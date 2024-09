Las regiones afectadas por las inundaciones esperan ahora la ayuda de la UE

Relajación de la tensión a lo largo del Elba en Sajonia, miradas preocupadas a las presas del Óder en Breslau polaca: la cresta de la inundación del Elba ha alcanzado la sección fluvial de Sajonia, según el Centro de Inundaciones del Estado. En la primera estación de medición en Schöna, en la frontera con la República Checa, el valor fue de aproximadamente 6,50 metros por la tarde, con una tendencia de disminución gradual. Lo typical allí es de 1,58 metros.

En Dresde también, el nivel del agua está disminuyendo lentamente, centímetro a centímetro. Los hidrólogos esperan que baje por debajo de la marca de los seis metros después de la medianoche - por debajo del nivel para el segundo nivel de alarma más alto. Por la tarde, estaba en 6,07 metros, con un valor typical de 1,42 metros.

Sin embargo, el peligro aún no ha pasado en Alemania. Mientras tanto, se están llevando a cabo operaciones de limpieza en las áreas afectadas por las inundaciones de los países vecinos, y se están haciendo cada vez más fuertes las demandas de fondos de la UE para reparar los daños.

La inundación sigue siendo un desafío aquí

En Brandeburgo, se prevé una situación de inundación más grave a lo largo del Óder a partir de la próxima semana hasta mediados de semana. La Agencia Estatal de Medio Ambiente no descarta el nivel de alarma cuatro más alto. La ciudad de Frankfurt (Oder) ha establecido muros de protección a lo largo del paseo marítimo y tiene sacos de arena listos. Se han organizado servicios de vigilancia para las presas y se inspeccionarán las estructuras de protección si la situación empeora.

En Brandeburgo, el parlamento estatal se elegirá el domingo, por lo que la política probablemente no cometerá errores en el manejo de la situación de inundación. En Sajonia-Anhalt, los niveles de agua en el Elba siguen aumentando pero remain below the alarm stages. En Baviera, ya se ha dado el alta el miércoles.

Situación en Europa Central y Sudoriental

En la mayoría de las regiones afectadas por inundaciones en Europa Central y Sudoriental, la limpieza mayor está en marcha: se están retirando escombros y lodo de las calles o de las casas. Otros están salvando lo que aún se puede salvar. También se involucra el ejército.

Aún no está claro el alcance de los daños. Por lo tanto, el Parlamento Europeo está exigiendo más apoyo de la UE. Es necesario equipar la procedura de protección contra desastres de la UE con más recursos, exigen una mayoría del Parlamento. El ministro de Finanzas checo, Zbynek Stanjura, espera gastos adicionales del Estado debido al desastre de hasta 1,2 mil millones de euros este año.

Miles de millones de Bruselas

"La pregunta más urgente, por supuesto, es si podemos ayudar con medios financieros para la reparación y la reconstrucción", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por la tarde en Polonia. Y ella asegura: "Europa está a vuestro lado". Para ello, se utilizarán fondos de los presupuestos existentes de la UE. Debería ser posible poner inicialmente a disposición alrededor de diez mil millones de euros de los llamados fondos de cohesión, dijo la alemana durante su visita a Breslau (Wrocław).

Estos son uno de los mayores postes en el presupuesto conjunto de la UE. Los fondos de cohesión se utilizan para ayudar a las regiones económicas débiles a crecer y para equilibrar las diferencias económicas y sociales.

Mientras tanto, el número de fallecidos ha ascendido a al menos 23. En la República Checa, aún faltan al menos ocho personas. El rey Carlos III del Reino Unido expresó su shock: "Mi esposa y yo estamos profundamente consternados y entristecidos por la devastación y la destrucción causadas por las inundaciones catastróficas en Europa Central", dijo un comunicado del palacio de Londres.

República Checa

En la República Checa, el Elba en Ústí (Aussig) cerca de la frontera con Sajonia alcanzó su punto máximo en poco más de 6,8 metros - lo typical es alrededor de 2 metros. Las paredes de protección aguantaron contra las aguas de la inundación. En las zonas afectadas por el desastre en el este del país, bomberos, soldados y presos ayudaron en las operaciones de limpieza. El presidente Petr Pavel estima que la limpieza podría tardar años. Una importante carretera estatal incluso para los servicios de rescate tuvo que cerrarse debido a la subsidencia. La policía habló de más casos de pillaje.

Polonia

En Polonia, la oleada de inundaciones alcanzó la ciudad de Baja Silesia de Breslau en las primeras horas del jueves. El nivel del agua era de 6,38 metros, dijo el alcalde Jacek Sutryk a la emisora de televisión TVN24. Se espera que un nivel de agua de 6,30 a 6,40 metros persista durante algún tiempo. Lo typical es poco más de 3 metros. La actual oleada de inundaciones es significativamente menor que la inundación del Óder en 1997, cuando el nivel del agua alcanzó los 7,24 metros.

El primer ministro Tusk advirtió en una reunión del equipo de crisis no subestimar la situación. "Es demasiado temprano para declarar la victoria sobre la inundación en Breslau". Hay que seguir monitorizando la situación. Se espera que la inundación en Breslau dure hasta el lunes - la esperanza es que las presas aguantarán. Alemania ofreció a Polonia ayuda militar en las zonas afectadas por las inundaciones. Sin embargo, aún no se han acordado los detalles, anunció el Ministerio de Defensa.

Austria

En Austria, se espera que la reparación de los daños causados por la inundación tarde mucho tiempo. La gobernadora del estado de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner, ahora considera que la reconstrucción de las regiones destruidas "no tardará días, semanas o meses, sino años". Ella considera necesario un enfoque "de hombro a hombro" a nivel nacional para ello.

Mientras tanto, la situación se está aliviando cada vez más, con los niveles de agua disminuyendo en todas partes. Alrededor de 300 edificios en la particularmente afectada Baja Austria aún no pueden entrar. El número aún era de 1400 hace unos días.

Eslovaquia

En Eslovaquia, las cosas parecen mejorar en la región occidental cerca de la capital Bratislava a medida que la situación de las inundaciones se alivia. Mientras tanto, más al sureste, el Danubio sigue creciendo, con la mayor oleada esperada para llegar a Komárno en la frontera con Hungría el viernes. Los afluentes septentrionales de Eslovaquia están contribuyendo a las aguas de inundación del Danubio en ese lugar.

En el corazón de Bratislava, el Danubio alcanzó su punto máximo durante la noche del miércoles, llegando a una asombrosa altura de 9.8 metros. Desde entonces, ha sido un descenso lento, con 9.3 metros medidos esta mañana. Normalmente, el Danubio se encuentra a solo 3 metros de altura.

Italia

La región de Emilia-Romagna en el norte de Italia ha estado lidiando con fuertes lluvias. Lugares como Ravenna, Forlì y Castel Bolognese han visto cómo sus calles se convierten en ríos debido al desbordamiento de los ríos. Alrededor de 400 personas han tenido que dejar sus hogares y buscar refugio en centros de recepción.

Debido a preocupaciones de seguridad, muchas escuelas remained closed in Bologna, the regional capital, and other cities. The local authorities also urged people to stay home. In the city of Venice, the "Mose" system, made up of steel barriers, was engaged for the first time since the summer break to safeguard against high water levels.

