Las versiones Pixel 9 y 9 Pro XL están demostrando un comienzo robusto.

Los últimos dispositivos Pixel 9 destacan por su hardware robusto y nuevas funcionalidades de IA intrigantes. Aunque Google los lanzó precipitadamente antes del lanzamiento de los iPhones, no todos los aspectos pudieron ser probados a fondo debido a su debut temprano. Sin embargo, las funcionalidades que ya están operativas son bastante impresionantes.

Para superar a Apple, Google presentó sus nuevos smartphones antes de lo habitual en agosto de este año en lugar de octubre. A pesar de ello, funcionan con Android 14 en lugar de 15 ya que el calendario de desarrollo de software no cambió. Algunas capacidades de IA aún están en desarrollo o no disponibles en Alemania todavía. Sin embargo, los Pixel 9 y Pixel 9 Pro XL han dejado una fuerte impresión en las pruebas prácticas, lo que sugiere su verdadero potencial.

Diseño Efectivo

El diseño renovado de los dispositivos ha sido exitoso. Al adoptar un marco más angular, se ajustan cómodamente en la mano, y el nuevo módulo de cámara en forma de píldora en la parte posterior tiene un aspecto atractivo. Sin embargo, su protuberancia puede ser una molestia para el dobladillo del bolsillo.

Google presentó por primera vez una versión Mini, que ntv.de aún no ha probado. Sin embargo, se centra principalmente en la duración de la batería, ya que los Pixel 9 Pro y 9 Pro XL solo difieren en la capacidad de la batería.

Pantalla Más Grande

El Pixel 9 mide ligeramente más que su predecesor debido a que la pantalla ha aumentado de 6,2 a 6,3 pulgadas. A pesar de ello, sigue siendo uno de los smartphones más compactos disponibles. Con 198 gramos, no es ligero.

La pantalla OLED tiene una alta resolución de 422 píxeles por pulgada (ppp) y puede ser significativamente más brillante que el panel del predecesor cuando sea necesario. Mantiene sus tasas de refresco anteriores de 60 a 120 Hertz (Hz), ofreciendo un excelente contraste y colores.

Actualización Significativa de la Cámara para el Pixel 9

Una mejora notable es que el Pixel estándar ahora cuenta con la misma cámara principal que los Pro, junto con su cámara ultra-ancha de 48 megapíxeles (MP). Esta actualización permite que el 9er capture fotos macro, que parecen impresionantes. La cámara frontal de 10,5 MP ahora incluye autofocus en lugar de enfoque fijo.

El Pixel 9 Pro XL es solo ligeramente más grande y pesado que su predecesor, con un peso de 221 gramos. Aparte de eso, no se han realizado cambios significativos, con la capacidad de la batería casi sin cambios.

Calidad Consistente de Fotos y Videos

Las fotos y videos mantienen su alta calidad del predecesor, lo que el Pixel estándar ahora puede lograr utilizando las cámaras principal y ultra-ancha. Los dos modelos Pro se benefician de la cámara teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico cinco veces, que funciona excepcionalmente bien.

Los nuevos dispositivos destacan de sus predecesores gracias al nuevo chip Tensor G4 de Google, lo que permite modelos de IA más capaces. Aunque el Pixel 9 y el Pixel 9 Pro XL aún no han mostrado todas las funcionalidades ofrecidas en su lanzamiento, sus nuevas trucos de cámara ya han demostrado ser impresionantes y divertidos en las pruebas prácticas.

No Necesitas un Fotógrafo para Fotos de Grupo

La función destacada es "Añadirme". Ya no necesitas ayuda de otros para las fotos de grupo, ya que ahora puedes tomar una foto, darle tu teléfono a alguien más y posicionarte. La persona que tome la segunda foto recibirá indicaciones visuales en la pantalla para encajarte perfectamente. Luego, el Pixel 9 producirá una foto de grupo excelente de manera espectacular. Esta función funcionó tan bien durante las pruebas que fue casi indistinguible de una edición.

El laboratorio de IA de Google ha introducido la capacidad de generar un nuevo recorte de imagen. Esto incluso incluye áreas no fotografiadas pero capturadas por los píxeles de la cámara.

Ahora es fácil incluir "pies cortados" en la foto o convertir un paisaje en un retrato. Esta función también funcionó bien durante las pruebas. Y, como antes, aún puedes mover, eliminar o resize elementos.

Indicaciones para Principiantes

Ahora es posible guiar el proceso de edición de imágenes de IA seleccionando un objeto o área de la foto y especificando los cambios deseados. Esto no debería ser demasiado complicado; por ejemplo, Gemini puede reemplazar un control remoto con una regla de madera.

En cuanto a Gemini, el competidor de ChatGPT de Google reemplaza al asistente digital preexistente. Sin embargo, la IA aún se encuentra en su etapa de desarrollo, por lo que el antiguo asistente digital asume ciertas tareas. Many features also require a Gemini Live subscription, which Pixel 9 buyers can try out for free for a year, enabling them to interact naturally with the assistant, akin to ChatGPT.

Capturas de Pantalla se Volvieron Más Prácticas

Algunas funciones de IA prácticas son gratuitas pero exclusivas en inglés. Esto incluye la nueva aplicación de capturas de pantalla de Google, que organiza y agrupa las capturas de pantalla guardadas por contenido y crea colecciones. Esta función demostró ser efectiva durante las pruebas, especialmente para capturas de pantalla con texto visible.

Para que el texto de una captura de pantalla se lea en voz alta, no necesitas la aplicación. En su lugar, puedes acceder a esta función dentro de la galería de fotos presionando durante mucho tiempo el botón de encendido para llamar a Gemini y preguntarle al asistente de IA sobre el contenido de texto. También puede traducirlo a otro idioma. ¡Qué conveniente!

Gemini Siempre Listo

Puedes convocar esencialmente a Gemini en cualquier momento para obtener información sobre el contenido de la pantalla, incluso durante la reproducción de videos de YouTube. Durante las pruebas, ntv.de pudo mostrar rápidamente una lista de recetas para una tutorial de cocina de esta manera.

El 9 Pixel viene con una aplicación del tiempo renovada que se ve bien, es personalizable y muestra información extensa. También ofrece un informe meteorológico generado por KI con un resumen diario. Sin embargo, la ventaja adicional sobre los resúmenes estándar es limitada.

Desafortunadamente, actualmente no hay una nueva aplicación disponible en la Google Play Store alemana que sea similar a Pixel Studio. Esta aplicación permite a los usuarios producir visuales utilizando entradas de texto (prompts). Debido a su complejidad, Gemini requiere la ayuda de un modelo basado en la nube para funcionar. Google aún no ha revelado cuándo Pixel Studio estará disponible en Alemania.

Conclusión

A pesar de que no todas las capacidades de IA están disponibles aún, Google está haciendo una entrada impresionante con la serie Pixel 9 de dispositivos. Las funcionalidades existentes son impresionantes y ofrecen una pista de lo que está por venir. Será interesante ver cómo Apple responde con sus nuevos iPhones en unas pocas semanas, que también llegan inicialmente con capacidades de IA limitadas.

La hardware de los Pixel 9 y 9 Pro XL es robusta, aunque no ofrece mucho de innovador en comparación con sus antecesores. Las personas que no necesiten una cámara teleobjetivo pueden ahorrar dinero con el Pixel 9, que se vende por 900 euros. Gracias a la actualización de la cámara ultra gran angular, prácticamente iguala las capacidades del Pixel 9 Pro, que cuesta 200 euros más. El al menos de 1200 euros XL sigue siendo la mejor opción para aquellos que buscan una pantalla grande.

También merecen la pena considerar los 8s. Aunque no recibirán todas las nuevas características de IA, sí recibirán la mayoría de ellas. Además, Google garantiza siete años de actualizaciones de Android, asegurando que los dispositivos permanecerán modernos durante un período prolongado.

Las nuevas funcionalidades de la serie Pixel 9, aunque aún no se han probado completamente debido a su lanzamiento temprano, pueden proporcionar una ventaja competitiva sobre otros dispositivos en el mercado. Es aquí donde entran en juego otros modelos y funcionalidades de IA, que aún están en desarrollo o no están disponibles en ciertas regiones.

A pesar de que algunas características son exclusivas de ciertas regiones o requieren una suscripción, la serie Pixel 9 ofrece capacidades de IA impresionantes, como la función "Añadirme" para fotos de grupo, la nueva aplicación Google Screenshots y la capacidad de invocar a Gemini para obtener información durante la reproducción de videos de YouTube. Estas características, cuando estén completamente disponibles y refinadas, podrían potencialmente diferenciar la serie Pixel 9 de sus competidores.

Lea también: