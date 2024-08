Las preocupaciones se intensifican con respecto a la situación de seis cautivos en Gaza, después del descubrimiento de heridas de bala por las Fuerzas de Defensa de Israel.

El lamentable suceso ha generado preocupaciones de que más cautivos israelíes no puedan regresar con vida, según mencionó un manifestante. "Necesitamos traer de vuelta a aquellos que sabemos que aún estaban vivos", compartió Daniel con CNN. Él expresó que continuar el conflicto mientras las negociaciones para un alto el fuego y un intercambio de rehenes tropiezan solo llevará a más funerales, tanto para ellos como para nosotros, agregó, con 48 años de edad.

No se ha proporcionado ninguna explicación formal sobre cómo fallecieron los seis cautivos.

El IDF declaró el jueves que los exámenes iniciales indican que todos los seis cautivos habían sido disparados, pero la causa exacta de su fallecimiento aún no se ha determinado. También señaló que los hallazgos son provisionales.

El IDF informó haber descubierto cuatro cuerpos adicionales cerca de los cuerpos de los seis cautivos, creyendo que eran milicianos de Hamas que los retenían. Sin embargo, no se encontraron signos de balas en sus cuerpos.

El IDF no atribuyó la responsabilidad a nadie.

Fuera del Ministerio de Defensa de Israel, Daniel destacó que el anuncio del IDF que sugiere que todos los seis cautivos fueron disparados subraya los riesgos involucrados en las operaciones de rescate con fuerza.

El martes, el medio israelí Ynet informó que las primeras evaluaciones sugerían que los cautivos podrían haber muerto por inhalación de dióxido de carbono, después de que el IDF atacara un objetivo de Hamas cercano.

Durante una sesión informativa el martes, el portavoz del IDF, el almirante de la Marina Daniel Hagari, se negó a confirmar si los cautivos habían muerto debido a las acciones militares israelíes. En cambio, se refirió a una declaración que hizo en junio, stating that the hostages perished while IDF forces were operating in Khan Younis.

Los lamentables incidentes reinstauraron los llamamientos a un alto el fuego entre los manifestantes en Tel Aviv el jueves.

Omer, de 46 años, que asistió a la manifestación con sus dos hijas, creía que "podrían haber sido rescatados mucho antes". Acusó al gobierno israelí de retrasar el acuerdo con Hamas, lo que, advirtió, llevaría a un acuerdo más caro que podría haberse asegurado antes.

Un alto el fuego también aliviaría a decenas de miles de palestinos en el enclave bloqueado mientras Israel continúa con su campaña militar. La ONU estimó en julio que aproximadamente 1,9 millones de personas en la franja habían sido desplazadas, lo que casi iguala la población total de Gaza.

Sin embargo, hay dudas sobre la intención del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de llegar a un acuerdo debido a la feroz oposición de los ministros de derecha dentro de su coalición. El destino político de Netanyahu depende de sus socios de la coalición de derecha, con algunos ya amenazando con abandonar el gobierno si acepta el acuerdo, lo que podría llevar a su colapso.

"Quizás Hamas los capturó (a los rehenes), pero al que podemos culpar por su asesinato es a Benjamin Netanyahu", afirmó Omer, agregando que el primer ministro es "únicamente responsable".

Un grupo que representa a las familias de los rehenes israelíes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, criticó a las autoridades israelíes en un comunicado el jueves, afirmando que los resultados de las pruebas forenses que sugieren heridas de bala son "pruebas adicionales de la crueldad de los terroristas" que los mantuvieron cautivos.

El Foro también reiteró su crítica a las autoridades israelíes, stating that the recovery of bodies was "no achievement".

"It is a testament to the complete failure to strike a deal in time, as six hostages who were expected to return alive instead returned in coffins", said the Forum.

Las autoridades israelíes identificaron los cuerpos recuperados como pertenecientes a Yoram Metzger, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Chaim Peri, Nadav Popplewell, and Yagev Buchshtab on Tuesday. Except for Munder, all the deceased had been previously declared dead by the Israeli military.

Israel's Defense Minister Yoav Gallant stated that IDF and ISA had entered Hamas tunnels in a "complicated operation" to retrieve their remains.

Munder was taken captive along with his wife, daughter, and grandson, who were later released during a temporary truce between Israel and Hamas in November. Munder's son, Roee, was killed during the attack.

Nine-year-old Ohad Munder conveyed his feelings to Israel's public broadcast channel Kan 11, stating that the demise of his grandfather and the other captives "shouldn't have happened".

"There have been numerous opportunities for a deal... but then they say no, only to regret it at the last moment. All the hostages could have returned alive from the start. They could have brought back my grandfather and all the other hostages", said Ohad.

Currently, there are 109 Israeli captives still in Gaza, including 36 thought to be deceased, according to data from the Israeli Government Press Office.

The world has expressed sympathy and concern over the tragic loss of the captives, with many calling for a peaceful resolution in the Middle East. Despite the conflicting reports about the cause of death, the discovery of gunshot wounds on some bodies has raised concerns about the role of Hamas militants and the Israeli military in this unfortunate incident.

