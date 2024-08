Las víctimas de agresión sexual y acoso en la Guardia Costera piden cambios importantes después del nuevo informe del comité del Senado.

Después de meses de investigación en ambas cámaras, el subcomité de investigaciones del Comité de Seguridad Nacional del Senado publicó el miércoles un informe de 48 páginas del personal de la mayoría, que detalla décadas de abuso y encubrimientos. Es el primero en ser publicado de una serie de investigaciones gubernamentales en curso desencadenadas por el informe de CNN sobre una investigación secreta de la Guardia Costera sobre abuso sexual en su prestigiosa Academia de la Guardia Costera. A pesar de confirmar decenas de agresiones anteriores, esa investigación, bautizada como Operación Ancla Ensució, se mantuvo en secreto para el público y incluso para el Congreso.

Meghan Lori Klement, una ex Marino, le dijo al comité el jueves que se había sentido como en una "pesadilla" después de ser acosada y agredida durante meses por un jefe retirado de alto rango que estaba contratado en su base.

Klement señaló que la habían apartado y le habían dicho que pensara en la vida y la carrera del agresor. "Era una chica joven y estaba muy asustada", dijo. "Cuando me dijo esas palabras, perdí toda la esperanza, me sentí avergonzada y humillada. Me sentí completamente desacreditada, y eso me ha perseguido durante 11 años".

Dijo que un punto de inflexión fue cuando alguien de rango superior finalmente se comprometió a apoyarla. "Cuando me di cuenta de que tenía a alguien que tenía algún tipo de rango y posición detrás de mí, es cuando me volví realmente valiente", dijo Klement. "Hay mucho poder en eso".

Klement también dijo que no se le ha dado acceso a los documentos de su propio caso, ni durante su servicio activo ni después. "Veremos si alguna vez los recupero", dijo.

Julian Bell, un Chief Warrant Officer 4, también dijo que no había recibido "absolutamente nada" sobre su propio caso, y que sus solicitudes a través de la Ley de Libertad de Información habían sido denegadas.

Crystal Van Den Heuvel, un Petty Officer First Class Yeoman, contó cómo un hombre con el que trabajaba le dijo que había pensado en robarle la ropa interior en varias ocasiones, y que mientras estaba en un coche con él, intentaba alcanzar su bolso y decía que quería oler su ropa interior. Van Den Heuvel dijo que el hombre no paró hasta que ella amenazó con dejarlo en el arcén y que su esposa lo recogiera.

Durante la audiencia, Van Den Heuvel abogó por la idea de que el mando no debería poder evaluar a las víctimas durante un año después de que diesen un paso al frente sobre la agresión, para que no haya represalias. En cambio, Van Den Heuvel dijo que las víctimas necesitan una agencia externa para evaluar sus casos "para que no haya conflicto de intereses" dentro del mando. Varios otros testigos estuvieron de acuerdo, ya que Van Den Heuvel señaló que los oficiales al mando a menudo son amigos entre sí y hasta fueron a la Academia de la Guardia Costera juntos.

Shawna Christine Ward, una jubilada Chief Warrant Officer 4, fue una de las testigos que dijo que debería haber una tercera parte para evaluar las declaraciones de las víctimas e investigaciones.

"Es la misma historia exacta, y la Guardia Costera simplemente dice que 'está bien'", dijo Ward. "Estoy cansada de las palabras. Estoy cansada de la palabra 'compromiso'. No hay compromiso. Las palabras no son suficientes para arreglarlo. Se debe tomar acción para hacerlo".

Para concluir, Ward le dijo al comité: "Amé la Guardia Costera. Aún lo hago. Pero hay una parte de la Guardia Costera que está completamente rota".

