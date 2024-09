Las razones subyacentes del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer aún no se han comprendido completamente.

Cada año, decenas de miles de individuos en Alemania son diagnosticados con demencia o Alzheimer. En el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra anualmente, esta enfermedad cerebral, inicialmente descrita por el neurólogo Alois Alzheimer en 1906, cobra protagonismo. Sin embargo, luchar contra este padecimiento es un desafío, con múltiples aspectos que siguen siendo un misterio para los investigadores. Aquí hay un resumen de las principales preguntas y respuestas:

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es el tipo más común de demencia. Esta condición cerebral provoca una pérdida de funciones cognitivas como el pensamiento, el habla, la toma de decisiones y la percepción espacial, así como la muerte o daño grave de las células cerebrales, principalmente en la corteza cerebral. También se deterioran las habilidades de interacción social. Además del Alzheimer, la demencia vascular y la demencia frontotemporal son los trastornos de demencia más comunes.

El olvido no siempre es un signo de demencia.

¿Cuántas personas están afectadas?

Actualmente, más de 1.8 millones de individuos en Alemania lidian con la demencia. Aproximadamente dos tercios de ellos, alrededor de 1.2 millones, tienen Alzheimer. En 2023, aproximadamente 445,000 individuos de 65 años y más desarrollaron demencia por primera vez. Debido al envejecimiento de la población, el número de personas afectadas está aumentando.

El número de muertes relacionadas con el Alzheimer en Alemania casi se duplicó en 20 años. Según las últimas estadísticas de la Oficina Federal de Estadística, alrededor de 10,100 personas murieron de Alzheimer en 2023. Alrededor de 19,000 individuos fueron tratados en hospitales con este diagnóstico en 2022 - un aumento del 61% en comparación con hace 20 años.

Si no hay un avance en la prevención o el tratamiento, hasta 2.7 millones de individuos de 65 años y más podrían verse afectados en Alemania en 2050, según las estimaciones actuales.

¿Cuáles son los síntomas?

El Alzheimer comienza con olvido y pérdida de motivación. A medida que avanza, las acciones cotidianas se vuelven difíciles. Los pacientes a menudo olvidan palabras, se desorientan y tienen dificultades para recordar. Tareas simples como abotonarse y desabotonarse se vuelven imposibles.

Eventualmente, los pacientes pierden su independencia y pueden no reconocer a sus seres queridos. Los problemas cognitivos y de juicio hacen que la vida diaria sea cada vez más difícil. Muchos individuos afectados se vuelven suspicaces, agresivos o deprimidos, y su personalidad puede cambiar.

¿Qué causa esta condición?

Esto aún no se entiende completamente a pesar de décadas de investigación. La investigación muestra que dos acumulaciones de proteínas tóxicas en el cerebro podrían estar relacionadas con el avance de la enfermedad: agrupaciones de beta-amiloide, una proteína naturalmente encontrada en el cerebro, y fibrillas tau, que normalmente preservan la estabilidad y el suministro nutricional dentro de las células cerebrales.

Los cerebros de los pacientes de Alzheimer suelen mostrar estas acumulaciones de proteínas. Los procesos metabólicos erróneos dañan las células nerviosas y se activan los compuestos inflamatorios. Los neurotransmisores relacionados con la memoria y la atención ya no pueden producirse.

En casi todos los casos, los factores genéticos, los procesos de envejecimiento, las enfermedades cerebrales existentes y los influencias ambientales trabajan juntos. Solo alrededor del 1% de los casos son puramente hereditarios. Las personas con familiares de primer grado afectados, como padres, hermanos o hijos, tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar la enfermedad que la población general.

¿Quiénes están afectados?

Aunque esta enfermedad también puede atacar antes de los 50 años, la edad es, sin duda, el mayor factor de riesgo para el Alzheimer. Aproximadamente 1.7 millones de los 1.8 millones afectados son mayores de 65 años, con alrededor de dos tercios siendo mujeres. Sin embargo, alrededor de 47,000 personas entre 40 y 59 también lidian con la demencia.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Hasta la fecha, se han identificado 14 factores de riesgo para la demencia, incluyendo la pérdida auditiva, el consumo de tabaco y alcohol, las discapacidades visuales, los niveles altos de colesterol, la obesidad, la depresión, las lesiones en la cabeza y la soledad social. Se estima que hasta el 45% de los casos de demencia podrían retrasarse o prevenirse mediante un estilo de vida saludable y la atención médica.

¿Hay una cura?

No. Aunque los biomarcadores pueden identificar el Alzheimer en las primeras etapas del deterioro cognitivo leve, antes de que se establezca la demencia, la enfermedad suele detectarse solo cuando las células cerebrales dañadas son irrecuperablemente perdidas.

La terapia medicamentosa puede retrasar momentáneamente la disminución de la capacidad cognitiva, y las terapias conductuales, del habla y de la música, o el entrenamiento de la memoria pueden mejorar la calidad de vida.

¿Cuál es el estado actual de la investigación?

Encontrar un fármaco efectivo es difícil porque los mecanismos subyacentes de la enfermedad de Alzheimer aún no se entienden completamente. En los últimos años, ha habido numerosos revés, con fármacos inicialmente prometedores que fallan en los ensayos clínicos con pacientes.

El fármaco recientemente aprobado Leqembi en Estados Unidos y Reino Unido tiene como objetivo ayudar a los pacientes con Alzheimer en las primeras etapas. El fármaco objetivo la proteína beta-amiloide que causa depósitos en el cerebro, lo que potencialmente puede retrasar el progreso de la demencia.

Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos rechazó la aprobación de Leqembi porque el efecto observado en el retraso del deterioro cognitivo no compensó el riesgo de efectos secundarios graves, en particular el riesgo de hemorragias cerebrales.

¿Qué se puede hacer para prevenirlo?

Los expertos recomiendan actividades mentales, físicas y sociales para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. También aconsejan una dieta equilibrada, baja en grasas y colesterol, rica en frutas y verduras, así como controlar la hipertensión, los trastornos del ritmo cardíaco y la diabetes.

