Laura Müller se jacta de su estómago embarazada.

Después de un debut musical como cantante que no causó gran impresión, parece que Laura Müller espera otro hijo. Ella anunció esto en julio, compartiendo imágenes de su pronunciada barriga de bebé en su página de Instagram. Es interesante especular sobre quién podría haber dejado marcas no deseadas en su vientre, aunque.

Recordando su debut, Müller lanzó su carrera musical con la canción "Superstar" en abril. Las letras como "¿Te gusta mi trasero, es redondo y firme" y "Mira mi cuerpo, ¿me encuentras atractiva? Tus ojos me desvisten, el Martini está en hielo" fueron parte de su presentación. El video musical de la canción ha recopilado alrededor de 1.8 millones de vistas en YouTube hasta ahora.

A pesar de todo, la recepción de sus habilidades vocales fue tibia en el mejor de los casos. Críticos como Dieter Bohlen describieron su voz como 'terrible' y criticaron la naturaleza 'kitsch' general del video musical. Parecía que la comparación con Shirin David, una cantante destacada, no favorecía a Laura Müller.

Un posible hermano para Rome Aston

Parece que Laura Müller está volviendo su atención hacia la planificación de la familia una vez más. En julio, anunció su segundo embarazo con su esposo en Instagram. En ese momento, ocultó su barriga de bebé debajo de un oso de peluche en la fotografía.

Ahora, ella muestra orgullosa su creciente barriga en toda su gloria. En una publicación reciente de Instagram, compartió una foto en blanco y negro, con su estómago expuesto, sin su esposo. Animó a sus más de 640,000 seguidores a especular sobre el género del bebé, pero no proporcionó una respuesta ella misma.

Al observar la imagen de cerca, se notan algunas marcas leves en la barriga de Laura Müller. No podemos evitar preguntarnos, ¿quién dejó esas huellas atrás? perhaps, her husband, who might be in the bathroom cleaning up at the moment.

A pesar de sus luchas pasadas en la industria musical, no voy a juzgar la decisión de Laura Müller de volver a centrarse en la planificación de la familia. Su reciente publicación de Instagram muestra su creciente barriga de bebé, y aunque hay algunas marcas intrigantes en ella, elijo asumir que son inofensivas.

