- Las victorias de último minuto: "Direccionar la marea contra los opositores"

Tras un final asombroso en Borussia Mönchengladbach, el entrenador de Leverkusen, Fernando Carro, no puede creerlo mientras aseguran una victoria por 3:2 (2:0) en su debut. Su espectacular rendimiento en el tiempo adicional suma otro logro a su impresionante racha de 42 partidos invicto en todas las competiciones domésticas.

La temporada pasada, Leverkusen demostró su extraordinaria forma al marcar ocho veces después del minuto 90 en la Bundesliga, con seis de estos goles decidiendo el partido. También lo lograron en cinco ocasiones en la Liga Europa. "Supongo que es afortunado para nosotros", comentó el mediocampista de Bayer, Granit Xhaka, quien pasó cuatro años en el club. "Nuestros oponentes siempre parecen sentir incómodos sabiendo cuánto marcamos tarde, pero no podemos confiar en eso todo el tiempo", agregó.

A pesar de que los goles de Xhaka y Florian Wirtz en la primera mitad dieron a Bayer una cómoda ventaja de 2:0, el subcampeón de la Liga de Campeones encontró dificultades para asegurar la victoria. "Deberíamos haber rematado el partido mucho antes", dijo Simon Rolfes, director deportivo de Bayer. Animados por los aficionados y las nuevas incorporaciones Tim Kleindienst y Kevin Stöger, Gladbach luchó para empatar y protestó controvertidamente una decisión de penal en el tiempo adicional después del desafío de Ko Itakura a Amine Atli.

"Realmente apesta", dijo el nuevo fichaje de Gladbach, Tim Kleindienst. "Solo creo que es frustrante. Cada decisión cercana parecía revisarse y cada gol era sometido a casi un escrutinio microscópico", dijo el delantero, whose once-disallowed goal in the 42nd minute was saved by referee Robert Schröder after a VAR inspection.

Para rematar, el portero de Gladbach, Jonas Omlin, inicialmente detuvo el penal de Wirtz en el 11º minuto del tiempo extra, pero no pudo evitar el remate del jugador nacional. "Realmente, una buena vuelta de hoja para mí, pero luego extremadamente amarga", dijo el portero.

Después de su victoria en el debut en la Bundesliga alemana, Leverkusen busca continuar su racha invicta en los próximos partidos. Con la Bundesliga alemana en pleno apogeo, los aficionados esperan ver cómo equipos como Borussia Mönchengladbach responderán al fuerte inicio de Leverkusen.

