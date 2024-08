- Las plantas de biogás están amenazadas de cierre

Una parte significativa de las plantas de biogás en Turingia están cayendo gradualmente del esquema de subsidios limitado a 20 años. Estos importantes productores de energía, que contribuyen alrededor del 20 por ciento de la energía renovable en el estado, están así enfrentando el cierre. Esto es inaceptable para el Ministro de Energía de Turingia, Bernhard Stengel (Verdes).

"El gobierno federal finalmente debe apoyar la bioenergía. Los operadores de plantas de biogás necesitan claridad y seguridad en la planificación - de lo contrario, las plantas pueden desaparecer", dijo Stengel a dpa en Erfurt. Así, exigió mejoras en las subvenciones de su colega del partido, el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck.

Often part of heat supply in villages

Stengel: "Si los operadores cierran por razones económicas, sería una pérdida para todos, para la creación de valor regional y la protección del clima. Sin biogás, no lograremos la transición energética, tanto en los sectores de electricidad como de calor".

Según su ministerio, casi 400 plantas de cogeneración se operan con biogás en el estado. Algunas plantas también están conectadas a redes de calefacción distrito y así forman parte importante de la oferta de calor regional, especialmente en áreas rurales.

Often technical upgrades needed

El problema: Una parte significativa de las plantas de biogás se construyeron entre 2004 y 2009 y así están perdendo gradualmente su subsidio bajo la Ley de Energías Renovables (EEG), sin recibir más compensación regulada por ley. Además, a menudo son necesarias mejoras técnicas para su operación continua, junto con otras inversiones. El objetivo es al menos asegurar la existencia de la planta, dice el ministro.

La parte de residuos como estiércol, residuos biológicos y excrementos como sustrato en el uso de bioenergía en Turingia es de alrededor del 70 por ciento. Thus, la bioenergía no está en competencia por la tierra con la producción de alimentos, sino que forma parte de una economía agrícola circular. Además, sirven como segundo pilar económico para muchas empresas agrícolas.

Según la Asociación de Biogás, las primas para la operación flexible de las plantas de bioenergía son insuficientes y los volúmenes de licitación para las plantas de bioenergía son demasiado bajos. Thus, faltan incentivos. La Asociación de Biogás representa la industria del biogás dentro de la Federación Alemana de Energías Renovables.

"Con el cierre de las plantas de biogás debido a las limitaciones del esquema de subsidios, corremos el riesgo de perder un contribuyente significativo a los objetivos de energía renovable de Turingia y la creación de valor regional. El futuro de la bioenergía en Turingia es incierto sin mejoras en las subvenciones e incentivos de inversión".

"À medida que las plantas de biogás envejecen y requieren mejoras técnicas, el futuro de este sector depende del apoyo sostenido del gobierno y los precios competitivos. Asegurar la durabilidad de las plantas de biogás es crucial para lograr los objetivos de transición energética de Turingia en ambos sectores, electricidad y calor".

