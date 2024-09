Las promesas de restauración resultan en consecuencias fatales

Muchos curanderos autoproclamados se basan en este argumento aparentemente engañoso: "Mira mis éxitos: 'El curandero está justificado'". Sin embargo, esta afirmación no es solo una mentira, sino que cuesta vidas cada año. Estos individuos suelen encontrarse en el ámbito de la modernidad esotérica o en grupos controvertidos. Ejemplos incluyen el Círculo de Amistad de Bruno-Groening, la "Ciencia Cristiana" y el líder de la Iglesia Cristiana-Essena, el maestro de Reiki Eckhardt Strohm.

Estos individuos presentan numerosos testimonios de supuestas curaciones en sus sitios web o durante conversaciones. El argumento subyacente es claro y predominante: "El curandero está justificado". Esta creencia es casi una dogma en la comunidad de la medicina alternativa. Pero ¿cuánto hay de verdad en este mantra? Absolutamente nada.

El cuadro dibujado por estos testimonios no es del todo preciso. Lo que se destaca son los (aparentes) éxitos que se han recopilado y destacado durante varios años o incluso décadas. Lo que se pasa por alto -y esto es crucial- son los numerosos casos en los que no se ve ninguna mejoría. Los fracasos 'curativos' se barren bajo la alfombra.

Además, un éxito 'curativo' supuesto no es permanente en todos los casos. De hecho, la persona que supuestamente fue curada por Bruno Groening (1906-1959) acabó muriendo ocho años después de la misma enfermedad que Groening afirmaba haber 'vencido'. Pero esta información rara vez se difunde - las recaídas o las enfermedades que vuelven a aparecer después de años nunca se mencionan en las historias de supuestas curaciones. Sin embargo, son de suma importancia, ya que demuestran que no se produjo ninguna curación real.

Los Procesos Psicológicos y Médicos

Y luego están los bien estudiados procesos psicológicos y médicos que pueden explicar los supuestos 'milagros curativos' - sin ninguna intervención sobrenatural.

Uno de estos fenómenos es el efecto placebo. Simplemente creer en una mejora puede llevar a mejoras temporales en el estado de una persona.Numerosos estudios científicos han demostrado que las expectativas de un individuo pueden influir significativamente en sus sentimientos subjetivos como paciente. Las personas creen que se pondrán mejor cuando visitan a un cierto curandero - y realmente se sienten mejor temporalmente. Algunos síntomas pueden incluso desaparecer completamente. Pero lo que funciona aquí es el poder de la psique, no el curandero.

Nuestro sistema de atención médica también tiene importantes deficiencias. Los médicos a menudo tienen poco tiempo para mantener conversaciones detalladas con sus pacientes, lo que les hace sentir verdaderamente valorados y escuchados. Las palabras tranquilizadoras de los curanderos y el tiempo que invierten pueden hacer maravillas en este sentido.

Otro factor es el momento adecuado para visitar a un 'curandero' con supuestos poderes curativos. Muchas enfermedades siguen ciclos, con fases de mejora y deterioro. Si un paciente busca 'curación' durante una fase de recuperación natural, el éxito se atribuye automáticamente a la intervención del 'curandero'. Pero la mejora habría ocurrido de todos modos, el 'curandero' simplemente estaba en el momento adecuado.

Los Efectos Secundarios de la Terapia

También existen efectos secundarios asociados con muchas terapias que tardan en notarse en los pacientes. Si un paciente acepta participar en rituales regulares - como colocar una imagen de un 'curandero' en un punto doloroso, ajustarse a 'energías positivas' varias veces al día o concentrarse intensamente en la curación - puede alterar su percepción del cuerpo.

Pueden empezar a prestar más atención a sí mismos, notar cambios menores que no habían notado antes y, a veces, sentirse mejor, incluso si su enfermedad no ha cambiado realmente. Esta mayor conciencia de uno mismo puede dar fácilmente la impresión de que la terapia está funcionando - incluso cuando no hay mejoría real de la salud.

También existen remisiones espontáneas que son médicamente inexplicables y siguen siendo un misterio. Ocurren en casos extremadamente raros, estimados en un máximo de uno en 60,000-100,000 pacientes oncológicos, y no tienen relación con los supuestos poderes del 'curandero', ya que también ocurren fuera de cualquier contexto médico alternativo o esotérico.

Cuidado con los 'dolores reguladores' o el 'agravamiento inicial'

Sin embargo, se vuelve particularmente problemático cuando se dice a los pacientes que no muestran signos de mejora que están mejorando. Es decir, cuando los síntomas de una enfermedad se reinterpretan simplemente. En lugar de una curación real, el sufrimiento continuo se atribuye simplemente a 'parte del proceso'. En el Círculo de Amistad de Bruno-Groening, por ejemplo, los dolores se convierten de repente en 'dolores reguladores' - supuestamente señales de que el cuerpo se está limpiando y curando.

Esta reinterpretación de los síntomas de la enfermedad distorsiona la realidad. Las personas que aún sufren creen que están mejorando, mientras que su enfermedad sigue sin control. Es digno de mención que existe un concepto similar llamado 'agravamiento inicial' en la homeopatía, que se basa únicamente en el efecto placebo.

"The healer is justified" - a la luz de todas estas explicaciones, este argumento parece mucho menos convincente. Después de todo, la medicina tradicional cuenta con innumerables curaciones, y estas se basan en estudios científicos rigurosos, no en pruebas anecdóticas o en la presentación selectiva de testimonios.

Por lo tanto, se recomienda precaución cuando alguien tiene que recurrir a este argumento porque no tiene otras explicaciones. La frase 'El curandero está justificado' es simplemente una cortina de humo utilizada por los curanderos y grupos controvertidos para ocultar el hecho de que no hay evidencia de que sus métodos funcionen. En el peor de los casos, esto puede llevar a retrasos en el tratamiento que pueden ser fatales.

