Las preocupaciones financieras refuerzan el apoyo de Trump entre los hispanos en el campo de batalla de Nevada.

Progreso, según la agente de bienes raíces de toda la vida Zoila Sanchez, es evidente, como ella señala la nueva construcción desde el patio de su propia casa en Henderson suburbana. Sin embargo, también serve como recordatorio de un importante problema económico y político en la zona.

Los precios de alquiler están aumentando y las casas iniciales son cada vez más rarity. Los pudientes pueden encontrar fácilmente lo que desean o construirlo, pero las familias trabajadoras experimentan una escasez de viviendas.

"Los precios están por las nubes - los más altos que han sido nunca", explicó Sanchez en una entrevista. "Y con las tasas de interés en un máximo histórico, la asequibilidad es inexistente para muchas personas".

Sanchez cree que una reducción en las tasas de interés de la Reserva Federal sería beneficiosa y espera una pronto para ayudar no solo a su negocio y a las familias locales, sino también a su candidata presidencial favorita: Kamala Harris.

"Es una mujer excepcionalmente inteligente", dijo Sanchez, expresando su admiración por la Vicepresidenta. "Ella me escucha. Ella habla directamente a mis preocupaciones".

Este sentimiento proviene de una republicana autoproclamada que espera volver a votar por un presidente republicano en el futuro cercano. Sin embargo, no con Donald Trump al frente.

"Nunca he tenido una opinión favorable de él", dijo Sanchez, refiriéndose al ex presidente. "Nada. Su elección de palabras. Sus ideales. ... Quiero decir, la idea de que los inmigrantes son la plaga de la sociedad. Que venimos de instituciones mentales y cárceles. Simplemente no es cierto".

Trump perdió estrechamente Nevada en ambas elecciones de 2016 y 2020. Sanchez reconoce ver un aumento en el apoyo del voto latino para él en esta elección, especialmente entre los hombres.

"Estoy tratando de comprenderlo", dijo. "Pero honestamente, no puedo. Simplemente no puedo. ... Creo que es una especie de cosa de macho".

En nuestra reunión inicial el pasado diciembre, Sanchez expresó su intención de votar por Joe Biden nuevamente, principalmente debido a su aversión por Trump. Ahora, dice que está emocionada de apoyar a Harris.

"Si logramos elegir a la primera presidenta mujer, quiero decir, solo de pensar en ser testigo de la historia, se me ponen los pelos de punta", dijo.

Sanchez está segura de que el entusiasmo por Harris supera el aumento de la retórica de Trump entre sus compatriotas hispanos.

"Sé que los hispanos han influido significativamente en numerosas elecciones, y puedo ver que está sucediendo ahora", dijo.

Los votantes hispanos siguen indecisos

Rogelio Regalado y Rafael Cerros Jr. son más escépticos.

Cercanos amigos, Regalado y Cerros tomaron un riesgo en 2020 - durante la pandemia - y establecieron una estación de radio local, Fiesta 98.1. Su pequeño startup ahora ocupa el segundo lugar en un mercado competitivo de habla española en Las Vegas.

Cerros es responsable del lado empresarial y sigue indeciso en la carrera presidencial.

Regalado presenta el programa de conducción vespertina y se considera inclinado hacia Harris pero ansioso por que ella haga más esfuerzo hacia el voto hispano.

"Siento que los demócratas dan por sentado el voto hispano en Vegas o en Nevada", dijo Regalado. "Somos un tercio de la población. La última vez que chequeé, es como del 23% de votantes registrados".

La estación presenta un programa de conversación política los fines de semana y a menudo surgen discusiones políticas durante la semana cuando los oyentes llaman para hablar de música o competir por premios. La estación está frecuentemente representada en eventos locales.

"Veo hispanos en las redes sociales publicando, 'No estoy con Ella'", dijo Regalado. "Me sorprende".

Cerros dijo que muchos de sus conocidos que eran sólidos demócratas ahora al menos están abiertos a apoyar a Trump.

"Es del 100% eso", dijo Cerros.

Durante la pandemia, Nevada fue golpeada debido a su dependencia del turismo. El estado tuvo la tasa de desempleo más alta, llegando a un asombroso 30,9% - más del doble de la media nacional. Sin embargo, los datos ahora muestran que los empleos han regresado, y entonces algo más. A pesar de ello, los efectos persistentes de la pandemia han dejado a las familias trabajadoras lidiando con problemas de vivienda e inflación.

"Hemos visto números récord en los casinos", dijo Regalado. "Pero algunas empresas aún luchan".

Cerros agregó que Fiesta 98.1's principales anunciantes son pequeñas empresas propiedad de latinos. "Muchas pequeñas empresas aún luchan", dijo. "No ha vuelto al 100% todavía, especialmente con la inflación".

Un votante musulmán cuestiona la postura de Harris sobre Israel

Zena Hajji plantea otro desafío para Harris.

Los musulmanes representan una fracción minúscula de la población de Nevada, pero cada voto y constituency es crucial en un estado ganado decididamente por 33,596 votos hace cuatro años.

"Muchos musulmanes están frustrados porque, lamentablemente, están somehow, de alguna manera, vinculados a los problemas que ocurren en el extranjero", dijo Hajji en una entrevista en su residencia de Henderson.

"No quiero que mis dólares impositivos apoyen acciones que infligen daño a personas, especialmente cuando trabajo tan duro para enfocarme en ayudar a personas aquí", dijo Hajji.

La demócrata de 21 años, que está orgullosa de su herencia de inmigrante marroquí, comparte la postura de Harris en la mayoría de los temas. Sin embargo, cuestiona el apoyo de la administración de Biden a Israel durante el conflicto con Hamas, lo que la hace considerar un voto de tercer partido o una línea de boleta presidencial no emitida.

"¿Por qué seguir votando por un partido que promete no más violencia, no más sufrimiento, paz en el Medio Oriente - pero no ha cumplido esa promesa?", dijo Hajji, destacando su decepción por las promesas incumplidas. Cree que Harris es más explícita en llamar al fin de la violencia contra los civiles palestinos, pero que las palabras solas son insuficientes.

Propuso un alto el fuego temporal, dijo. "Eso es todo", dijo. "Solo necesitamos que se detenga. ... Estamos cansados. Estamos increíblemente cansados. Y no sabemos qué hacer con nuestros votos en este momento".

Antonio Muñoz es un tipo que rebosa optimismo. Un veterano, exagente de policía y ahora propietario de 911 Taco Bar en El Mercado, un antiguo almacén de JC Penny convertido en un centro para numerosas pequeñas empresas hispanas.

Cuando nos encontramos por primera vez el pasado diciembre, estaba indeciso en la carrera presidencial, insatisfecho con la perspectiva de una reedición Biden-Trump. Incluso especuló que ninguno de los dos llegaría a la papeleta en el día de las elecciones. No estaba muy equivocado.

Ahora Muñoz se inclina hacia Harris - intrigado y emocionado, pero aún buscando más detalles sobre sus planes para ayudar a negocios como el suyo.

"Estoy revisando su sitio web, pero no es muy detallado", dijo Muñoz. "Necesitamos avanzar. Necesitamos una nueva estrategia para superar la inflación que ha perjudicado a numerosos negocios. ... Debe ser más directa".

El verano abrasador ha sido el último obstáculo, afectando negativamente el negocio de catering de Muñoz, su principal fuente de ingresos.

"Tuvimos más de 30 días de 110 grados", dijo Muñoz. "Por lo tanto, tuvimos un gran número de cancelaciones porque la gente no quería estar afuera".

Ahora ve las elecciones próximas como un botón de pausa.

"Porque la gente es reacia a salir y gastar", dijo. "No saben qué esperar cuando una nueva administración asume el cargo".

El nuevo entusiasmo por Harris comienza en casa para Muñoz. Informa que su esposa está emocionada y comparte su opinión de que hay inspiración en la historia de la vicepresidenta.

"Ella salió de padres inmigrantes, lo cual, para mí, es asombroso para alguien como ella que ha llegado a ser presidenta", dijo Muñoz. "Es un éxito entre la gente".

También tiene poca paciencia para la crítica de Trump hacia los inmigrantes o su menosprecio de la nación que aspira a liderar.

"Una de las cosas que me entristece más es que él menosprecie a América", dijo Muñoz. "América es un líder global. Siempre lo ha sido. ... Somos los mejores. No importa quién esté en el poder. El pueblo lo hace el mejor".

Sin embargo, Muñoz reconoce que muchos amigos y conocidos que encuentra en eventos comunitarios anhelan la economía prepandémica y creen que Trump sería mejor para sus bolsillos. Nevada también eligió un gobernador republicano en 2022, y Muñoz cree que eso hace que el estado sea más acogedor para Trump este año.

"Ha crecido", dijo Muñoz sobre el apoyo de Trump entre los hispanos. "Tengo amigos que eran demócratas que han cambiado su perspectiva. Sienten que el país no está yendo en la dirección correcta".

A pesar de esto, Harris se ve como una oponente más formidable que Biden habría sido, y Muñoz predice un partido reñido en Nevada.

"Es un empate 50-50", dijo. "Necesitan estar aquí con un mensaje claro y

