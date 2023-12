Laura Dern hace un cameo en la segunda temporada de White Lotus

La estrella de "Jurassic Park" tiene un pequeño papel en el estreno de la segunda temporada de la antología dramática de HBO Max "The White Lotus", en un papel de voz como la esposa separada de Dominic Di Grasso (Michael Imperioli) (CNN y HBO Max forman parte de la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery).

Los telespectadores (u oyentes, por así decirlo) reconocieron a Dern como la voz detrás del personaje, que regañó a Di Grasso por teléfono poco después de que él y los miembros de su familia llegaran al lujoso complejo turístico White Lotus en Sicilia.

HBO Max confirmó el lunes a la CNN el fichaje.

"The White Lotus" es una serie ganadora de un Emmy del guionista y creador Mike White que se centra en una cadena de resorts de lujo y en los huéspedes que los visitan, así como en el personal que dirige el establecimiento. La primera temporada, estrenada el año pasado, transcurría en Hawai. Esta temporada traslada la acción a la Europa mediterránea.

White colaboró anteriormente con Dern en la serie de HBO nominada al Emmy "Enlightened", que se emitió de 2011 a 2013.

Laura Dern y Mike White en "Enlightened" (2011).

Aunque el personaje de Dern en "White Lotus", Abby, suena bastante enfadado y como si no fuera a unirse a su familia en su estancia en Sicilia, es demasiado pronto para saber si aparecerá o no en pantalla en la serie.

White tiene la costumbre de trabajar repetidamente con sus actores favoritos - Molly Shannon, que protagonizó su película de 2007 "Year of the Dog", también apareció en papeles más pequeños tanto en "Enlightened" como en la primera temporada de "The White Lotus".

Fuente: edition.cnn.com