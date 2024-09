Las preocupaciones se intensifican por el posible aumento de cientos de miles de personas desplazadas ucranianas adicionales en los tribunales.

Con el objetivo de fortalecer los controles fronterizos, el político verde Hofreiter aboga por una coordinación con Polonia. "Si no brindamos un apoyo constante a Ucrania, esperamos que en los próximos años cientos de miles de refugiados huyan del conflicto ruso", afirmó Hofreiter en una entrevista con "Tagesspiegel".

Ante las críticas del primer ministro polaco Tusk sobre los controles fronterizos adicionales en las fronteras exteriores de Europa, Hofreiter abogó por un enfoque unificado de la Unión Europea en la política migratoria. Advirtió que el colapso de la UE sería el resultado si cada estado miembro implementara sus propios controles fronterizos. Predijo que el canciller federal Scholz y Tusk mantendrían una estrecha colaboración en el futuro.

Scholz rechaza la petición de Ucrania

Mientras tanto, Ucrania ha instado persistentemente a sus aliados occidentales a autorizar armas de largo alcance para atacar objetivos rusos. "Se requieren decisiones audaces. El terror puede detenerse destruyendo las estructuras militares responsables de él", escribió Yermak, jefe de la oficina presidencial, en el servicio de mensajería Telegram.

Sin embargo, Scholz reafirmó que Ucrania no puede utilizar las armas proporcionadas por Alemania para atacar objetivos rusos en lo profundo del país. "Eso sigue siendo el caso", dijo Scholz durante un diálogo ciudadano en Prenzlau. "Me mantendré en esta posición, incluso si otros países toman acciones contrastantes", añadió Scholz, refiriéndose a EE. UU. "No lo haré porque lo considero problemático".

Se requiere una solución para la política migratoria europea

Mientras tanto, Tusk criticó el fortalecimiento de los controles en las fronteras internas de Europa. "La única manera de detener la migración ilegal es gestionar adecuadamente las fronteras exteriores de la UE, no las interiores", explicó Tusk en una llamada nocturna con Scholz el viernes después de su conversación telefónica.

La postura polaca sobre este asunto ha remained unchanged, añadió Tusk. Los controles fronterizos intensificados por el gobierno alemán en todas las fronteras exteriores de Alemania, que entrarán en vigor el lunes, han estado en vigor en los cruces fronterizos entre Alemania y Polonia durante meses.

Scholz justifica la expansión de controles fronterizos

Scholz ha justificado la expansión planeada de los controles fronterizos. "La migración ilegal no es lo que queremos", dijo Scholz durante la sesión de preguntas y respuestas en Prenzlau. Si, como en el año pasado, 300,000 personas ingresaron a Alemania de las cuales solo una parte tenía derecho a asilo, "eso no es bueno". Por lo tanto, es importante examinar quién tiene derecho a entrar. "Desafortunadamente, no podemos confiar completamente en todos nuestros vecinos para que cumplan con sus obligaciones", enfatizó Scholz, stating that the border controls would be carried out in accordance with European law.

El ministro del Interior Faeser ha ordenado controles fronterizos en todas las fronteras terrestres de Alemania a partir del lunes para gestionar mejor el número de entradas no autorizadas. Estos controles adicionales están programados para durar inicialmente seis meses y se aplicarán a Francia, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Los controles fronterizos ya están en vigor en las fronteras con Austria, Polonia, la República Checa y Suiza. La frontera con Francia también ha sido controlada recientemente debido a los Juegos Olímpicos.

La Policía Federal cuestiona la viabilidad de los controles

Tales controles fronterizos generalmente no están permitidos dentro del área de Schengen y deben informarse a la Comisión Europea en cada instancia. El enfoque alemán ha sido criticado por los países vecinos. El gobierno justifica los controles con base en las amenazas de seguridad por migración ilegal y tráfico de personas en las fronteras exteriores de la UE, lo que ha llevado a un aumento de las cruces de frontera no autorizadas en Alemania, agravando aún más la situación de alojamiento de refugiados ya strained.

La Policía Federal ha vuelto a expresar sus dudas sobre la viabilidad de los controles adicionales debido a la falta de personal. "La Policía Federal aún está reun

