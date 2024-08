- Las próximas proyecciones de estos videojuegos.

La serie de televisión "The Last of Us" y "Fallout", derivadas de sus respectivas series de juegos, han recibido elogios tanto de fans como de críticos. La película de acción "Borderlands" está programada para su lanzamiento el 22 de agosto. Al igual que el material fuente, esta película es famosa por su humor absurdo y acción violenta. Los primeros juegos de disparos en primera persona de Gearbox han vendido más de 70 millones de copias. Sin embargo, "Borderlands" con Kevin Hart (45), Jamie Lee Curtis (65) y Jack Black (54) no es el final de las adaptaciones de juegos de video. Los fans pueden esperar más películas y series basadas en sus títulos favoritos.

Jack Black y Dwayne Johnson exploran paisajes pixelados en "Minecraft"

Desde su interpretación de Bowser en "Super Mario Bros.", Jack Black ha encontrado deleite en encarnar a personajes icónicos de juegos de video. Su próximo papel es el de Steve en "Minecraft". Aún no está claro qué incluirá la película de bloques de construcción, ni si Black aparecerá en pantalla o solo su parecido virtual. Además, la trama de la película aún no se ha revelado, ya que "Minecraft" en sí no tiene una historia. Junto a Jack Black, la película cuenta con un elenco de primera. Jason Momoa (45), conocido por "Aquaman", y el actor de "The Office" Steve Carell (61), junto con Emma Myers (22) de "Wednesday", también aparecerán en la adaptación cinematográfica de "Minecraft". Con una publicación en Instagram en abril, Momoa confirmó que la filmación de la película había terminado.

Explorando un mundo postapocalíptico en "Death Stranding"

En colaboración con A24, "Death Stranding" recibirá una adaptación cinematográfica. Varios astros del juego han sido elegidos para interpretar roles, como Norman Reedus (55) de "The Walking Dead" como el protagonista Sam Porter Bridges y Mads Mikkelsen (58) como su adversario Cliff. Además, Guillermo del Toro (59), Nicolas Winding Refn (53) y el presentador de "Late Night with Conan O'Brien" Conan O'Brien (61) aparecerán en la película. La trama de la película se desarrolla en un mundo devastado por el colapso de la civilización, donde incluso la lluvia causa envejecimiento rápido.

Barbie lleva "The Sims" a la vida en la gran pantalla

Margot Robbie (34) está a punto de adaptar otra marca renombrada a la pantalla grande: "The Sims". Su empresa "LuckyChap" está a cargo de este proyecto, con Katy Herron (36), directora de la primera temporada de "Loki", al frente. Es posible que los personajes de la película hablen o no "Simlish". El idioma ficticio ha transcendido los juegos, con Katy Perry (39) habiendo cantado "Last Friday Night" en "Simlish" y también haberla interpretado.

El director de "Deadpool" lleva 15 juegos a la vida en una serie

En la Gamescom Opening Night Live 2024, el director de "Deadpool" Tim Miller (59) anunció "Secret Level". Este proyecto, en colaboración con Prime Video, consta de 15 episodios, cada uno centrado en un juego diferente. La serie está programada para estrenarse en el servicio de transmisión el 10 de diciembre y presenta juegos como "Pac-Man", "New World: Aeternum" de Amazon Game Studio, "Armored Core" y el clásico de rol "Dungeons & Dragons". Algunos títulos, como "God of War" y "Ghost of Tsushima", recibirán su propia película o serie, además de su episodio en "Secret Level".

Personajes icónicos de Nintendo vuelven a la gran pantalla

Después del éxito de "Detective Pikachu" y "Super Mario Bros.", Nintendo lanzará secuelas de ambas películas. La fecha de lanzamiento de "Super Mario Bros. 2" está fijada para abril de 2026, pero el regreso del elenco de voz original, incluyendo a Chris Pratt (45) y Jack Black, remains uncertain. Hay aún menos información disponible sobre "Detective Pikachu 2", sin una fecha de lanzamiento confirmada ni la participación del actor de "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" Justice Smith (29).

Nintendo no se detiene en dos películas. "The Legend of Zelda" también recibirá una adaptación cinematográfica. Los detalles sobre esta película centrada en Link y Zelda son escasos, con "Planet of the Apes: New Kingdom" director Wes Ball (43) ya insinuando en entrevistas que ni él ni Nintendo pueden revelar nada sobre el proyecto.

Se han anunciado proyectos adicionales, con información limitada disponible actualmente, como la adaptación cinematográfica de horror "Until Dawn" (con Rami Malek (43) y Hayden Panettiere (34) en el juego original) y la película "Stray" (que gira en torno a un gato que busca a su familia en una ciudad poblada por robots).

Sony está trabajando en varios proyectos de películas de juegos de video. La épica samurái "Ghost of Tsushima" ha contratado al director de acción Chad Stahelski (55), conocido por la serie "John Wick", para liderar sus producciones. Por otro lado, "Gravity Rush", un favorito de culto de Sony, está experimentando una transformación inesperada. A pesar de ser olvidada por muchos, esta obra está recibiendo una adaptación cinematográfica que ha dejado a los fans asombrados. En los dos juegos, la protagonista Kat posee la habilidad de manipular la gravedad gracias a su compañero gato. También surgió una serie de anime con el lanzamiento de "Gravity Rush 2", llenando el vacío entre la primera y la segunda parte. El vibrante e imaginativo "Gravity Rush" comparte una conexión con otra serie de películas considerada: el terrorífico juego de horror "Silent Hill". El mastermind detrás de ambos juegos es Keiichiro Toyama (54).

"God of War" y un líder de Yakuza pronto aparecerán en la pequeña pantalla.

Siguiendo el éxito de "The Last of Us" y "Fallout", se acerca la próxima gran adaptación de videojuego: "Like a Dragon - Yakuza". La serie adaptará la trama del juego original "Yakuza" de 2006, que se desarrolla en el distrito rojo de Tokio y gira en torno a Kazuma Kiryu, quien debe proteger a una niña mientras descifra los secretos de su clan Yakuza después de pasar diez años en prisión. Los fanáticos pueden esperar secuencias de acción emocionantes, aunque pueden sentirse decepcionados al descubrir que la serie no incluirá los elementos más absurdos del juego, como la transformación de un pollo en un agente inmobiliario en Tokio o Kiryu animando a una dominatrix a ser más agresiva con sus clientes. La serie debutará en Amazon Prime Video el 25 de octubre.

Otro proyecto relacionado con Sony que llega a Amazon Prime Video es la adaptación de "God of War". La narrativa del juego siguió a Kratos a través de la mitología griega y hasta la mitología nórdica, donde se enfrentó a Odín y Thor en el lanzamiento de 2022 "God of War Ragnarök". "The Wheel of Time" producer Rafe Judkins (41) asumirá el papel de showrunner, mientras que Mark Fergus (56) y Hawk Ostby (58) escribirán el guión de la serie. Los dos escritores han colaborado anteriormente en guiones para "Iron Man" y "The Expanse".

♪ Cantando sobre sus sueños de convertirse en una estrella, Jack Black también asume el papel de Steve en la próxima película de "Minecraft", que contará con un elenco de primera. ♪ En línea con el mundo postapocalíptico del juego, "Death Stranding" verá a Norman Reedus interpretar al protagonista Sam Porter Bridges en su adaptación cinematográfica.

Lea también: