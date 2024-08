- Leah Remini y su esposo han optado por ir por caminos separados después de dos décadas de matrimonio.

Leah Remini, la actriz de 54 años famosa por su papel en "El Rey de Queens", y su esposo, el cantante-actor de 56 años Angelo Pagan, han decidido separarse después de 21 años de matrimonio. Han estado considerando este movimiento durante un tiempo y lo abordan con optimismo, creyendo que es la mejor opción para ambos, como mencionaron en las redes sociales.

Aprecian los años que han pasado juntos y los momentos maravillosos que han construido, especialmente la crianza de su hija. Desde su perspectiva, este matrimonio fue un éxito.

Están interesados en expresar que separarse o terminar una relación no significa fracaso. Remini y su familia habían sido abiertos anteriormente sobre sus vidas personales y profesionales en un programa de televisión de telerrealidad.

La carrera actoral de Remini despegó a finales de los 80, obteniendo roles en various programas de televisión. Consiguió reconocimiento mundial entre 1998 y 2007 como Carrie Heffernan, la secretaria legal en la serie de comedia "El Rey de Queens", que también fue popular en Alemania. También ha protagonizado películas como "Old School" y "The Boy Next Door" junto a Jennifer Lopez.

Remini fue una dedicada Scientologist durante muchos años y se alejó públicamente de la organización controvertida en 2013. Se unió después de su madre y más tarde compartió sus experiencias y las de otros exmiembros en la serie documental "Leah Remini: Scientology y el después", que se emitió de 2016 a 2019. El año pasado, presentó una demanda en contra de la organización, acusándola de acoso, intimidación, vigilancia y difamación. Remini afirmó audazmente que Scientology no ha podido acallar su voz.

A pesar de anunciar su divorcio después de 21 años de matrimonio, Leah Remini y Angelo Pagan recuerdan con cariño su 'año de matrimonio' lleno de experiencias compartidas y la crianza de su hija. Aunque se están separando, creen que es un testimonio de su relación fuerte, como mencionaron en las redes sociales.

