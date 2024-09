Las reducciones presupuestarias forzadas imponen a las operaciones de Boeing.

Boeing había llegado a un acuerdo con los líderes sindicales sobre una solución al desacuerdo salarial. Sin embargo, los miembros sindicales de base no estaban contentos con el aumento salarial del 25% acordado y decidieron tomar una postura firme al votar a favor de un paro laboral con una mayoría abrumadora. Este movimiento sin duda pondrá presión en las finanzas de la empresa.

Boeing, un importante fabricante aeroespacial de EE. UU., está considerando imponer un congelamiento de contrataciones en respuesta al paro de su mayor sindicato. Además, los aumentos salariales para los empleados están en espera y se reducirán los pedidos a los proveedores de sus aviones 737, 767 y 777. Además, se están considerando licencias temporales tanto de trabajadores como de gerentes. Un analista estima que el paro podría costarle a la empresa aproximadamente $500 millones por semana.

"Este paro laboral representa un desafío significativo para nuestra recuperación, y debemos implementar las medidas adecuadas para proteger nuestra liquidez y proteger nuestro futuro común", dijo el director financiero de Boeing, Brian West, en un comunicado. Otras medidas incluyen prohibir vuelos de lujo para la dirección y suspender los aumentos salariales relacionados con el transporte. La participación en ferias aéreas se limitará.

La decisión de los miembros del mayor sindicato de Boeing en Seattle la semana pasada de realizar un paro laboral paralizó la producción industrial de los aviones más vendidos. Miles de trabajadores de la industria aeroespacial que construyen los aviones 737, 777 y 767 de Boeing iniciaron la acción laboral poco después de la medianoche del viernes. Previously, they had rejected the collective bargaining agreement reached between union leaders and Boeing management.

Años sin aumentos salariales significativos para los empleados

El paro golpeará financieramente a Boeing. La empresa lucha con gastos y deudas crecientes después de una serie de reveses. En enero, una puerta de cabina se desprendió de un Boeing 737 Max durante un vuelo con Alaska Airlines. Un paro laboral prolongado podría aumentar aún más la tensión en la cadena de suministro de la aviación y agravar la escasez de aviones entre las aerolíneas.

Ya está claro que negociar un nuevo acuerdo con el sindicato será costoso para Boeing. Antes del paro, los miembros del sindicato habían rechazado una oferta que habría significado un aumento del 25% en la remuneración durante un período de cuatro años, con una mayoría de alrededor del 95%. Los trabajadores habían aceptado aumentos salariales mínimos en los últimos tiempos mientras el costo de la vida en la región aumentaba.

