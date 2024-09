Las regiones del sur y especialmente las áridas están experimentando un aumento de popularidad en comparación con Merz.

La coalición semáforo ha puesto a la Unión en una situación difícil con su impopularidad récord. En este momento, la CDU y la CSU solo necesitan marcar un gol. La pregunta es, ¿quién será el candidato a canciller de la Unión para tomar el tiro? Friedrich Merz, presidente de la CDU, es el claro favorito, pero sigue siendo cauteloso. El ministro presidente de Baviera, Markus Söder, reafirmó su interés después de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia. También hay un tercer candidato whose intentions aren't fully clear but becomes a more serious option thanks to the recent RTL/ntv Trendbarometer.

El Instituto Forsa realizó una encuesta representativa y preguntó: "¿Qué candidato de la Unión sería mejor para el cargo de Canciller Federal?" Las opciones eran Merz, Söder y el ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst. El 31% de los encuestados eligió a Wüst, el 23% a Söder y el 16% a Merz. El 30% remained undecided or didn't have a preference.

Antes de que Merz se convirtiera en presidente federal de la CDU, se le consideraba la esperanza de las asociaciones del este de la CDU. Sin embargo, el apoyo a él no ha aumentado en el este: el 14% de los encuestados en los estados del este eligieron a Merz, mientras que el 23% eligieron a Söder. Wüst logró obtener el 27% de los votos en los estados del este. Los supporters de la Unión aún están indecisos, y cada uno de los tres hombres obtiene aproximadamente un tercio de los votos.

Söder ha sido criticado dentro de la CDU por sus acciones en 2021 cuando torpedearon la candidatura a canciller de Armin Laschet y nunca se disculpó. Sin embargo, Wüst parece ganar más apoyo del campo centroizquierda: el 47% de los supporters del SPD y el 51% de los supporters de los Verdes favorecen a Wüst.

Entre los supporters de todos los partidos, Merz es el candidato menos popular. La única excepción son los supporters de los Verdes, donde Merz viene en segundo lugar con el 9%. Söder, quien ha sido crítico con los Verdes, viene en tercer lugar con el 5%.

Merz logró asegurar una pequeña victoria al ser más popular que el canciller federal del SPD, Olaf Scholz. El Trendbarometer mostró que el 27% lo elegiría si solo los dos estuvieran disponibles, mientras que el 23% elegiría a Scholz. Sin embargo, esto es una ligera disminución en comparación con la semana pasada, cuando ambos estaban empatados en el 25%.

En un tradicional Political Breakfast en Gillamoos, Söder declaró: "Pienso que el cargo de ministro presidente es el más hermoso. Pero no me negaría a asumir la responsabilidad de nuestro país". Mientras tanto, la CSU ha reiterado repetidamente que Merz es el favorito para la candidatura a canciller, pero la decisión aún está en el aire.

Merz respondió a la renovada aplicación de Söder con las palabras: "La declaración de Markus Söder esta mañana no tiene valor informativo". Merz y el presidente de la CDU han acordado discutir el asunto entre ellos más tarde en el verano y luego proponer una decisión a los comités ejecutivos de la CDU y la CSU. "Y eso es lo que haremos".

