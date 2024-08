- Lauterbach en el hospital: No dejará que la casa se hunda

Muchos directores de clínicas miran ansiosamente hacia el futuro. La situación económica de los hospitales es mala. Inclusive la Clínica Werner Forssmann en Eberswalde está trabajando para escribir números negros de nuevo. "Hemos sabido durante años que el cambio es inevitable, ahora estamos justo en medio de él", anunció el hospital. La dirección discutió las necesidades financieras y las perspectivas futuras con el Ministro Federal de Salud Karl Lauterbach (SPD).

"Que esta casa no se hunda"

El político del SPD defendió su controvertida reforma hospitalaria ante las preocupaciones y prometió apoyo a la clínica durante su visita. La clínica especializada está a la medida para la reforma, dijo Lauterbach. Sin embargo, es importante que la clínica, que está incurrriendo en déficit, también pueda sobrevivir hasta la reforma. "No dejaremos que esta casa se hunda", dijo Lauterbach. En una fase de transición, se proporcionarán fondos a los hospitales. "Para esto, la tasa de contribución de las compañías de seguros de salud puede tener que subir de nuevo".

La Clínica Werner Forssmann en Eberswalde tiene una gran importancia para el suministro de la región, especialmente en los ámbitos de cuidado de tumores y accidentes y accidentes cerebrovasculares, dijo Lauterbach. La clínica con alrededor de 450 camas trata a pacientes de los distritos de Barnim y Uckermark, así como partes del distrito de Märkisch-Oderland.

El hospital debe aprovechar las reservas

Sin embargo, la situación financiera es tensa: "Solo fue posible un resultado global equilibrado el año pasado activando reservas del balance", anunció la Clínica GLG Werner Forssmann. Está en un proceso de consolidación.

La clínica hace un excelente trabajo, pero recibe demasiado pocas casos porque aún se están realizando en hospitales cercanos, dijo Lauterbach. Los tratamientos altamente especializados podrían ser mejor realizados en clínicas especializadas. En el futuro, se abrirán pequeños hospitales para atención ambulatoria, según el ministro.

Lauterbach apela: No bloqueen la reforma

"Cualquiera que bloquee o retrase la reforma corre el riesgo de que los hospitales quiebren", argumentó Lauterbach. Cuanto antes se implemente la reforma, más hospitales podrán sobrevivir. Lauterbach visitó la clínica junto con la Secretaria de Estado en el Ministerio de Salud, Antje Töpfer (Verdes).

La reforma tiene como objetivo reducir la presión financiera y anclar reglas de calidad uniformes. Para ello, se cambiará la remuneración por casos de tratamiento a tarifas planas. En el futuro, las clínicas recibirán el 60 por ciento de la remuneración solo por mantener ciertas ofertas. La base de financiación por las compañías de seguros de salud se definirá con más precisión "grupos de rendimiento" que también establecen requisitos mínimos.

Sin embargo, también hay miedo de que surjan brechas en la oferta en el futuro, por ejemplo en zonas rurales, y los pacientes tengan que viajar largas distancias.

Asociación hospitalaria: "Procedimiento estándar" no es sensato

"Miro los planes de reforma con gran preocupación", dijo el director general de la asociación estatal de hospitales, Michael Jacob. No estamos en contra de una reforma. Sin embargo, considera los planes actuales no adecuados para el paisaje clínico en regiones rurales. Pidió más margen de maniobra para los estados y no un corsé riguroso. "Lo que aplica en la Uckermark no tiene por qué aplicar en la Lusacia o en la zona densamente poblada de Potsdam", dijo Jacob. "Procedimiento estándar" no es adecuado. Los estados necesitan más mano libre para permitir que las clínicas, por ejemplo, ofrezcan más servicios ambulatorios.

Político de la CDU: La visita del ministro de Salud no debería convertirse en un viaje a larga distancia

"Espero sinceramente que el Ministro de Salud, a través de su visita a Eberswalde, comprenda que la reforma no tendrá éxito solo con una perspectiva de la ciudad grande. Una visita al hospital no debería convertirse en un viaje a larga distancia", dijo Michael Schierack, portavoz de política sanitaria de la fracción parlamentaria de la CDU del estado. "Para nosotros, la distancia es un factor de calidad importante que no se considera suficientemente en los planes actuales".

