Las puertas de clase preferente de los aviones ofrecen nuevos niveles de intimidad. No todo el mundo piensa que sean una buena idea

Esto es especialmente cierto en las minisuites con puertas de la clase preferente, que debutaron hace casi 10 años a bordo de los aviones premium Mint de JetBlue, y ahora se encuentran en una docena de aerolíneas, entre ellas Delta, All Nippon Airways, British Airways y China Eastern, y cada año salen más.

Las puertas mejoran la experiencia de la clase preferente de dos maneras: en primer lugar, añaden intimidad y, en segundo lugar, evitan lo que los diseñadores de asientos de avión llaman el "roce pasado", en el que un pasajero o miembro de la tripulación que camina por el pasillo choca con un pasajero sentado.

Si ha viajado en clase preferente, puede que ya esté pensando en algunos de los asientos en los que esto sería especialmente beneficioso.

Uno de ellos podría ser los distintos tipos de disposición escalonada, en los que algunos asientos están justo al lado del pasillo, pero otros están bastante alejados del pasillo, al otro lado de una mesita consola. Otra podría ser la disposición en espiga angular, en la que los asientos están orientados hacia el pasillo y uno acaba teniendo que evitar el contacto visual con la persona de enfrente durante todo el vuelo.

Cáscaras de privacidad

Obviamente, las puertas ayudan a evitarlo. Pero aunque estas minisuites con puertas son más privadas que muchos asientos de primera clase, la palabra "mini" está en su nombre por una razón: el espacio para cada pasajero es, aunque enorme comparado con el de la clase turista, todavía más pequeño que el de la primera clase.

Añadir uno o dos centímetros para incorporar una puerta puede afectar realmente a la cantidad de espacio disponible para su asiento.

Usted y yo podríamos pensar que es un buen problema desde nuestro estrecho asiento de 17 pulgadas en la fila 54, pero cada fracción de pulgada de la anchura de la cabina se utiliza, y en algunos aviones de tamaño medio como el Boeing 767 o 787 y el Airbus A330 o A330neo, eso puede suponer una diferencia real en la sensación de amplitud de un asiento.

Entonces, ¿por qué las aerolíneas optan por las puertas, incluso en algunos de esos aviones de tamaño medio?

"No cabe duda de que existe un movimiento hacia una mayor privacidad en los aviones, que desciende desde la primera clase, donde la suite de altura completa de Emirates estableció un nuevo estándar, hasta la clase business", explica a CNN Alastair Hamilton, vicepresidente de ventas y marketing de asientos para aviones de Collins Aerospace.

"La mayoría de los asientos de clase preferente tienen desde hace años una cubierta de privacidad que aparta a los demás pasajeros de la línea de visión cuando todos están sentados. La adición de puertas aumenta aún más esta sensación de aislamiento, cerrando el pasillo, especialmente cuando se está tumbado en la posición de cama.

"¿Son necesarias las puertas? Evidentemente, no. Pero son una ventaja para el pasajero que mejora la intimidad y, críticamente, el descanso y el sueño en un vuelo largo".

Peso y espacio frente a ingresos

Hamilton añade que las puertas pueden añadir coste, peso y complejidad a un asiento, pero pueden aportar más ingresos.

"Desde el punto de vista del pasajero, la posibilidad de cerrar la puerta y tener 'mi espacio' siempre se percibirá como una ventaja", afirma. "Cuanto más cerca esté el pasillo del ojo del pasajero, mayor será esa ventaja, sobre todo mientras duerme. Las aerolíneas tienden hacia las puertas y el aumento de la privacidad en general, ya que siguen mejorando la experiencia del pasajero."

Algunas aerolíneas dicen que no.

Quentin Munier, vicepresidente ejecutivo de estrategia e innovación de Safran Seats, explica a CNN que la demanda de puertas suele ser caso por caso, dependiendo de los requisitos de comodidad o de la disposición de los asientos.

No obstante, Jean-Christophe Gaudeau, vicepresidente de marketing de Munier, afirma que la demanda parece ir en aumento.

"Las puertas llevan ya unos cuantos años en el mercado, y año tras año hemos observado un aumento constante de la proporción de aerolíneas que las piden en nuestras encuestas o en solicitudes reales de ofertas, hasta el punto de que una gran mayoría de aerolíneas las piden ahora.

"La cuestión va a ser cada vez menos si tener o no una puerta y más cómo ofrecerla de forma inteligente y eficaz".

La cuestión también será si las opciones sin puerta pueden satisfacer la necesidad de privacidad, además de ahorrar peso y espacio.

Safran tiene una opción que es básicamente como una persiana enrollable gruesa, horizontal, fijada magnéticamente y accionada por resorte que se extiende por el espacio de la puerta. Otras opciones son una cortina como la que Air France utiliza en sus asientos de primera clase, separadores que se expanden y retraen como un ventilador de mano o paneles deslizantes que no reproducen totalmente la puerta pero añaden una privacidad sustancial.

¿Es hora de irse?

Chris Brady, veterano del sector y fundador del fabricante de asientos Unum, afirma que las aerolíneas están divididas al respecto.

"Todas reconocen que las puertas son pesadas y complejas... con mucha complejidad oculta debido a los requisitos de certificación", afirma Brady.

"Creo que es justo decir que las puertas pueden mejorar la experiencia del pasajero, pero en el caso de la espina de pescado orientada hacia el exterior a unos 40 grados o más, en la que se está de espaldas al pasillo, la contribución es marginal".

Ese tipo de asiento, con un ángulo tan grande respecto al pasillo en un avión de pasillo único como los Boeing 737 o los Airbus A320, es lo que Unum está creando como su primer asiento, junto con otros fabricantes de asientos, tanto nuevos como ya establecidos.

"Tengo mis dudas", admite Brady. "Como pasajero, me gustan las puertas. Volar me parece una experiencia maravillosa y me encanta estar solo, y una puerta me ayuda. Como ciudadano sé que son pesadas", lo que también significa más emisiones de carbono.

Y añade: "En mi opinión, las puertas deberían evitarse porque la perfección no se alcanza cuando no queda nada por añadir, sino cuando no queda nada por quitar".

La cuestión de las puertas seguirá planteándose a medida que más aerolíneas y más fabricantes de asientos sopesen las ventajas.

Pero, dice Brady, "una aerolínea valiente puede y debe eliminarlas".

Fuente: edition.cnn.com