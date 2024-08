Las superestrellas estadounidenses se están emborrachando al borde del infierno.

¡Qué shock habría sido eso! En las semifinales olímpicas, el equipo de baloncesto de EE. UU. estaba al borde de la eliminación antes de que la reunión de estrellas lograra llevar el partido al siguiente nivel. Las estrellas y su entrenador están eufóricos después de una gran remontada.

El equipo enviado a los Juegos Olímpicos de París por los EE. UU. es la reunión más espectacular de estrellas del baloncesto desde el "Dream Team" que ganó el oro en Barcelona en 1992: Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant - todos han unido fuerzas para la misión del oro.

Es el circo más destacado en el mundo del deporte, cada jugador es un espectáculo en sí mismo que puede emocionar a los fanáticos de todo el planeta. Cualquier cosa que no sea el título es impensable. Y luego casi termina, demasiado temprano: Contra Serbia, que también cuenta con el mejor jugador de baloncesto de la NBA, Nikola Jokic, el equipo que habían superado anteriormente 110:84 en la fase de grupos, los EE. UU. iban 11 puntos por detrás con siete minutos para el final de la semifinal.

Tardó tres cuartos, pero finalmente pusieron en escena el gran espectáculo que volvió locos a los fanáticos del Bercy Arena. Al final, convirtieron una desventaja de 13 puntos al comienzo del último cuarto en una victoria de 95:91. Después de un partido largo y decepcionante, liderados por el excepcional James, lograron subir el nivel justo a tiempo para evitar un desastre olímpico.

Un fracaso es impensable y, sin embargo, estuvo muy cerca. Kerr había explicado en la preparación después de una victoria difícil contra Alemania que su equipo aún tenía "otro nivel" en ellos. Luego se corrigió de inmediato. "Tenemos dos niveles más en nosotros - pero como siempre, depende del equipo en su conjunto". Juntos, finalmente encontraron el siguiente nivel.

Kerr se siente "honrado"

James empató 84:84, el superpuntero Steph Curry puso a su equipo al frente por primera vez en mucho tiempo (87:86). Se reían y se divertían durante su remontada, la atmósfera en los minutos finales fue magnífica. "No me he divertido tanto en mucho tiempo", dijo Curry más tarde. El pabellón hervía, temblaba, y las individualidades excepcionales extendieron el espíritu de equipo como pocas veces se ha visto en la historia de los grandes equipos de EE. UU.

"Realmente me siento honrado de haber formado parte de este partido", dijo el entrenador de EE. UU. después. "Fue uno de los partidos de baloncesto más grandes en los que he participado. Fueron perfectos. Jugaron un partido perfecto". Para contexto: Kerr jugó una vez para los Chicago Bulls, el equipo de baloncesto más espectacular del final del segundo milenio.

Además de Michael Jordan, el mejor jugador que ha visto el deporte, Kerr ganó tres campeonatos de la NBA, decidiendo la serie final de 1997 con un tiro personal en el último segundo del sexto partido contra los Utah Jazz. Después de cambiar a los San Antonio Spurs, ganó su cuarto campeonato consecutivo en 1999 y su último en 2003. Como entrenador, lideró a los Golden State Warriors a tres campeonatos. Kerr sabe de lo que habla.

¿Mejor que el Dream Team?

Otra victoria, demonios, otra victoria. Steph (Curry) y Joel (Embiid) nos salvaron hoy, rugió James en el vestuario de los multimillonarios que ahora ven lo que el dinero no puede comprar. Curry, que anotó 14 de los primeros 15 puntos de su equipo y terminó con una increíble cantidad de 36 puntos, máximo anotador del partido emocionante, exclamó: "Dado que somos todos superestrellas y futuros miembros del Salón de la Fama en nuestros respectivos equipos, y todo lo que hemos logrado, la voluntad está ahí, y así es como se gana", dijo el tirador de larga distancia que selló el partido emocionante con dos tiros libres exitosos. "Volver como lo hicimos fue algo especial". Kevin Durant, que metió tiros cruciales desde el medio campo en el último cuarto, encontró el rendimiento de su compañero "divino".

El legendario entrenador Svetislav Pesic, que una vez llevó a Alemania al Campeonato Europeo y ahora quería llevar a los serbios a una sorpresa, había declarado antes del torneo: "Este equipo estadounidense es mejor que el Dream Team original de 1992". Finalmente cumplieron con esa expectativa y ahora luchan por su quinto título olímpico consecutivo. Los EE. UU. no ganaron la medalla de oro en 2004, con la medalla de bronce de Atenas 2004 siendo una gran humillación para LeBron James.

Embiid da un paso al frente

Mientras James, el mayor de las superestrellas globales que habían navegado sin problemas por el torneo hasta ahora, produjo el cuarto triple-doble (16 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias) en la historia del baloncesto olímpico, fue otro quien se convirtió en el ganador del partido, a quien abuchean en Francia: Joel Embiid, que ha sido apasionadamente abucheado por sus compatriotas durante todo el torneo, "fue todo", elogió James al de 30 años de los Philadelphia 76ers. "Hizo todos los tiros grandes". Embiid, que también tiene la ciudadanía francesa, había coqueteado con jugar por Francia - pero ultimately chose the US team. They haven't forgiven him in France.

Now Embiid played a crucial role in ensuring the gold mission didn't end in disaster: he made nine of eleven shots for 19 points, with the USA outscoring the impressive Serbs by 17 points in his 27 minutes of play. In defense, Embiid put in one of the best games of his career against Jokic, who had been named the most valuable player in the NBA three times in a row. "He showed why he's one of the greatest to ever touch a basketball", Kevin Durant told "The Athletic" after the win. "He finished, hit shots, and got those guys in foul trouble. He was incredible tonight".

Ahora, Embiid y sus eufóricos compañeros de equipo enfrentan el desafío ultimate: el sábado, el quinteto estelar juega contra los anfitriones de Francia y su prodigio Victor Wembanyama. El jugador de 2.24 metros de altura y en ascenso, que juega para los San Antonio Spurs en la NBA, está preparando a sus oponentes para un gran duelo: "En nuestro himno nacional, hablamos de sangre", dijo Wembanyama después de la ajustada victoria sobre el equipo alemán (73:69). "Estamos listos para derramar sangre en la cancha. No es gran cosa. Si ayuda a ganar el oro, estoy listo. ¡Tráelo!"

