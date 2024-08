Lauterbach defiende contra el ataque de Kubicki

Al revisar los protocolos del RKI, el diputado del FDP Kubicki acusa al Ministerio Federal de Salud de ejercer presión sobre el Instituto Robert Koch durante la pandemia de COVID-19. El ministro de Salud Lauterbach no deja pasar las acusaciones. También interviene el virólogo Streeck.

El Ministerio Federal de Salud (BMG) no comenta las demandas del diputado del FDP Wolfgang Kubicki sobre "consecuencias personales" para el ministro de Salud Karl Lauterbach en relación con la publicación de los denominados "Corona-Files" del Instituto Robert Koch (RKI). "El BMG no comenta las declaraciones de Sr. Kubicki", dijo a petición.

El ministerio también citó a Lauterbach de manera general "sobre el tema de las bases de decisión y la autoridad de decisión" con las palabras: "No hay nada que esconder en los protocolos del RKI. Por eso he ordenado la publicación de los protocolos. El RKI ha dado recomendaciones durante la pandemia. Sin embargo, la responsabilidad política recae en el ministerio. A pesar de la estrategia general cautelosa, más de 50.000 personas murieron a causa del COVID-19 solo en Alemania en 2022. Por lo tanto, las medidas fueron más que justificadas".

Después de la publicación de documentos no censurados sobre las reuniones del personal de crisis del RKI por parte de un periodista, el presidente del Bundestag Kubicki demandó consecuencias personales para Lauterbach. Lo acusa de tener una "actitud irresponsable hacia la verdad" y se refiere, entre otras cosas, a una declaración de Lauterbach de marzo, según la cual el RKI había trabajado de forma independiente de las instrucciones políticas. Sin embargo, en opinión de Kubicki, los documentos prueban la influencia política. El RKI había mantenido artificialmente alta la presión pública de la pandemia a instancias del BMG, escribió el político del FDP.

El RKI quiere publicar los protocolos en una fecha posterior

Los protocolos del personal de crisis aún no han sido publicados por el RKI. Un grupo alrededor de un periodista, que se cuenta entre los críticos de la política del gobierno federal en materia de corona, había recibido los documentos de una fuente del instituto, los subió a Internet en julio y también los presentó en una conferencia de prensa.

El RKI declaró que no había "verificado ni verificado los conjuntos de datos". El instituto quiere publicar los protocolos en una fecha aún no especificada, según declaraciones de Lauterbach. Los papeles muestran lo que el personal de crisis discutió en sus reuniones regulares durante el período de corona: números actuales de infección, situación internacional, vacunaciones, pruebas, estudios o medidas de contención.

Kubicki cita partes de los documentos publicados en Internet, que considera pruebas de que se ejerció influencia sobre el RKI. Cita una entrada del 9 de febrero de 2022, que bajo el punto "Evaluación de riesgo actual" dice: "El momento de la publicación depende de la aprobación del BMG, no antes de la MPK del 16.02.2022. Una rebaja previa podría interpretarse como una señal de desescalada, por lo tanto, no deseada políticamente".

Además, se cita una entrada del 25 de febrero de 2022: "La reducción del riesgo de muy alto a alto fue rechazada por el BMG" y una del 20 de abril de 2022: "De acuerdo con el BMG, el descenso debería ser inicialmente a alto y no a moderado por razones estratégicas".

El virólogo Dr. Hendrik Streeck, de Bonn, que planea presentarse como candidato de la CDU en las elecciones federales de 2025, exigió en el periódico Bild que Karl Lauterbach abordara extensively las acusaciones contra él surgidas de los protocolos. Kubicki acusó a su socio de coalición de reprimir hallazgos científicos para lograr objetivos políticos. "Una acusación así no puede dejarla pasar si Karl Lauterbach quiere seguir siendo ministro de Salud".

Kubicki también exigió una investigación parlamentaria sobre la pandemia de corona. Jens Spahn, predecessor de Lauterbach en el cargo, también comentó este tema en la "Entrevista de la semana" de ARD. Debemos discutir lo que salió mal y mirar hacia adelante a lo que podemos aprender de ello, dijo el político de la CDU, y exigió la creación de un correspondiente comité de investigación en el Bundestag. "En este momento, tengo la impresión de que algunas personas no quieren hablar de ello en absoluto, como si todo estuviera somehow okay, y otros - especialmente aquellos que siempre han sido críticos - quieren montar algún tipo de tribunal popular".

El Ministerio Federal de Salud no comenta las acusaciones del diputado del FDP Kubicki, diciendo: "Se agrega lo siguiente: El BMG no comenta las declaraciones de Sr. Kubicki".

El virólogo y político de la CDU Dr. Hendrik Streeck exige que el ministro de Salud Karl Lauterbach aborde las acusaciones contra él surgidas de los protocolos, diciendo: "Se agrega lo siguiente: Streeck también interviene, exigiendo que Lauterbach aborde extensively las acusaciones".

Lea también: