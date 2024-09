Las reuniones entre Ucrania y Biden tendrán lugar en Ramstein a las 14:22

13:56 Lituania Obtendrá Tanques Leopard 2 de Alemania para Nueva División Militar

Lituania planea adquirir tanques Leopard 2 principales de Alemania para una división próxima en su ejército. El acuerdo potencial podría concretarse en noviembre, tras una decisión del Consejo de Seguridad Nacional, según mencionó el Ministro de Defensa Laurynas Kasciunas. No reveló el número de tanques o la variante, ya que estos se fabrican en Alemania. Lituania, miembro de la OTAN y la UE, comparte borders con el exclave de Kaliningrad de Rusia y un aliado, Bielorrusia. El país considera la conflicto ucraniano como una amenaza directa a su seguridad nacional y está fortaleciendo sus fuerzas militares mediante la creación de una nueva división, que incluirá un batallón de tanques. En el futuro, una brigada acorazada alemana también se estacionará permanentemente en Lituania.

13:20 Discord en Riesgo de Bloqueo Total en Rusia

La popular plataforma de comunicación Discord podría enfrentar una prohibición completa en Rusia en los próximos días. Esta información proviene de un informe de un periódico ruso, que cita a un fuente de la industria familiarizada con la situación. La agencia de medios rusa está considerando esta acción debido a presuntas violaciones de la ley rusa, aunque no se han mencionado cargos específicos. Los usuarios rusos han informado anteriormente sobre interrupciones del servicio en Discord al comienzo del mes. Según The Moscow Times, se estima que entre 29 y 40 millones de personas en Rusia utilizan Discord, lo que la hace particularmente popular entre los gamers, estudiantes y operadores de criptomonedas.

13:04 Sin Aprobación para Armas de Largo Alcance: "Biden Advertido por Agencias de Inteligencia Antes de la Decisión"

El presidente Biden ha prometido un nuevo paquete de ayuda de mil millones de dólares para Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos no ha acordado eliminar las restricciones a las armas suministradas desde el oeste, que permiten ataques a objetivos profundos de Rusia. El político Thomas Jäger ofrece una explicación.

12:36 Ciudadano Estadounidense en Rusia Acusado de "Actividades de Mercenario"

Según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti, un ciudadano estadounidense ha sido acusado de "actividades de mercenario" en Rusia desde el viernes. El hombre de 72 años, identificado como Stefan Hubbard de Míchigan, que ha vivido en Ucrania desde 2014, se presume que luchó como mercenario en el conflicto armado de Ucrania. El informe no especifica cuándo ni dónde se arrestó al ciudadano estadounidense.

12:01 Kryvyj Rih: Ataque con Cohetes Rusos a Estación de Policía

Los informes de Ucrania sugieren más ataques rusos. Un cohete impactó en una estación de policía en Kryvyj Rih esta mañana, según las autoridades locales. Se encontró un cuerpo femenino darunter los escombros y al menos cinco resultaron heridos. Los equipos de rescate aún están buscando sobrevivientes. También se dañaron edificios residenciales. La oficina del fiscal regional en Dnipropetrovsk publicó fotos de los ataques con cohetes en Kryvyj Rih.

11:27 Posible Intrusión en el Espacio Aéreo Rumano por un Dron Ruso

Los informes del ministerio de defensa rumano indican que un dron ruso podría haber entrado brevemente en el espacio aéreo rumano anoche. El dron podría haber cruzado el espacio aéreo rumano durante menos de tres minutos en la región fronteriza. Se informes que el dron estuvo involucrado en un ataque en la ciudad ucraniana de Izmail.

10:57 Fritz: EE. UU. Entrega las Primeras Bombas de Planeo a Ucrania

El presidente Zelensky está programado para viajar a Estados Unidos para presentar su "plan de victoria" y solicitar ayuda militar adicional. Biden ha logrado obtener un paquete de armas valorado en casi 8 mil millones de dólares para Ucrania. Según el reportero de ntv Gordian Fritz, esto representa un aumento significativo en comparación con las entregas anteriores.

10:20 Informe: Agencias de Inteligencia de EE. UU. Advierten sobre Consecuencias Graves si Ucrania se Permite el Uso de Misiles de Largo Alcance

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos esperan consecuencias graves si Occidente autoriza a Ucrania para lanzar misiles de largo alcance contra objetivos rusos, según un informe del New York Times basado en un análisis de inteligencia no publicado. Rusia supuestamente está planeando ataques a instalaciones europeas, incluyendo incendio y sabotaje, así como ataques potencialmente letales en puntos de ayuda militar de Estados Unidos y Europa. El informe indica que los ataques rusos no se espera que sean abiertos, sino que se llevarán a cabo a través de operaciones encubiertas de inteligencia. La evaluación también sugiere que Ucrania no tiene suficientes misiles de largo alcance para afectar significativamente el curso de la guerra.

09:57 Munz sobre la Nueva Amenaza de Putin: Restricciones de Exportación de Recursos "No Afectarían Significativamente al Oeste"

Rusia amenaza con imponer consecuencias a Estados Unidos si se autorizan armas de largo alcance para su uso contra objetivos rusos. El presidente Putin supuestamente está considerando restricciones comerciales en recursos estratégicos, como el uranio, como respuesta del Oeste. El reportero de ntv Munz explica el trasfondo e implicaciones.

08:40 Marina Ucrania intrigada por construcción misteriosa rusa

Una construcción rusa desconocida cerca del puente de Crimea tiene a la Marina Ucrania rascándose la cabeza. Según la televisión ucraniana, se está hablando de palabras del portavoz de la Marina Dmytro Pletenchuk, la construcción está en marcha. Sin embargo, su propósito sigue siendo incierto. "Podría ser una instalación defensiva, o tal vez otro cruce, pero es demasiado temprano para hacer conclusiones definitivas", dijo Pletenchuk. Duda que los rusos la completen debido a las condiciones climáticas cada vez peores. "Frecuentemente intentan agregar nuevas estructuras al estrecho de Kerch, con la intención de construir diversas estructuras hidro

08:08 Ciudad sureña de Ucrania bajo ataque, varias víctimas mortales La ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania se encuentra bajo ataque esta mañana. Según el gobernador de la región de Odesa, Oleh Kiper, tres personas perdieron la vida en un ataque con drones rusos. Las víctimas eran todas de edad avanzada, incluyendo a una mujer de más de 90 años. Además, once personas, incluyendo a un niño, resultaron heridas. Kiper también informó daños a edificios y vehículos, y varios incendios. La ciudad de Ismajil se encuentra cerca de la frontera con Rumanía. [Haz clic aquí para obtener más información.]

07:40 Roth aboga por un mayor apoyo militar europeo a Ucrania El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, aboga por un mayor apoyo militar europeo a Ucrania. "Las naciones europeas más grandes deben asumir un papel militar significativo para garantizar que Ucrania permanezca como una nación libre y democrática", dijo Roth en una conversación con el "Tagesspiegel". "Es hora de movilizar todos los recursos para poner a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones", continuó Roth. Él cree que "aquellos que quieren poner fin a la guerra lo antes posible deben proporcionar a Ucrania los medios necesarios". Según Roth, el poder militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. "Rusia solo estará receptiva a la negociación si Putin está convencido de que la victoria sobre Ucrania es imposible."

07:09 Baerbock defiende el apoyo occidental a Ucrania y advierte contra el apoyo vacilante La canciller Baerbock defiende las entregas de armas occidentales a Ucrania y lanza una advertencia contra el apoyo vacilante a Kiev. "La idea de que no habría conflicto y bajas en Ucrania sin armas defensivas es tan simple como falsa", declaró Baerbock el jueves en la sesión general de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra terminará. Si Ucrania deja de defenderse, habrá terminado para Ucrania". El presidente Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz en junio bombardeando un hospital de niños. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, ella enfatiza que dejar de apoyar significaría "que los hospitales de Ucrania y sus niños estarían indefensos. Significaría más crímenes de guerra, potencialmente en otros países también". Baerbock enfatizó que Rusia "siempre ha desafiado la inviolabilidad de los estados bálticos y las fronteras de Polonia".

06:45 Golob advierte contra decisiones precipitadas sobre armas de largo alcance para Ucrania El gobierno de Eslovenia aconseja no tomar decisiones precipitadas sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en suelo ruso, dada la skepticismo de Alemania. "No siempre es sabio descartar ciertos temas de entrada", dijo el primer ministro Robert Golob al margen de la sesión general de la ONU en Nueva York. "Es un tema delicado, pero creo que todas las posibilidades deben explorarse y luego elegir la opción más adecuada para la situación actual", respondió Golob cuando se le preguntó sobre el uso de misiles de crucero de largo alcance. Hasta ahora, Alemania y EE. UU. han sido principalmente opositores a esto. El canciller Olaf Scholz Recently ruled out the delivery of long-range precision weapons to Ukraine in the future.

06:11 Baerbock insta a Irán a dejar de apoyar la agresión rusa contra Ucrania La canciller Annalena Baerbock insta a Irán a dejar de apoyar la agresión rusa contra Ucrania y a detener el envío de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció esto en su plataforma X. Baerbock tuvo conversaciones con su homólogo iraní, Abbas Araktschi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump planea reunirse con Zelensky en Nueva York El ex presidente de EE. UU., Donald Trump, planea reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Nueva York el viernes. El encuentro tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, anunció Trump. Zelensky, que tuvo reuniones con el presidente Joe Biden el jueves, prolongó su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje, Zelensky expresó su deseo de reunirse con Trump, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan para la victoria" y poner fin a la guerra en Ucrania. Haz clic aquí para obtener más información.

04:25 Harris garantiza apoyo a Zelensky y advierte sutilmente contra Trump

La candidata a la presidencia de EE. UU., Harris, garantiza su apoyo al presidente de Ucrania, Zelensky, y advierte contra una victoria de un rival no nombrado. "Mi apoyo inquebrantable al pueblo de Ucrania sigue firme. (...) Continuaré respaldando a Ucrania y trabajaré diligentemente para garantizar que Ucrania emerja victoriosa en este conflicto y viva en paz y prosperidad", expresa Harris durante la visita de Zelensky a Washington. Ella enfatiza que una resolución del conflicto no puede alcanzarse sin Ucrania. Sin embargo, revela que hay "certain

La ONU reconoce insuficientes fondos para asistir a individuos en Ucrania este invierno, según su propio informe. "El nivel de financiamiento de organizaciones como la nuestra es inaceptablemente bajo para esta época del año", afirma Karolina Lindholm Billing, la coordinadora de Ucrania para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). La ACNUR actualmente solo tiene el 47% de los fondos necesarios para apoyar a los millones de ucranianos desplazados o afectados por el conflicto, en comparación con el 70% de hace un año.

22:13 Biden: EE. UU. Fortalecerá la Ayuda a Ucrania

El presidente Biden anuncia que el EE. UU. intensificará su ayuda a Ucrania durante el resto de su mandato. Este movimiento fortalecerá la posición de negociación de Kiev, según Biden antes de una reunión con el presidente ucraniano Zelensky en Washington. El mandato de Biden finaliza en enero, y podría ser sucedido por su vicepresidenta, Kamala Harris, o el republicano Donald Trump, quien se espera que reduzca el compromiso de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia se Prepara para Aumentar los Ataques en la Región de Saporizhzhia

Según informes de inteligencia ucranianos, las tropas rusas están listas para escalar sus actividades de ataque en la región de Saporizhzhia en breve. "La situación en la zona de conflicto en la región de Saporizhzhia muestra una tendencia hacia la escalada", comenta un portavoz de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania en televisión nacional. "En las últimas 24 horas hubo cinco ataques, y podemos esperar que este número aumente, ya que nuestra información indica que el enemigo está agrupando fuerzas de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne". El portavoz también destaca que el lado ruso ha adquirido vehículos blindados ligeros, lo que sugiere que están planeando operaciones ofensivas.

21:00 Biden en Reunión con Zelensky: Rusia No Conseguirá la Superioridad

Al inicio de su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Biden, asegura al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky del apoyo continuo de EE. UU. "Rusia no conseguirá la superioridad, Ucrania sí", dice Biden mientras recibe a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en cada paso del camino". Leer más aquí.

