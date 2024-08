- Las vacaciones de verano son una cultura política sensata

No sesiones del Landtag y pocas citas con ministros en Maguncia: El descanso de verano en la capital del estado, según el Presidente del Gobierno Alexander Schweitzer, "es justo para una cultura política sensata". "Que no intentemos involucrarnos en el verano con temas que de otra manera no lo serían", dijo el político del SPD a la Agencia Alemana de Prensa en Maguncia.

Es bueno que los miembros del Parlamento también se tomen tiempo en el verano para estar con sus familias, destacó el líder de facción de toda la vida.

"Este es uno de los veranos más extraños que creo que recordaré", dijo Schweitzer. El viaje planeado a Rügen con su esposa, sus dos hijos en edad escolar y el perro de la familia "Mimi" tuvo que cancelarse en el último momento. "No quería estar casi diez horas en tren lejos de Renania-Palatinado", dijo el de 50 años.

Para él, el verano de 2024 es uno de "trabajo duro e intenso". Schweitzer fue elegido nuevo Presidente del Gobierno después de la renuncia inesperada de Malu Dreyer (también SPD) el 10 de julio.

A pesar del descanso de verano, la capital del estado sigue acogiendo muchos eventos sociales. Muchos locales esperan con ilusión asistir a diversas fiestas de verano durante este tiempo.

