Las próximas encuestas electorales de Turingia indican una ventaja significativa para el partido AfD.

Según la alianza, la BSW de Sahra Wagenknecht obtuvo el 17%, mientras que el partido de la Izquierda bajo Bodo Ramelow consiguió el 14%. El SPD recibió el 6%. Los Verdes, en un acuerdo de poder con el partido de la Izquierda y el SPD, no lograron entrar al parlamento estatal con solo el 4%. El FDP tampoco estaría presente en el parlamento.

Según una encuesta realizada por el Instituto Infratest dimap para ARD el jueves, si las elecciones se celebraran este domingo, la AfD obtendría el 30%, la CDU conseguiría el 23%, y la BSW reuniría el 17%. El partido de la Izquierda Would score 13%, el SPD Would manage 7%, y los Verdes Would only manage 3%. Desafortunadamente, incluso con un umbral del 5%, el FDP Would still miss out.

Dado estos resultados de la encuesta, parece difícil formar una coalición después de las elecciones. Todos los demás partidos rechazan asociaciones con la AfD. La CDU rechaza alianzas con el partido de la Izquierda y los Verdes. La única opción de mayoría es una coalición de CDU, BSW y SPD. Sin embargo, las colaboraciones con la BSW causan conflictos internos en la CDU. Voigt está abierto a discusiones, pero el presidente federal de la CDU, Friedrich Merz, se niega categóricamente a las alianzas, al menos a nivel federal.

Las próximas elecciones para los nuevos parlamentos estatales tendrán lugar en Turingia y Sajonia el próximo domingo. Brandeburgo votará el 22 de septiembre. El resultado se espera con gran interés, especialmente en cuanto al rendimiento de la AfD. El partido ha dominado las encuestas en Turingia durante mucho tiempo.

Dado los mencionados resultados de la encuesta, los 'Otros' partidos,excluding the AfD, CDU, SPD, BSW y el partido de la Izquierda, tendrían una representación mínima si las elecciones se celebraran inmediatamente. A pesar de la oposición de Merz, una posible coalición de CDU, BSW y SPD, conocida como 'Otros', podría ser aún una posibilidad en las próximas elecciones.

