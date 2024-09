Lauterbach prevé una "temporada de transformaciones" en el sector sanitario

Durante los próximos meses, varias leyes de salud están a punto de concluir, comenzando con la controvertida reforma de los hospitales. Varios partidos han expresado preocupaciones sobre el impacto en las personas con seguro de salud obligatorio.

El ministro federal de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, ha abogando por cambios significativos en la atención de los pacientes en los hospitales y prácticas. Lauterbach declaró: "Nos enfrentamos a un otoño de reformas en la política de salud", durante un debate presupuestario en el Bundestag como político de la SPD. Alemania tiene una tasa de mortalidad más alta en comparación con otros países europeos occidentales y grandes disparidades en la esperanza de vida entre los ricos y los pobres. Estos problemas deben abordarse.

"Estos problemas solo pueden abordarse a través de reformas estructurales significativas, no de ajustes menores, y ciertamente no con promesas vacías", explicó Lauterbach. Algunas de las decisiones clave que se están considerando incluyen la controvertida reforma hospitalaria, mejorar las condiciones para los médicos de cabecera y estabilizar la financiación de la atención. Lauterbach reconoció que las tasas de contribución están bajo presión, pero argumentó que los ciudadanos no deben soportar la carga a través de recortes de bajo rendimiento, ya que la política ha fallado en implementar reformas.

La CDU y la AfD critican los impuestos adicionales de contribución

Las propuestas de Lauterbach recibieron críticas de los partidos de la oposición. El representante de salud de la Unión, Tino Sorge, acusó a Lauterbach de negar la realidad, advirtiendo que la reforma hospitalaria "no funcionará si se impone". Al considerar la presión financiera sobre las personas con seguro de salud obligatorio, Sorge preguntó: "¿Cuántas veces más piensa aumentar las contribuciones?". El diputado de la AfD Wolfgang Wiehle criticó el aumento de las contribuciones de seguro de salud debido al gasto excesivo en gastos innecesarios.

Lauterbach subrayó: "La coalición de semáforo está trabajando en la política de salud". También instó a la oposición a pasar de sus quejas y unirse a la conversación en lugar de retirarse a los clichés. La especialista en presupuesto de los Verdes, Paula Piechotta, planteó la pregunta: "¿Es justo cargar a los asegurados con los costos en lugar de los contribuyentes en la reforma hospitalaria?".

El portavoz del presupuesto de la FDP, Karsten Klein, también criticó, centrándose en los estados federales, que aquellos que abogan por un aumento del gasto del sistema hospitalario deberían abogar abiertamente por tasas de contribución más altas. La experta en salud de la SPD, Heike Baehrens, declaró: "La capacidad de pago de los contribuyentes debe tener un límite". Lauterbach ha insinuado anteriormente que los aumentos de las contribuciones pueden estar en perspectiva para 2025.

Lauterbach regresa al pleno

Después de su discurso, el ministro salió del salón del pleno - lo que llevó a llamamientos. Después de la protesta de la Unión que citaba una cita en la Cancillería, el presidente actuante Wolfgang Kubicki reconoció la insatisfacción. Luego solicitó que el gobierno asegurara el regreso de Lauterbach, lo que se aseguró. Lauterbach regresó posteriormente a su asiento en el banco del gobierno.

Se agrega lo siguiente al debate en curso: Lauterbach defendió sus propuestas, declarando: "No nos estamos echando atrás ante decisiones difíciles, incluidas las posibles aumentos de contribuciones, para abordar mejor los problemas de salud".

