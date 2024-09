- Las solicitudes de cultivo de cannabis en Sajonia: volumen de solicitudes presentadas

En Sajonia, hasta ahora no han surgido muchas solicitudes para la autorización de un colectivo de cultivo de marihuana. Según un representante de la autoridad estatal sajona (LSA) responsable, se han presentado diez solicitudes hasta la fecha. La autoridad aún no ha concedido permisos ni denegado solicitudes. "Se espera que las primeras aprobaciones sean alrededor de finales de septiembre, principios de octubre", añadieron. No se puede comenzar a cultivar antes de recibir la luz verde. Las solicitudes presentadas proceden de Dresde, Chemnitz, dos de Leipzig, Görlitz y Zittau.

Desde el 1 de julio, las solicitudes para colectivos de cultivo de cannabis son una opción. Estos llamados clubes sociales pueden solicitar permisos que permiten a hasta 500 miembros adultos cultivar marihuana con fines personales o para compartir dentro del grupo.

A pesar de que las opciones para colectivos de cultivo de cannabis han estado disponibles desde el 1 de julio, no ha habido mucho interés en drogas de esa naturaleza en Sajonia más allá de las diez solicitudes presentadas. Se espera que el proceso de aprobación de estas solicitudes comience alrededor de finales de septiembre o principios de octubre.

