Las playas de España se encogen

A nivel mundial, el aumento del nivel del mar está causando la desaparición de playas. España no es una excepción, con algunas áreas perdiendo hasta un diez por ciento de su arena cada año. Cada vez más personas se niegan a quedarse de brazos cruzados mientras las playas desaparecen. Algunas ciudades costeras están tomando medidas drásticas.

Josep tiene lágrimas en los ojos mientras mira desde el paseo marítimo la playa de Platja d'Aro. "De niño jugué y nadé aquí, y la playa era dos veces más ancha", recuerda el maestro y ciclista de 48 años. El periódico "La Vanguardia" escribió recientemente que la Platja Gran, la "gran playa", que ahora tiene un promedio de 50 metros de ancho, era tres veces más ancha en la década de 1980.

Las estimaciones varían y no hay números oficiales, pero todos están de acuerdo en que la playa en este popular destino turístico de la Costa Brava en Cataluña ha estado disminuyendo durante décadas, como lo expresa el hotelero de toda la vida Aldo. Esto no ocurre solo en Platja d'Aro. El fenómeno de la "muerte de la playa" también se observa en otros lugares. Los expertos culpan de la construcción directa de las costas hasta la playa. Las dunas protectoras a menudo han desaparecido. Una costa preservada naturalmente simplemente se movería hacia el interior lentamente - pero eso no es posible cuando está construida hasta el mar.

"Las playas preservadas naturalmente pueden adaptarse fácilmente al cambio climático retirándose y elevándose con el aumento del nivel del mar", dice Francesca Ribas de la Universitat Politècnica de Catalunya en Barcelona. Pero si la playa no puede retirarse debido a todo el concreto, desaparece.

Ribas explica que convertir dunas en paseos marítimos es un gran problema. Limita la capacidad de adaptación de la playa y aumenta significativamente el riesgo de inundaciones durante las tormentas. Las presas en los ríos cercanos a la costa y la construcción de puertos deportivos y otras infraestructuras también contribuyen a la erosión.

Pronóstico Desolador

Las playas también están desapareciendo en otras áreas costeras, como California y Florida, Turquía, Brasil y la Gold Coast de Australia. El cambio climático es un factor. Bajo las condiciones del cambio climático y el aumento del nivel del mar, la mitad de las playas de arena del mundo podría desaparecer para finales de siglo, según un estudio publicado en la revista "Nature Climate Change".

La ciudad de Barcelona estima que pierde 30,000 metros cúbicos de arena cada año, más del diez por ciento de su total. Ribas, bien informada a través de su trabajo, también se sorprende como bañista: "Me sorprendió bastante hace unos años cuando noté una retirada significativa en algunas playas del delta del Llobregat al sur de Barcelona, que anteriormente no habían tenido problemas de erosión".

Hay estudios científicos que destacan la gravedad del problema con números. Ribas cita estudios internacionales que estiman que aproximadamente el 25 por ciento de las playas del mundo fueron afectadas por la erosión crónica entre 1984 y 2015, según estimaciones de imágenes satelitales. El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) encontró que en esta región, el 65 por ciento de todas las playas registradas (319 de un total de 489) habían disminuido entre 1956 y 2019.

Uno de los casos más notables es Montgat, que ha perdido el 90 por ciento de su arena, según la organización ambiental Greenpeace. Solo desde julio de 2023, el área total de la playa ha disminuido de 25,000 a 6,400 metros cuadrados, según cifras oficiales. En la primavera, la situación era tan grave después de una gran tormenta que el municipio cerca de Barcelona incluso consideró cancelar la temporada de verano. "Casi no había espacio para colocar una silla de socorrista", dijo Tania González, la concejala responsable del medio ambiente, al periódico "El Periódico".

Mientras tanto, ha habido una mejoría leve. La playa, que tenía unos 50 metros de ancho hace diez años y prácticamente había desaparecido al beginning of the year, ahora es al menos una franja de unos dos metros de ancho. Sin embargo, el alcalde Andreu Absil no encuentra consuelo en esto: "Tuvimos que cerrar todos los bares de la playa". Yaiza Castro, que se mudó aquí en 2023, tampoco celebra. "Me vendieron un 'apartamento frente al mar', y ni siquiera duró un año", se queja en "El Periódico". "La playa ha desaparecido, pero la vista al mar sigue ahí".

Consecuencias diversas para la naturaleza, las personas y la economía

La erosión costera tiene consecuencias alarmantes, no solo para Yaiza Castro. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos en casi toda España y Cataluña, y depende en gran medida de las playas. Ribas también señala la amenaza a "muy valiosos ecosistemas". Y dice: "Las playas son la mejor protección para las ciudades detrás de ellas contra las tormentas, ya que absorben la energía de las olas. Sin una playa, las tormentas tienen un efecto mucho más destructivo".

Ribas observa que no solo en España, sino que "en todo el mundo se está produciendo un cambio de pensamiento". En España, hay normativas de construcción más estrictas en muchos lugares, la ley costera se ha endurecido. Los propietarios de propiedades temen posibles expropiaciones. Sin embargo, la locura constructiva no se detiene, a menudo se lleva a cabo de manera ilegal. Además de apartamentos de lujo, también se están construyendo grandes museos cerca de la costa, como en Bilbao. SOS Costa Brava también lucha en los tribunales contra una planeada expansión del puerto en Platja d'Aro y otros proyectos para construir complejos hoteleros y muchos asentamientos residenciales a lo largo de la popular región turística.

Turismo vs. Protección Costera

Pau Bosch, vicepresidente de esta alianza de más de 25 organizaciones ambientales, destaca en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa que la lucha incansable merece la pena. Ya ha habido éxitos. "Gracias a nuestros esfuerzos, se aprobó el plan maestro urbano de la costa en Cataluña para proteger diversas áreas naturales que iban a ser destruidas". Sin embargo, aún hay planes para construir un total de 40,000 apartamentos y complejos hoteleros en 22 municipios de la Costa Brava, "lo que tendrá un muy negativo impacto en la costa y el mar".

El Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de izquierda en Madrid, principalmente responsable de la protección costera, supervisa decenas de proyectos con inversiones totales de alrededor de 250 millones de euros. Sin embargo, estos planes a menudo son bloqueados o retrasados por autoridades regionales debido a los temores de pérdidas financieras. "La tensión entre el desarrollo turístico y la protección costera es palpable", analiza "La Vanguardia".

¿Cuáles son las soluciones? Hasta ahora, se han intentado métodos caros e insostenibles de reposición de arena, incluso involucrando importaciones desde el Sahara. Tales acciones, criticadas por los ecologistas como "parches", se verán significativamente reducidas en España debido a la escasez global de arena. La construcción de estructuras protectoras como rompeolas a menudo solo proporcionó ayuda a corto plazo y a veces resultó contraproducente.

Medidas Impopulares Son Necesarias

Ribas ve sólo una solución real: "Debemos devolver al mar lo que le hemos robado". La palabra mágica es renaturalización. "Se deben restaurar los sistemas dunares originales y, si es necesario, desmantelar y reconstruir promenades más atrás, incluso si estas medidas pueden ser impopulares", exige. Este año, dos municipios en Cataluña están dando el ejemplo: Vila-seca y Calafell planean reubicar promenades lejos de la costa.

Mallorca también enfrenta este problema y tiene municipios pioneros en soluciones. En el popular destino turístico alemán de Cala Millor en la costa este de la isla, el proyecto "Life Adapt" busca preservar la playa. "Las soluciones buscadas son de orientación natural, incluyendo la reubicación de la promenade".

