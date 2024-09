Las preocupaciones poco comunes de seguridad surgen en relación con el aborto inducido por medicamentos, estresan a los profesionales de la salud.

"Experimentando con un profesional médico tomando decisiones cruciales para su propio bienestar y el bienestar de su familia que terminaron trágicamente en los Estados Unidos, creo que 'incidente arrepentido' no es un descriptor adecuado", comentó la Dra. Ghazaleh Moayedi, ginecóloga y fundadora del Centro de Equidad en Salud Pegasus ubicado en Dallas.

Según el informe, Thurman obtuvo medicamentos para aborto en una clínica de Carolina del Norte después de la prohibición de abortos después de seis semanas en su estado natal de Georgia. Luego fue al hospital con una infección grave, ya que su cuerpo no expulsó todo el tejido fetal después de tomar los medicamentos.

La Dra. Moayedi le dijo a CNN: "No había razón para demorar su atención médica ni siquiera un momento". Thurman debería haber sido ingresada de inmediato para una aspiración uterina, un procedimiento médico que elimina el contenido del útero, que se realiza para ambos, tratamientos de aborto y de aborto espontáneo.

Sin embargo, Thurman no se sometió al procedimiento quirúrgico para expulsar el tejido fetal durante 20 horas. No está claro en sus registros por qué los médicos esperaron tanto tiempo. El procedimiento, según el informe, había sido criminalizado por la ley de abortos del estado solo unas semanas antes del incidente, después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar Roe v. Wade ese verano.

Según ProPublica, Miller nunca visitó un hospital a pesar de tener dolor significativo durante días después de tomar las pastillas de medicamentos para abortar. Un informe del médico forense del condado de Clayton sugirió que Miller no buscó ayuda médica debido a las leyes actuales relacionadas con el aborto en el estado.

Miller había retenido tejido fetal, según el informe, y debería haber sido sometida a un procedimiento de dilatación y curetaje (D&C) para evitar infecciones. Su informe de autopsia mostró que falleció debido a una mezcla de medicamentos, incluyendo analgésicos fentanilo y acetaminofeno; su informe del médico forense mencionó que no tenía antecedentes de mal uso de drogas.

El Departamento de Salud Pública de Georgia se niega a divulgar informes de su comité de revisión de mortalidad maternal. ProPublica señaló que esos informes clasificaron la muerte de Thurman y Miller como "evitables" y, en el caso de Miller, atribuyeron su fallecimiento a la ley de abortos del estado.

Los informes han reavivado el debate político sobre el acceso al aborto. La vicepresidenta Kamala Harris dijo: "Esto es exactly what anticipamos cuando Roe fue anulada". Harris está prevista para visitar Georgia el viernes para hacer más comentarios sobre los derechos reproductivos.

Los oponentes del derecho al aborto acusaron a los médicos de Thurman de no proporcionar atención inmediata y criticaron el aborto medicamentoso en sí.

Sin embargo, los investigadores que estudian el aborto medicamentoso y los médicos que lo prescriben aconsejaron a CNN que el tratamiento es seguro y ofrecieron consejos para manejar las complicaciones raras.

¿Cómo funciona el aborto medicamentoso?

El aborto medicamentoso ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos desde el 2000 y puede terminar un embarazo en las primeras diez semanas de gestación.

La forma más común en que las personas en Estados Unidos acceden al aborto en la actualidad consiste en dos drogas, mifepristona y misoprostol. La mifepristona bloquea la hormona progesterona, esencial para el embarazo, y se ingiera primero. El misoprostol sigue un día o dos después, causando contracciones en el útero, lo que resulta en calambres y sangrado, lo que lleva a la expulsión del tejido del embarazo.

Moayedi explicó que el procedimiento era "fisiológicamente similar" a un aborto espontáneo.

¿Cuál es la frecuencia de las complicaciones?

Las complicaciones graves ocurren menos del 0,5% del tiempo con el aborto medicamentoso, según la Dra. Daniel Grossman, directora del programa ANSIRH de la Universidad de California, San Francisco. Las posibles complicaciones pueden incluir hospitalización, trasfusiones de sangre y cirugía.

La retención de tejido de embarazo que requiere aspiración vaginal ocurre en el 3% al 5% de las personas que se someten a un aborto medicamentoso, señaló Grossman, pero no se clasifica como una complicación grave y generalmente se puede manejar en un settings ambulatorio; Moayedi confirmó que la retención de tejido de embarazo rara vez leads a infecciones.

Las muertes después de un aborto medicamentoso son extremadamente poco comunes, afirmó Grossman; hubo 32 reportadas entre las personas que utilizaron mifepristona entre 2000 y 2022, un período durante el cual alrededor de 5,9 millones de mujeres utilizaron el medicamento. El equipo de Grossman revisó las posibles causas informadas a la FDA, encontrando que casi la mitad probablemente no estaban relacionadas con el aborto.

" He tratado a innumerables personas que se han sometido a un aborto medicamentoso ", dijo Moayedi, whose clinic offers support before and after abortions in Texas, where abortions are prohibited with limited exceptions. "Puedo contar con una mano - menos de una mano - el número de personas que experimentaron infecciones después. Esto es extraordinariamente raro. "

Los síntomas que indican posibles complicaciones incluyen una fiebre alta, dolor abdominal intenso y sangrado excesivo que empapa más de dos toallas menstruales en una hora durante un período de dos horas, según Moayedi. Además, Grossman mencionó que la debilidad, náuseas, vómitos o diarrea que persisten más de un día después de la ingesta de la última pastilla podrían ser indicadores de una infección.

Grossman recomienda que las personas con síntomas preocupantes intenten comunicarse con la clínica o el servicio que les proporcionó los medicamentos o contacten la Línea directa de aborto y aborto espontáneo al 1-833-246-2632; esta línea directa, que opera gratuitamente, está atendida por profesionales que están listos para responder preguntas y brindar apoyo.

Sin embargo, Grossman advierte: "Si un paciente experimenta uno de los síntomas mencionados anteriormente pero no puede comunicarse con un clínico por teléfono, debe buscar atención de emergencia en un hospital cercano".

Moayedi destaca que la responsabilidad recae tanto en los pacientes como en los sistemas hospitalarios, con las instalacionesexpectedo a comprender las regulaciones locales y tener planes de preparación que permitan a los médicos administrar el tratamiento necesario sin aprensión.

Grossman también destaca que los mismos problemas que surgen con los abortos inducidos por medicamentos también pueden ocurrir durante los abortos espontáneos y el tratamiento sigue siendo idéntico.

Su equipo ha informado supuestamente sobre retrasos en la atención médica para pacientes que experimentan complicaciones en estados con prohibiciones de abortos. Grossman expresó su preocupación por los informes de pacientes whose care was postponed, despite the laws not applying to these cases. "Never would I encourage a patient to lie, but I am deeply concerned about these incidents where patients' care is being delayed in abortion ban states when they present with complications after an abortion," he said.

He advises clinicians to refrain from inquiring about patients' use of medications to terminate pregnancies to avoid legislative risks for patients and instead focus on providing necessary treatment based on visible symptoms.

CNN’s Jeffrey Kopp y Sandee LaMotte contribuyeron a esta información.

After hearing about the tragic consequences of delayed medical attention in abortion cases, Dr. Moayedi emphasized the importance of prompt medical care, stating, "There should never be a delay in providing necessary medical attention, especially when it comes to reproductive health."

In light of the reported cases of avoidable deaths due to complications following medication abortions, Dr. Grossman underscored the need for clear communication between patients and medical professionals, advising, "Patients should never hesitate to seek emergency care if they experience symptoms indicating potential complications."

Lea también: