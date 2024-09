Las tensiones en la política israelí aumentan a medida que se intensifican los enfrentamientos con Hezbolá

En lugar de eso, el ámbito político bullía con rumores de que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu planeaba despedir al Ministro de Defensa Yoav Gallant y nombrar a un recién llegado al ejército, Gideon Sa'ar, para fortalecer su posición interna. Altos cargos de seguridad fueron directos. "Le tomará meses aprender el trabajo", afirmó Gadi Eisenkot, un respetado exjefe militar israelí y miembro de la oposición.

Sin embargo, la serie de explosiones por pager y walkie-talkie, que causaron numerosas muertes y heridos, y alteraron los nervios libaneses, impidió este plan, al menos temporalmente. La tensión aumentada con Hezbolá proporcionó a Gallant un respiro. Los informes de la prensa israelí sugieren que este respiro para Gallant es solo temporal, y Netanyahu aún tiene la intención de despedirlo.

La política y la vida interna en cualquier democracia son inseparables. Pero en Israel de Netanyahu, están particularmente entrelazadas, especialmente ahora.

Motivaciones políticas

El gobierno israelí sostiene que intensificar el conflicto con Hezbolá era necesario para devolver a más de 60,000 residentes desplazados en el norte de Israel a sus hogares. Desde los ataques del 7 de octubre por parte de Hamás, Hezbolá ha estado lanzando ataques contra Israel en solidaridad con Hamás y los milicianos palestinos en Gaza. Como resultado, también se han desplazado cientos de miles debido a los bombardeos israelíes en Líbano.

Devolver a los residentes del norte a sus hogares es una prioridad política en Israel, y como el gabinete incluyó esto como objetivo de guerra, también se convirtió en un objetivo político. Sin embargo, intensificar el conflicto con Hezbolá impide el objetivo de Netanyahu de despedir a Gallant.

Extrañamente, Netanyahu convocó una reunión de seguridad el miércoles, pero no invitó a su ministro de Defensa. En lugar de eso, invitó a Itamar Ben-Gvir, un ministro de seguridad nacional con una condena por incitación. Ben-Gvir ha sido excluido previamente de la toma de decisiones relacionadas con la guerra, a pesar de múltiples solicitudes.

Recientemente, después de la aprobación de un intento de mediación respaldado por EE. UU. con Líbano, Netanyahu enfrentó críticas severas de sus aliados de derecha, quienes sugieren que solo la acción militar puede eliminar a Hezbolá de la frontera. El partido de Ben-Gvir celebró una reunión de emergencia – haciendo una amenaza implícita de disolver la coalición. Esta crítica llevó a Netanyahu a emitir un comunicado en contra de un alto el fuego inmediato, y cuando emitió otro comunicado anunciando su participación en el proceso de mediación liderado por EE. UU., lo hizo solo en inglés, no en hebreo.

Al hacer la guerra contra Hezbolá, el gobierno israelí busca desvincular a Líbano de Gaza. Hezbolá afirma que sus ataques contra Israel son en solidaridad con los palestinos en Gaza; Israel busca detener los ataques de Hezbolá sin un alto el fuego y un intercambio de rehenes en Gaza. Pero, entre la clase de seguridad nacional israelí, hay una creencia generalizada de que Netanyahu está prolongando el conflicto en Gaza porque es consciente de que una vez que se resuelva, enfrentará una presión inmensa para convocar a elecciones.

Los familiares de los 101 rehenes en Gaza culpan regularmente al primer ministro por ganar tiempo y priorizar su supervivencia política sobre el interés nacional.

"I believe it's primarily a political issue," Eyal Hulata, senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies and a former national security advisor to the Israeli prime minister, told CNN of the failure to reach a ceasefire in Gaza. "The IDF (Israel Defense Forces) and the defense minister have been clear that they believe that the situation in Gaza allows for a hostage exchange, and that they support a hostage exchange.

"If Netanyahu wanted to end it, he could. So, I guess that's not his intention at this point."

Tensiones históricas

Netanyahu y Gallant han tenido relaciones tensas durante mucho tiempo, a pesar de un período de unidad después del ataque de Hamás del 7 de octubre.

Los dos chocaron con frecuencia sobre la guerra en Gaza. En agosto, Gallant le dijo a un comité cerrado del Knesset que el objetivo de Netanyahu de "victoria total" en Gaza era absurdo, según la prensa israelí. Netanyahu respondió reprendiendo públicamente a Gallant por adoptar una "narrativa antiisraelí".

Gallant también fue muy crítico con el énfasis de Netanyahu en el control israelí sobre una franja de territorio a lo largo de la frontera Gaza-Egipto, conocida como el corredor de Filadelfia, llamándolo una "vergüenza moral". Durante las discusiones del gabinete, votó en contra de continuar la ocupación allí, viéndola como un obstáculo para un alto el fuego y un intercambio de rehenes. "Si queremos que los rehenes estén vivos, no tenemos tiempo", dijo.

Con tanto el corredor de Filadelfia como Hezbolá, los críticos de Netanyahu han cuestionado por qué, si eran tan críticos, esperó meses para enfrentar estos problemas. Netanyahu argumenta que fue una "progresión de escalada militar".

"The tension between Netanyahu and Gallant is long-standing and deeply personal," Gilad Malach, a researcher at the Israel Democracy Institute, told CNN. "But above all, Netanyahu wants to keep his coalition."

De hecho, cuando el primer ministro intentó anteriormente despedir a Gallant, en marzo del año pasado, fue para oponerse a las propuestas de reformas judiciales de Netanyahu – un tema que podría haber desmantelado el gobierno.

La idea de que Gallant podría ser despedido por las reformas judiciales provocó una oleada inmediata de protestas, que se conocieron en Israel como la "Noche de Gallant". Eventualmente, Netanyahu cedió. Uno de los factores que disuadieron a Netanyahu de despedir a Gallant ahora es su miedo a otra noche similar.

El riesgo para la coalición debido al proyecto de ley para los Haredim es bastante significativo, señaló Malach. En consecuencia, Netanyahu hará lo que sea necesario para mantener la coalición. Si Gallant representa un obstáculo para preservar la coalición, tomará todas las medidas necesarias para sacarlo de su cargo.

La preocupación por el servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos ha sido un tema controvertido en Israel desde su inicio. Los judíos ultraortodoxos, que consideran el estudio de la Torá como su deber más alto, habían sido eximidos del servicio militar obligatorio. Sin embargo, este año, el Tribunal Supremo dictaminó que esta exención infringía los principios de protección igualitaria, lo que requiere que el IDF comience a reclutar.

Los partidos ultraortodoxos, esenciales para el gobierno de Netanyahu, han estado trabajando para legislar la reinserción de una exención en la ley. A pesar de sus amenazas de abandonar la coalición en el pasado, su insatisfacción con el mandato actual del IDF para alistar a los hombres ultraortodoxos sigue siendo una amenaza latente.

Gallant, una espina en el costado de Netanyahu, se opone a proporcionar una exención a los ultraortodoxos. Compartiendo esta opinión con muchos líderes militares, cree que todos los israelíes judíos deben compartir la carga del servicio militar y se niega a apoyar cualquier ley que no cuente con amplio apoyo político.

Sa'ar, a quien Netanyahu pretendía reemplazar a Gallant, se dice que tiene relaciones más fuertes con los partidos ultraortodoxos.

Eisenkot, el exjefe del Estado Mayor del IDF, opinó que el problema ultraortodoxo estaba en el centro del deseo de Netanyahu de despedir al ministro de Defensa.

"Despedir a Gallant – y no soy el mayor fan de Gallant – sirve a objetivos políticos, con el propósito de aprobar la ley de alistamiento, dañando así al IDF", declaró Eisenkot. "Esto es una manifestación adicional de la política cínica de Netanyahu".

Con el respaldo de Netanyahu, los partidos ultraortodoxos buscan aprobar un proyecto de ley de exención militar cuando el Knesset regrese después de las Fiestas Judías Altas en octubre. Aunque la ley se apruebe, el Tribunal Supremo casi con certeza la declarará inconstitucional, según Malach.

"Pero lo importante es que estás ganando tiempo. Y eso es lo más crucial para Netanyahu", dijo. "A corto plazo, todo el mandato es para él. Porque hasta que el Tribunal Supremo decida, tendrá un año, dos años - eso es suficiente".

Esta estrategia a corto plazo también podría aplicarse a Hezbolá. A pesar del debate en curso sobre una posible invasión israelí de Líbano en el futuro próximo, no hay discusión sobre qué podría implicar un acuerdo a largo plazo con el vecino de Israel.

Michael Shemesh, un corresponsal de la broadcaster israelí Kan que acompañó a Netanyahu a Nueva York esta semana, informó que los periodistas le preguntaron a un asistente del primer ministro sobre la posibilidad de despedir a Gallant.

"No hacemos política durante la guerra", respondió el asistente. "Hubo periodistas que no pudieron evitar reírse", dijo Shemesh.

Dana Karni contribuyó a esta información.

