Las próximas elecciones en Sajonia presentan una fuerte competencia entre la CDU y la AfD en las encuestas preliminares.

De acuerdo con los resultados publicados por Infratest dimap para ARD el jueves por la noche, la CDU obtendría el 31% de los votos, mientras que la AfD, liderada por su candidato principal Jörg Urban, conseguiría el 30%. En tercer lugar se encuentra el BSW con el 14%, seguido por la SPD con el 7% y los Verdes con el 6%. Lamentablemente, ni la Izquierda ni el FDP tendrían representación en el próximo parlamento regional, cada uno con solo el 4%. El resto de los partidos suman un 9%.

Según las últimas encuestas, es incierto si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes mantendrá la mayoría en el nuevo parlamento regional. Según la encuesta de ZDF, el cambio podría ser una opción, pero según la encuesta de ARD, esto no sería así.

Kretschmer ha manifestado su intención de continuar en su cargo, siempre y cuando no se necesiten los Verdes. No ha descartado trabajar con el BSW, aunque la cooperación con la AfD está vetada para la CDU, aunque no del todo con el BSW. Sin embargo, una alianza así Would result in a narrow majority, as per the recent surveys.

Sin embargo, esta potencial alianza es objeto de significativa controversia dentro de la CDU. Inicialmente, el presidente federal de la CDU, Friedrich Merz, rechazó la cooperación con el BSW, pero más tarde dijo que esto solo se aplica al nivel federal.

Las elecciones próximas en Sajonia y Turingia están siendo observadas de cerca, especialmente en cuanto al desempeño de la AfD. La tensión y la preocupación están en el aire, con Brandeburgo a punto de seguir el 22 de septiembre.

En cuanto a las posibles alianzas para las próximas elecciones, Kretschmer ha manifestado su disposición a trabajar con el BSW, pero la cooperación con la AfD, aunque no está completamente descartada, está vetada para la CDU a nivel estatal. Sin embargo, algunos dentro de la CDU se oponen firmemente a cualquier alianza con el BSW, lo que podría potencialmente llevar a la CDU y al BSW a obtener una mayoría estrecha, como sugieren las últimas encuestas.

