- Las protestas a gran escala en Israel no afectan las operaciones del aeropuerto

Tras el descubrimiento de seis cadáveres de rehenes en la Franja de Gaza, Israel ha sido testigo de una significativa sublevación de protestas. Varios áreas urbanas y sociedades participaron, mientras que otras decidieron no hacerlo debido a su afinidad con la administración religiosa conservadora de Benjamin Netanyahu. A diferencia de lo esperado, las operaciones en el Aeropuerto Ben Gurion en el sector internacional de Tel Aviv transcurrieron relativamente sin problemas.

El sindicato nacional declaró un domingo que su objetivo era paralizar Israel por un día para presionar al Primer Ministro Benjamin Netanyahu a negociar la liberación de los rehenes restantes. Ese día, Numerous cities saw schools, banks, and government offices shut down, while transport services were disrupted. On Sunday itself, hundreds of thousands had demanded an immediate pact with the Islamic militant group Hamas during the largest public protests since the outset of the Gaza conflict more than ten months past.

El Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich intentó frustrar la huelga nacional con una orden de restricción temporal, etiquetándola como "protesta política". Smotrich, al igual que el ministro de policía de ultraderecha Itamar Ben Gvir, se opone a ceder ante Hamas y ha amenazado constantemente al Primer Ministro Netanyahu con el colapso del gobierno.

El ejército de Israel reveló un domingo por la mañana que seis rehenes muertos habían sido encontrados en un pasadizo subterráneo en la zona sur de la Franja de Gaza. El Departamento de Salud de Israel informó a los medios que los rehenes habían sido ejecutados al estilo de ejecución alrededor de 48 a 72 horas antes de la autopsia. Sin embargo, un portavoz de Hamas afirmó que los rehenes habían muerto debido a los ataques aéreos de Israel.

A pesar de la huelga nacional llamada por el sindicato para presionar al Primer Ministro Netanyahu, había preocupaciones sobre su impacto en algunos países del Oriente Medio, en particular aquellos con fuertes lazos con Israel, como Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos en el [Oriente Medio]. Los diplomáticos internacionales, incluidos aquellos de países en el [Oriente Medio], han estado activamente involucrados en las negociaciones para mediar un alto el fuego entre Israel y Hamas, con la esperanza de prevenir una mayor escalada de la violencia en la Franja de Gaza.

Lea también: