Durante una manifestación en contra de la presencia del líder de AfD de Turingia, Björn Höcke, ocurrió un incidente. Varios testigos afirmaron a Der Spiegel que un vehículo, presumiblemente con Höcke a bordo, intentó deliberadamente romper una manifestación sancionada al conducir a través de ella. Afortunadamente, no se reportaron lesiones.

Höcke estaba programado para aparecer como panelista en un diálogo ciudadano el martes, junto a dos candidatos de AfD para las elecciones de Jena. Antes del evento, cientos de manifestantes se reunieron, con varias protestas y sentadas individuales registradas cerca del centro comunitario LISA en el distrito de Lobeda para obstaculizar la entrada de Höcke. Inicialmente, la policía dispersó los bloqueos sin usar la fuerza.

A pesar de esperar a 1,000 manifestantes, casi el doble de personas se presentaron para protestar contra el líder de extrema derecha de AfD. El incidente supuestamente ocurrió cuando las fuerzas de seguridad intentaban escoltar a Höcke al centro comunitario a través de una entrada lateral.

El presidente de la Juso, Philipp Tuermer, que presenció el incidente supuesto, le dijo a Der Spiegel: "Estaba en el lugar de la manifestación registrada cuando el coche, con Höcke adentro, salió repentinamente de una calle lateral directamente hacia la multitud. Los manifestantes tuvieron que apartarse rápidamente, algunos incluso fueron tocados por el SUV. El coche arremetió contra la manifestación!"

La policía de Jena remain silent sobre el incidente

Varios testigos corroboraron la versión de Tuermer a Der Spiegel. Según él, los guardaespaldas de Höcke intentaron initially forced their way through the crowd with violence, with some police officers allegedly aiding by pulling protesters aside. "When that didn't work, the bodyguards escorted him back to the car and drove off - action movie style," Tuermer said.

The Jena police department declined to comment on the sequence of events described by the witnesses. They claimed they were unaware of a car charging into the crowd. Höcke's entourage reportedly saw the barricade and turned back, a police spokesperson said. However, photos and videos taken shortly after the incident showed Höcke's car among the protesters, depicting the police's harsh treatment of the demonstrators, despite the protest being legally registered.

"The police seemed inadequate and reacted inappropriately in this situation. The security plan failed," Tuermer concluded.

Los manifestantes impiden la aparición de Höcke

Según el informe policial, se registraron 12 delitos penales y una infracción administrativa durante las protestas. El número y la naturaleza exactos de las lesiones siguen sin conocerse. La aparición de Höcke no tuvo lugar después de las protestas.

"The attendance of Mr. MdL Hoecke had to be cancelled unexpectedly due to the large number of people and the chaotic situation on the scene," the police stated in a press release.

Der Spiegel attempted to reach out to Bjoern Hoecke for comments, but received no response.

Höcke se presentará como candidato principal de AfD en las elecciones estatales de Turingia del 1 de septiembre. Según las encuestas, AfD, clasificada como un partido de extrema derecha por la agencia de protección constitucional, es actualmente la fuerza política más poderosa en el estado.

