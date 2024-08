Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024: predicción de victoria y derrota

La elección presidencial de EE. UU. de 2022 sigue siendo una carrera ajustada. Con Kamala Harris convirtiéndose en la nominada demócrata, el estatus preferido de Donald Trump sufrió un revés. Ahora, los inversores necesitan analizar a fondo los planes de campaña de ambos, Harris y Trump.

El plan económico de Trump gira en torno a las políticas fiscales y comerciales. Pretende hacer permanentes los recortes fiscales temporales que caducan en 2025. La tasa impositiva corporativa bajaría del 21 al 15 por ciento para apoyar a las empresas e inversiones. Sin embargo, esto se financiará con aranceles más altos en los bienes importados. Por ejemplo, los bienes chinos podrían enfrentar aranceles de hasta el 60 por ciento, mientras que los bienes de otros países verán un aumento del 10 por ciento.

A diferencia de Trump, el plan de Harris es más variado. Además del paquete de inversión ambiental, conocido como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), y la ejecución del proyecto de infraestructura ya aprobado, que proporciona inversiones por valor de 1,2 billones de dólares en transporte, infraestructura y tecnología, se tomará en serio.

Sin embargo, un programa de gasto de similares proporciones podría no volver a ocurrir en una administración de Harris, ya que los gobiernos liderados por los demócratas han histórico han enfocado en las restricciones fiscales.

Para financiar estas iniciativas y otros programas sociales, como la asistencia financiera para las familias y los incentivos para la propiedad de la vivienda, sin afectar el presupuesto a largo plazo, Harris busca aumentar los impuestos, pero solo para los ingresos que superen los 400,000 dólares anuales.

Asistencia para el sector de petróleo y gas

Los asuntos regulatorios también juegan un papel significativo. Trump está interesado en flexibilizar las regulaciones para las empresas de petróleo y gas. Utilizando su famosa frase "Drill, Baby, Drill", aboga por un aumento de la producción de petróleo y gas a menor costo.

En un escenario así, las empresas de petróleo y gas podrían beneficiarse con una victoria de Trump. Por el contrario, las empresas del sector de energías renovables podrían experimentar caídas en el precio de sus acciones.

En el sector bancario, Trump planea relajar las regulaciones sobre los requisitos de liquidez y capital, beneficiando principalmente a los bancos pequeños y medianos. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por el banco central de EE. UU. por contribuir al colapso del Banco de Valle del Silicio en la primavera de 2018.

Harris se opuso a la relajación de las regulaciones bancarias en 2018 y, como fiscal general de California, adoptó una postura dura contra los bancos. Apoyó a los acreedores afectados por las prácticas laxas de préstamo de los bancos antes de la crisis financiera. Al igual que el sector energético, las acciones bancarias podrían beneficiarse más con una victoria de Trump.

En el sector farmacéutico, la atención se centra en Medicare. Aunque Harris anteriormente abogó por "Medicare para todos", Trump podría utilizar un segundo mandato para revocar los poderes de negociación de precios de Medicare otorgados a través de la IRA.

Futuro para Silicon Valley Incierto

En el sector tecnológico, las posiciones de los candidatos no están claramente definidas. Aunque Elon Musk Recently hinted that Silicon Valley is leaning towards Trump's side, the Democrats traditionally have better relations with tech companies.

Las restricciones comerciales draconianas hacia China, como las propuestas por Trump, podrían desanimar al sector tecnológico. Harris, que proviene de Silicon Valley, podría mostrar más comprensión en los asuntos de trust. Una victoria de Harris podría no impulsar las acciones de la tecnología, pero podría disipar los temores de barreras comerciales en aumento.

Inicialmente, una victoria de Trump podría llevar a un mejor rendimiento de las acciones en el sector en el corto plazo, pero predecir los posibles impactos secundarios en el mercado financiero es desafiante. La implementación de la agenda de Trump podría encender efectos inflacionarios, haciendo el trabajo del Banco Federal más complicado. Un posible fortalecimiento del dólar estadounidense y tasas de interés más altas podrían afectar negativamente las ganancias de las empresas del S&P 500, que obtienen alrededor de un tercio de sus ingresos fuera de EE. UU., con algunas en la industria tecnológica incluso superando el 50%. Una confrontación con China también podría afectar negativamente a las empresas estadounidenses, especialmente en el sector tecnológico.

Sin embargo, el éxito de cada agenda depende de las mayorías en ambas cámaras del Congreso de EE. UU. Actualmente, la situación es incierta, pero los republicanos tienen una mayor posibilidad en el Senado de EE. UU. ya que los demócratas necesitan defender más escaños.

La Pregunta de los 25,000 Euros

Dado que las elecciones de noviembre podrían producir resultados inesperados, la segunda mitad del año podría witnesses further market volatility. Significant market declines should be seen as buying opportunities. A portfolio heavily invested in perceived safety, with a high bond allocation, risks losing real purchasing power in the long run due to inflation. Instead, investors should focus on robust stocks with promising growth prospects and healthy balance sheets. Gold and short-term bonds can supplement the portfolio.

Miraji Othman, an analyst and portfolio manager in the financial markets for over 15 years, has been working as a Senior Analyst at FIDUKA since 2023.

