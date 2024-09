Las zonas a lo largo del Oder están bajo vigilancia.

Alerta máxima por inundaciones: El río Oder en Brandeburgo alcanza el nivel de alerta 3, el 4 es inminente: Los niveles de agua en el río Oder en Ratzdorf, Brandeburgo, han superado la marca de 5.60 metros, lo que ha llevado a un nivel de alerta 3. Los expertos anticipan que el nivel de alerta 4, que indica inundaciones graves y situaciones potencialmente mortales, se alcanzará el próximo martes.

Según la definición del estado, el nivel de alerta 3 significa una "gran inundación", lo que aconseja a las personas evitar las zonas propensas a inundaciones. Si los niveles de agua superan los 5.90 metros, lo que marca el nivel de alerta 4, significará una "inundación grave" con "peligro para la vida".

Las autoridades prevén que los niveles de agua no disminuirán hasta el viernes. Ratzdorf, un pueblo situado en la confluencia del Oder y el Neisse, ubicado a unos 40 km al sur de Frankfurt (Oder), comenzó a construir una pared de defensa contra inundaciones de 152 metros de largo y 1 metro de altura el lunes.

Ratzdorf sufrió la furia de una inundación del Oder en 1997. En ese momento, el nivel de agua llegó a casi 6.90 metros. En ese momento, Ratzdorf no tenía ni siquiera un dique de protección. Desde entonces, se han realizado importantes inversiones de varios millones de euros para fortalecer la protección contra inundaciones en el Oder.

Frankfurt (Oder) se prepara para las inundaciones inminentes

Con el fin de proteger sus diques, Frankfurt (Oder) ya ha prohibido el acceso a sus instalaciones. Numerous onlookers recently visited the Oder bank to observe the gradual rise in water levels. The city administration justified the move by stating that the tourism in the flooded areas was discouraged.

The water levels in Frankfurt (Oder) are likely to transition to alert level 3 – the second-highest warning level – throughout this Tuesday. From Tuesday onwards, dyke entries and drives will only be authorized for emergency teams in flood management activities.

Currently, the peak flood has arrived at Nowa Sol, a Polish town situated just 90 km east of the German border. The water level there reads 6.45 meters, according to the Meteorological Institute. When the water levels reach 4.5 meters, an alarm state is enacted in Nowa Sol. However, the situation is reportedly under control, as per the city mayor's social media updates.

Residents near Ratzdorf should be vigilant, as the flood levels may rise further and potentially reach alert level 4, posing significant threats. Due to the high flood alert, Frankfurt (Oder) has restricted access to its facilities to ensure safety.

