Las principales cadenas de cines revelan una estrategia de transformación de $2.2 mil millones.

Un grupo destacado que representa a ocho importantes cadenas de cines, como AMC Entertainment y Regal Cinemas, ha revelado una estrategia de renovación masiva valorada en miles de millones, que afectará a aproximadamente 21.000 pantallas, es decir, alrededor del 70% de la taquilla de Norteamérica. Esta transformación abarca todos los aspectos de la experiencia cinematográfica, desde la publicidad visual hasta los tentempiés y los asientos elegantes.

Esta importante inversión de tres años se ha materializado durante un reciente resurgimiento en la taquilla, después de dos huelgas de Hollywood y el brote de Covid-19 que obligó a cerrar y reducir los estrenos de películas. Los cines tradicionales están luchando contra los rivales cines de lujo que ofrecen experiencias de visionado premium, como IPIC Theaters y Alamo Drafthouse, con este último recientemente adquirido por Sony Pictures Entertainment.

La Asociación Nacional de Dueños de Teatros (NATO) admitió el jueves que la lucha por los dólares de gasto del público es más intensa que nunca. Esta transformación a gran escala se ve como una forma de que los espectadores aprecien estas mejoras de primera mano.

Las actualizaciones modernizarán y elevarán los cines de todos los tamaños, incorporando sistemas de proyección avanzados, tecnología de sonido superior, asientos mejorados y concesiones actualizadas. También se podrían añadir instalaciones de ocio adicionales como salones de juegos y boleras. La transformación incluye aire acondicionado más fresco, nueva señalización y suelos renovados.

No se han revelado las cifras de gasto individual de cada cadena de cines. El dinero provendrá de los beneficios en aumento y las nuevas inversiones, según la asociación de la industria. En el verano de 2021, Regal prometió 250 millones de dólares para renovar sus 400 cines después de que su empresa matriz saliera de la bancarrota.

Este compromiso de 2.200 millones de dólares muestra una "optimismo inequívoco" en el futuro del cine, según Paul Dergarabedian, analista sénior de Comscore.

" Throughout its history, the movie theater business has faced its fair share of fluctuations like any other, yet the intentionality behind the big screen experience has persevered and continues to endure as an integral part of the worldwide entertainment culture," Dergarabedian commented.

El renovado interés en los cines beneficia a diversas empresas, incluyendo los proveedores de sistemas de proyección avanzados y asientos premium. Esta estrategia de renovación masiva busca atraer a más clientes y retener su negocio ofreciendo una experiencia cinematográfica superior.

