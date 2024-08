Las pruebas de video revelan que los rusos están luchando por controlar un incendio en la instalación de almacenamiento de petróleo Proletarsk.

La instalación de almacenamiento de petróleo en Proletarsk, situada en el sur de Rusia, ha estado ardiendo durante más de una semana, según imágenes satelitales recientes del Sistema de Monitoreo de Incendios e Información de Recursos de NASA (FIRMS). Este incendio, que afecta a más de 70 tanques individuales, fue iniciado por un ataque con drone ucraniano durante las primeras horas del 18 de agosto.

Informa no verificada sugiere que otro ataque tuvo lugar al amanecer del 19. El gobierno local de Rostov ha declarado una emergencia en el distrito de Proletarsk debido a la situación en curso. Según la agencia de noticias estatal TASS, hasta el miércoles, 47 bomberos han resultado heridos por las llamas.

El intenso ataque aéreo también ha afectado a una nación vecina de Ucrania, lo que ha llevado a Polonia a desplegar aviones interceptores, según informó la agencia de noticias PAP. Aviones de otros aliados también estuvieron involucrados en la operación. La fuerza aérea ucraniana alega que Rusia desplegó temporalmente 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, equipados con misiles crucero, y hasta disparó misiles hipersónicos Kinzhal hacia Ucrania, atacando desde el Mar Negro.

Se dice que soldados ucranianos derribaron un misil crucero ruso utilizando una ametralladora montada en una pickup truck en las horas matutinas en la región occidental de Transcarpacia. El gobernador Viktor Mykyta compartió un video del evento en las redes sociales. Según su declaración, el misil atacó la región desde el vecino Lviv y fue interceptado con éxito por el 650º batallón separado de artillería antiaérea. Sin embargo, la autenticidad del video y el tipo de misil no pueden ser verificados de forma independiente.

Antes del amanecer, más de quince regiones ucranianas fueron atacadas en un ataque ruso significativo, según el primer ministro Denys Shmyhal. Él dijo: "Hoy, 15 regiones experimentaron el poder de fuego ruso en un ataque masivo. Los agresores utilizaron various armas como drones, misiles, misiles hipersónicos Kinzhal. Hay bajas y heridos". Fuentes ucranianas informan que la infraestructura energética ha sido afectada en cuatro óblast. Las autoridades en Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv afirmaron que su infraestructura energética era el objetivo. Se informes de interrupciones en la electricidad y el suministro de agua en algunas áreas de Kyiv, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Los rusos podrían estar desplegando fuerzas en Kursk, que lucharon en frentes menos importantes en Ucrania

El ejército ruso podría estar transfiriendo tropas de sectores menos significativos en el frente ucraniano a la región de Kursk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina, la 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), el 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y el 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre las operaciones de combate en territorios rusosadjacentes a Ucrania durante el fin de semana. El último informe del ISW sugiere que la región de Kursk podría ser el área objetivo. El ISW ha observado la participación de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 11ª Brigada de VDV en los combates en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso Recently repositioned elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Zaporizhzhia to the border region. The Russian military command is reportedly opposing operational pressure to withdraw troops from strategic offensive initiatives to seize Pokrovsk in the Donetsk region, as stated by the ISW's experts.

09:14 Se informan las primeras muertes por el intenso bombardeo ruso

Al menos tres personas han muerto en los ataques aéreos rusos, según informaron las autoridades ucranianas. Se han reportado muertes en Luzk en el oeste, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischtschuk, declaró que un edificio residencial fue alcanzado por "un ataque enemigo" y una persona murió. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv anunciaron explosiones en sus regiones en Telegram y pidieron a los ciudadanos que busquen refugio. Antes, el gobernador de la región central de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una fábrica.

08:50 Ucrania está alerta mientras Belarus reubica tropas cerca de la frontera: "La participación de Belarus intensificaría el frente"

Ucrania está monitoreando de cerca a Belarus mientras reubica tropas cerca de su frontera compartida. La operación actual es mayor que las anteriores y la participación de Belarus en el conflicto podría ser potencialmente catastrófica, como explicó la reportera de ntv Nadja Kriewald.

Explosiones múltiples se escuchan en varias ciudades ucranianas después de un ataque aéreo ruso significativo informado a las 07:24 (ver entrada para detalles). El "Kyiv Independent" noticias mencionan que las sirenas de alarma sonaron en todo el país alrededor de las 6:00 a.m. hora local y las primeras explosiones se escucharon en Kyiv alrededor de las 8:30 a.m., con más siguiendo. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, confirma que hay cortes de energía en "varios distritos" de la capital y problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se han reportado explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53 Moscú: Rusia afirma haber interceptado 20 drones ucranianos Según el Ministerio de Defensa de Rusia, 20 drones que atacaron territorio ruso desde Ucrania han sido derribados por la defensa aérea rusa. La interceptación tuvo lugar en la región de Saratov, con nueve drones derribados, tres en Kursk y dos en Belgorod, Bryansk y Tula cada uno. Se detectó un drone pasando por las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia inicia una amplia operación aérea contra Ucrania Los informes actuales sugieren que Ucrania está siendo sometida a una operación aérea masiva, que incluye ataques terrestres, aéreos y navales tanto de misiles como de drones rusos. "Explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania enfrenta un ataque masivo de misiles y drones rusos desde tierra, aire y mar", informan en el Kyiv Post. El analista militar Nico Lange agrega que Rusia está utilizando misiles lanzados desde barcos del Mar Negro, 11 bombarderos Tu-95, drones y misiles balísticos. La operación aérea rusa sobre Ucrania está en curso. Se han confirmado informes de explosiones en diversas ciudades.

07:07 Comandante checheno reporta bajas ucranianas en Kursk Las fuerzas especiales chechenas lideradas por Achmat y la 2.ª Brigada de Fuerzas Especiales han afirmado haber infligido daños a las tropas ucranianas en la región de Kursk al destruir dos vehículos de personal blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero francés (AMR). El comandante, General-Mayor Apti Alaudinov, confirmó la eliminación de una unidad de lanzagranadas automáticas y un mortero, así como la destrucción de tanques, artillería y drones. Además, indicó que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido y no han tenido éxito en su avance. Los informes indican que las fuerzas rusas están eliminando a las tropas enemigas y liberando asentamientos.

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un promueve la construcción de drones kamikaze Según la agencia de noticias estatal de Corea del Norte, KCNA, su líder, Kim Jong Un, aboga por la producción de drones kamikaze como parte de sus preparativos para la guerra. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos y dirigidos intencionalmente hacia objetivos enemigos. Se cree que Rusia ha utilizado drones Shahed de Irán en Ucrania, y Corea del Norte ha fortalecido sus lazos militares con Rusia. La prueba de drones kamikaze se llevó a cabo el sábado en medio de la tensión con Corea del Sur. Las fotos publicadas por la agencia de noticias estatal muestran drones blancos con alas en forma de X volando hacia tanques objetivo, lo que culmina en una explosión. Se cree que los objetivos son similares a los tanques K-2 surcoreanos.

06:34 Ucrania: más de 1.100 soldados rusos "eliminados" en un día Las fuentes militares ucranianas han informado que más de 1.100 soldados rusos han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas, lo que aumenta el número total de tropas rusas supuestamente neutralizadas desde el inicio de la guerra a 608.820. Sin embargo, estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Las fuerzas militares ucranianas afirman haber destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev advierte a Minsk contra acciones perjudiciales Ucrania ha emitido un aviso a Bielorrusia para que retire sus tropas y equipo militar de su frontera compartida, citando la presión excesiva de Moscú. El Ministerio de Asuntos Exteriores amonesta a Bielorrusia por no realizar acciones hostiles y urge el retiro de sus tropas de la región fronteriza. Ucrania advierte contra decisiones potencialmente desastrosas y no desea comprometer sus relaciones con los bielorrusos. Bielorrusia aún no ha aceptado las acusaciones. Los informes ucranianos sugieren la presencia de fuerzas especiales bielorrusas y exsoldados de Wagner, junto con tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería en la región de Gomel cerca de la frontera ucraniana. La declaración afirma que Ucrania no tiene intención de iniciar hostilidades contra los bielorrusos.

05:46 Daños a viviendas rusas por escombros de drones caídos La región rusa de Saratov ha informado daños a varios edificios residenciales según el gobernador regional debido a escombros de drones ucranianos derribados. Tanto Saratov como Engels han sufrido consecuencias, con servicios de emergencia en el lugar. Engels alberga una importante base de bombarderos estratégicos rusos.

03:52 Defensa aérea rusa repele ataque de drones de Kiev Las fuerzas de defensa aérea en la región de Kiev están en alerta máxima, según fuentes ucranianas, en respuesta a los ataques de drones rusos. Un comunicado del Ministerio de Defensa regional en Telegram dice: "Se detectó movimiento de drones enemigos! Los sistemas de defensa aérea de la región están activos". No se ha informado de información sobre posibles bajas o daños hasta el momento.

00:19 Zelensky describe el ataque a equipo de Reuters como "completamente intencional" Durante su discurso vespertino, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló del lamentable incidente de un ataque con misiles que mató a un periodista de Reuters en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk. El ataque dejó a otros dos periodistas heridos. La víctima fatal fue identificada como Ryan Evans, un exsoldado británico que se unió a Reuters en 2022, brindando asesoramiento en seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió un "hotel normal de la ciudad" que fue destruido por un misil Iskander ruso, calificando el ataque como "completamente intencional, meticulosamente planeado". Sus condolencias fueron para la familia y amigos de Evans. La Oficina del Procurador General de Ucrania ha iniciado una investigación sobre el ataque, que tuvo lugar el sábado a las 22:35 hora local. Reuters aún espera confirmación de si el misil fue lanzado desde Rusia y si el hotel fue objetivo intencional. Rusia mantiene silencio al respecto.

