- Las protestas de la CSD y la derecha - La policía se prepara para una operación a gran escala

Una semana después de las protestas de extrema derecha durante el CSD en Bautzen, la policía también se prepara para una operación a gran escala en el Christopher Street Day de Leipzig. "Inicialmente, asumimos que sería un gran evento pacífico y festivo lleno de alegría", explica el portavoz de la policía Olaf Hoppe. Sin embargo, el día ha cambiado a la luz de los eventos en Bautzen, "en cuanto al nivel de amenaza y su dimensión política". También se han anunciado protestas de ultraderecha en Leipzig.

Según la ciudad, habrá una manifestación en la estación central de Leipzig el sábado bajo el lema "orgulloso, alemán, nacional". Hasta 400 a 1,000 personas se han registrado para esto. El CSD pasará con su gran manifestación a la vista y al alcance del oído. Además, la alianza "Leipzig tiene lugar" ha registrado varias manifestaciones bajo el lema "No hay lugar para nazis".

Debido a la situación cambiada este año, es difícil estimar cuántas personas asistirán al CSD, dijo la portavoz Jasmin Gräwel. Espera un número entre 10,000 y 20,000. Todos los eventos se llevarán a cabo según lo planeado - incluso si habrá una presencia policial aumentada y más visible en el lugar de encuentro central en Augustusplatz. Los organizadores esperan comprensión de los participantes.

La semana pasada, el CSD en la ciudad oriental sajona de Bautzen fue acompañado por protestas de extrema derecha. Más de 1,000 participantes del CSD se enfrentaron a una contraprotesta con alrededor de 680 personas bajo el lema "Contra la propaganda de género y la confusión de identidad!!!" El micropartido de extrema derecha Freie Sachsen también llamó a una protesta. La fiesta de cierre planeada se canceló por razones de seguridad.

Mientras tanto, los organizadores del CSD en Leipzig han recibido mensajes de solidaridad de todo el país. Los partidarios han anunciado su asistencia con la frase: "Especially this year". El comisionado queer del gobierno federal, Sven Lehmann (Verdes), también planea asistir a Leipzig. "Juntos, mostraremos que no seremos invisibles y que defenderemos nuestros derechos y nuestra dignidad juntos", explicó Lehmann.

La comunidad debe mantenerse vigilante y unida durante el CSD en Leipzig, dados el nivel de amenaza aumentado y las dimensiones políticas debido a las protestas de extrema derecha. A pesar de los cambios, la comunidad puede esperar una gran asistencia, con la policía anticipando entre 10,000 y 20,000 participantes.

