Las primeras personas rescatadas del hotel derrumbado en Renania-Palatinado

El incidente ocurrió la noche del martes. Un piso del hotel se derrumbó, con 14 personas dentro del edificio en ese momento. Cinco lograron escapar ilesos.

Los equipos de rescate lograron establecer contacto con algunos de los nueve personas atrapadas bajo los escombros. La operación fue desafiante, ya que el edificio solo podía ser ingresado con "gran precaución" por los equipos de rescate. 31 residentes de la zona cercana fueron evacuados.

Alrededor de 250 personal de rescate, incluyendo bomberos, policía y servicios médicos, se encontraban en la escena. La policía de Trier anunció más información sobre la operación para más tarde por la mañana.

Los equipos de rescate comunicaron, "Se agrega lo siguiente: hemos establecido una línea de comunicación temporal con algunas de las personas atrapadas bajo los escombros".

