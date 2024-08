- Las ventajas iniciales reclaman la victoria para Milán en el inicio del Tour de Alemania

Entusiasmado, Jonathan Milan celebra su triunfo diario en la inauguración del Tour de Alemania, tomando asiento. El italiano de 23 años siguió la carrera desde un lugar legendario, el "caliente asiento", que honra al corredor más rápido. Con una impresionante actuación, el ciclista superó a sus competidores en el inicio de la 39ª edición del D-Tour en Schweinfurt, Baviera. Milan terminó el prólogo de 2.9 kilómetros como el más rápido, apenas superando a su compañero y anterior campeón del mundo Mads Pedersen de Dinamarca, y al holandés Maikel Zijlaard.

Steimle se Impone como el Mejor Alemán

Ganando la primera etapa, Milan llevó la nueva camiseta azul que simboliza al líder general. En mayo, este polivalente con habilidades en sprints ganó tres etapas en el Giro d'Italia.

S Sorprendentemente, el bicampeón mundial de contrarreloj y favorito principal Filippo Ganna terminó en una decepcionante 14ª posición. Jannik Steimle (28) brilló como el mejor contendiente alemán en la contrarreloj individual, colocándose en el séptimo lugar.

El D-Tour Termina en Saarbrücken

La ruta de 747.6 kilómetros guiará a los ciclistas a través de Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen hasta Saarbrücken. La carrera termina en Saarland el domingo. La tercera etapa del sábado, que cubre casi 211 kilómetros y tiene un segmento desafiante diseñado para una etapa clásica entre Schwäbisch Gmünd y Villingen-Schwenningen, se considera la etapa más difícil de esta edición.

Estrellas del ciclismo como el campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar no están en la lista de salida. Sin embargo, leyendas del ciclismo como el campeón del mundo danés Pedersen, Milan y Ganna comenzaron su carrera competitiva en la ciudad bávara.

Steinhauser: "¡Ahora más que nunca!"

Georg Steinhauser también ganó algo de atención. El joven de 22 años sorprendió a todos al ganar la difícil 17ª etapa del Giro a Brocon Pass este año. "Escuchen, la gente ya se está dando cuenta aquí en Alemania de que he ganado más reconocimiento que antes. Siento que es increíble, estoy disfrutando cada momento", expresó Steinhauser.

Además de Steinhauser, también hay atención en los ciclistas alemanes Georg Zimmermann de Augsburgo y Simon Geschke, quien se retirará al final del año. Como su equipo francés no participará, Geschke representará a un equipo nacional alemán. "Esto podría ser incluso mi última carrera en Alemania. Mi deseo es participar en el Münsterland Giro. Pero es incierto lo que mi equipo tenga planeado para mí", compartió Geschke, ganador de una etapa del Tour de Francia en 2015.

