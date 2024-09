Las posibles medidas de ahorro de costes en VW podrían incluir el cierre de instalaciones y despidos

VW podría cerrar fábricas y despedir trabajadores debido a recortes presupuestarios en su marca principal. La corporación anunció después de una reunión de dirección que está aboliendo la garantía de empleo que hasta ahora prohibía los despidos hasta 2029.

Los líderes de la corporación consideran que las marcas bajo Volkswagen AG necesitan una transformación completa. "Incluso el cierre de fábricas de automóviles y componentes no puede descartarse en la situación actual sin medidas rápidas", dijeron. Las reducciones de personal previstas a través de jubilaciones anticipadas y paquetes de despido ya no son suficientes para lograr la reducción de costos deseada.

"Una restructuración basada únicamente en tendencias demográficas no es suficiente para lograr las modificaciones estructurales a corto plazo necesarias para aumentar la competitividad", dijo la empresa en un comunicado. "Por lo tanto, la empresa está obligada a revocar la garantía de empleo que ha estado en vigor desde 1994".

El Consejo de Trabajadores protesta contra los planes

La presidenta del Consejo de Trabajadores, Daniela Cavallo, expresó su fuerte oposición a los planes. "Estos planes representan un ataque a nuestros empleos, ubicaciones y acuerdos colectivos de trabajo", declaró en una edición especial del periódico del Consejo de Trabajadores "Mitbestimmen". "Con esto, VW está poniendo en peligro su propio corazón y, por lo tanto, la empresa. Nos opondremos firmemente a esto. ¡No habrá cierres de plantas de VW conmigo!" El Consejo de Trabajadores, en colaboración con el estado de Baja Sajonia, tiene la mayoría en el consejo de supervisión.

El CEO Oliver Blume justificó el curso de acción debido a las condiciones deterioradas. "El sector automotriz europeo se enfrenta actualmente a una situación muy desafiante y grave. La situación económica ha empeorado aún más, con nuevos competidores ingresando a Europa", dijo según el comunicado. "Además, la competitividad de Alemania ha disminuido. Dadas estas circunstancias, como empresa, debemos tomar medidas decisivas ahora".

La marca principal ha sido un problema durante años

La marca principal de VW ha lidiado con altos costos durante años y está muy por detrás de marcas hermanas como Skoda, Seat y Audi en términos de margen de ganancia. Una iniciativa de reducción de costos lanzada en 2023 estaba destinada a cambiar la situación y mejorar los ingresos en €10 mil millones para 2026. Sin embargo, la situación actual ha empeorado.

Para lograr los mejoramientos deseados, ahora se deben reducir los costos más de lo planeado inicialmente. Según "Handelsblatt", esto podría ascender a €4 mil millones adicionales en ahorros. "El viento en contra se ha vuelto significativamente más fuerte", dijo el CEO de la marca Thomas Schäfer según el comunicado. "Por lo tanto, debemos intensificar nuestros esfuerzos ahora y crear las condiciones para tener éxito a largo plazo".

La decisión de la corporación de revocar la garantía de empleo podría llevar a un aumento de despidos dentro de la marca VW. La presidenta del Consejo de Trabajadores se opone firmemente a estos posibles despidos, stating that they would jeopardize the company and its employees.

Dadas las condiciones económicas que empeoran y la necesidad de aumentar la competitividad, es posible que se requieran medidas adicionales de reducción de costos más allá del plan inicial, lo que podría resultar en más despidos dentro de la marca VW.

Lea también: