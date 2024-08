- ¿Las responsabilidades laborales influyen en las decisiones de divorcio de J.L.?

Desde que Jennifer Lopez (55) presentó una demanda de divorcio contra Ben Affleck (52) el 20 de agosto, ha habido muchas especulaciones sobre lo que llevó al divorcio de la celebridad. Los rumores sugieren que su relación cambió incluso durante su luna de miel, pero ahora, la revista People destaca la apretada agenda de J.Lo durante su vida marital. Estuvo involucrada en un total de ocho proyectos cinematográficos durante ese período.

Jennifer Lopez: La Reina del Trabajo

La revista People describe los numerosos filmes de J.Lo durante su matrimonio. En 2022 - se casaron en julio en Las Vegas y se casaron de nuevo en agosto en Georgia - estaba promoviendo las películas ya filmadas "Marry Me - Married at First Sight" y "Shotgun Wedding - A Tough Team".

En 2022, se filmó la película de acción de Netflix "The Mother", con J.Lo en el papel principal. Más tarde ese año, volvió ante la cámara para otra película de Netflix, "Atlas". Sin embargo, según el informe de People, aún más tiempo y esfuerzo se dedicaron a los proyectos personales de J.Lo como "This Is Me... Now: A Love Story" - un musical acompañante de su noveno álbum "This Is Me... Now" - y el documental "The Greatest Love Story Never Told" sobre la creación de su álbum y el musical.

Dos Películas para la Compañía de Producción de Affleck

Pero hay más. J.Lo también protagonizó las películas "Unstoppable" y "Kiss of the Spider Woman", producidas por Artists Equity, la compañía de producción cofundada por el amigo y compañero de acting de Affleck, Matt Damon (53).

Los títulos anteriores son solo la punta del iceberg en cuanto a los recientes trabajos de J.Lo. Además, grabó su álbum "This Is Me... Now", lo promovió, planeó una gira antes de cancelarla por razones familiares, trabajó en sus propios proyectos empresariales, asistió a desfiles de moda en París, eventos del Met Gala, viajó a Dubai y visitó Europa en varias ocasiones.

Es probable que Ben Affleck tuviera fewer obligaciones durante ese tiempo. Además de fundar la compañía de producción de cine Artists Equity, solo apareció en la secuela de la película exitosa "The Accountant 2" ante la cámara.

Jennifer Lopez presentó la demanda de divorcio en Los Ángeles el 20 de agosto. Indicó la fecha de separación como el 26 de abril de 2024. Affleck y Lopez se conocieron al principio de los 2000. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más poderosas de Hollywood y recibieron el apodo de "Bennifer". Sin embargo, se dice que la atención de los medios fue un factor en su primera ruptura, lo que llevó al final de su compromiso y la separación en 2004. Después de otras relaciones - y incluso matrimonios - se reunieron en 2021.

A pesar de la agenda ocupada, el divorcio de Jennifer Lopez de Ben Affleck se finalizó en 2023, citando 'Divorcio y separación' como la razón. A pesar de sus vidas ocupadas, la presión de sus respectivos compromisos laborales, en particular los numerosos proyectos cinematográficos de Jennifer, se dice que desempeñaron un papel en su separación.

Lea también: