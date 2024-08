Las situaciones caóticas en los cuarteles de Mechernich podrían atribuirse a las acciones de la vida silvestre salvaje.

Alivio en la base militar alemana en Mechernich: Para finales de la semana, se emitió un certificado de salud limpio en cuanto a la contaminación del agua potable. Las autoridades concluyeron entonces que el daño a la cerca que rodea el tanque de agua no era probable que fuera resultado de sabotaje político. Es incluso plausible que no haya sido responsabilidad humana.

Se levantó la restricción en la estación militar del Rin del Norte-Westfalia en Mechernich: Los investigadores no encontraron signos de un acto motivado políticamente después de inspectar la cerca dañada, según anunció la sede de policía de Euskirchen. La entrada no autorizada en el área cercada de un tanque de agua es "inusual". No se puede descartar definitivamente que el daño a la cerca haya sido causado por "fauna salvaje".

El jueves se encontró una cerca dañada en las instalaciones de la torre de agua de la ciudad, desde la cual también se obtiene agua para la base militar cercana. El viernes, la ciudad informó que los ensayos preliminares no mostraron contaminación en el agua potable. Sin embargo, debido a las investigaciones adicionales, se recomendó a los residentes que hiervan el agua antes de usarla como medida precautoria hasta nuevo aviso.

La base militar en Mechernich, en el Eifel Norte, levantó la recomendación de hervir agua para la ciudad el domingo. El agua es segura, ya que pruebas completas por parte de los trabajos de la ciudad y el ejército lo han confirmado, anunció la ciudad. El departamento de salud también dio el visto bueno. No se detectaron microorganismos perjudiciales.

Las pruebas adicionales también detectaron "ningún signo de contaminación en el agua potable", anunciaron las autoridades. La autoridad responsable de la sede de policía de Bonn ha completado ahora su investigación sobre el incidente.

El miércoles hubo incidentes en otras bases militares de Renania del Norte-Westfalia. Hubo sospechas de manipulación del sistema interno de agua potable en la base de apoyo de la Fuerza Aérea en Colonia-Wahn. Un intruso fue repelido en la base de apoyo en Geilenkirchen, según información de la OTAN. Sin embargo, las pruebas del agua potable en ambos casos también revelaron ninguna anomalía.

Las Fuerzas Armadas alemanas expresaron alivio después de que la sede de policía de Bonn concluyera su investigación, sin encontrar signos de contaminación en el agua potable en la base militar de Mechernich. A pesar de las preocupaciones iniciales, se ha establecido que la fauna salvaje podría haber contribuido al daño de la cerca que rodea el tanque de agua.

Lea también: