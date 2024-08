- Las perspectivas sombrías para el futuro de Hollywood

En el mundo del cine de ciencia ficción, Hollywood ha estado pronosticando tendencias futuras. Aún esperamos los vehículos aéreos y hoverboards prometidos por "Regreso al futuro 2" en 2015. Afortunadamente, las predicciones de Hollywood a menudo han sido erróneas, ahorrándonos el escenario del Juicio Final depictedo en "Terminator", donde el Día del Juicio estaba programado para 1997. Dos años antes, según "Soylent Green" (1973), protagonizada por Charlton Heston, deberíamos haber estado lidiando con el canibalismo sancionado por el estado, con la horrenda revelación de que "Soylent Green es gente". Muchas clásicas de ciencia ficción han pintado un cuadro ominoso de nuestro futuro, los próximos décadas y siglos.

"Hijos de los Hombres"

La trama de "Hijos de los Hombres" (2006), protagonizada por Clive Owen (59) y Michael Caine (91), se desarrolla en un período de tres años. Los problemas han estado aumentando durante más tiempo: los bebés han dejado de nacer, con la persona más joven del mundo teniendo 18 años al comienzo de la película de Alfonso Cuarón (62). Como resultado, la sociedad está plagada de desesperación e impotencia -¿qué propósito hay en luchar por un mundo mejor sin descendencia? Sin embargo, el protagonista se encuentra con una mujer que está embarazada.

"Demolición Man"

La película de acción de 1993 "Demolición Man", protagonizada por Sylvester Stallone (78) y Sandra Bullock (60), presenta un escenario mucho más optimista. En ella, el duro policía John Spartan (Stallone) y su rival Simon Phoenix (Wesley Snipes, 62) son transportados al año 2032. Se sorprenden al descubrir que la contaminación y el crimen son cosa del pasado, al igual que el contacto y la intimidad física. Sin embargo, la llegada de Phoenix cambia drásticamente el futuro pacífico, con la población experimentando un brusco despertar. Incluso Spartan se sorprende al descubrir que se espera que use "las tres conchas" en lugar de papel higiénico...

"12 Monos"

Tres años después, la película visionaria de Terry Gilliam (83) "12 Monos" (1995), protagonizada por Bruce Willis (69), se desarrolla en un futuro en el que la civilización ya se ha derrumbado. Un virus, inofensivo para los animales, ha eliminado a la mayoría de la humanidad, dejando a los supervivientes para sobrevivir bajo tierra en el año 2035. Entre ellos está el preso James Cole (Willis), a quien se le ofrece una oportunidad de redención: con la ayuda de una cuestionable máquina del tiempo, debe viajar al año en que se cree que el ejército de los "12 Monos" liberó el virus. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Cole se vuelve cada vez más incierto sobre su propia cordura.

"Minority Report"

En el mundo presentado por Steven Spielberg (77) en "Minority Report" (2002), el enfoque de la policía es Capture a los delincuentes potenciales antes de que incluso cometan un delito. Al principio, el éxito del departamento de Precrime, donde el oficial de policía John Anderton (Tom Cruise, 62) trabaja, es innegable: no ha habido un asesinato en seis años. Anderton confía ciegamente en la misteriosa tecnología detrás de Precrime - hasta que su propio nombre aparece como un futuro asesino, y sus colegas comienzan a cazarlo. ¿Es realmente un asesino -o el sistema está defectuoso?

"Recuerdo Total"

En el año 2084, según el director Paul Verhoeven (86), la humanidad ha colonizado Marte. En lugar de un policía en "Recuerdo Total" (1990), el trabajador de la construcción Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger, 77) cuestiona su propia existencia. ¿Ha vivido su vida como cree, o sus recuerdos son simplemente implantes fabricados por la dudosa corporación Rekall? En cincuenta años, prepárese para la duda propia, una batalla por el oxígeno y un cuarto mutante.

"A.I. - Inteligencia Artificial"

El tema de la inteligencia artificial es actualmente un tema de debate acalorado, como se ve en la película del siglo XXI "A.I. - Inteligencia Artificial" (2001). Originalmente planeada por Stanley Kubrick (1928-1999), el proyecto de la película giraba en torno a una historia moderna de "Pinocho", finalmente llevada a la pantalla por Steven Spielberg. Otro tema actual también está presente: debido al calentamiento global, la mayoría de las ciudades han desaparecido del mapa en esta película de ciencia ficción. Para hacer frente a los recursos severamente reducidos, la tasa de natalidad está fuertemente regulada. Un prototipo como David (Haley Joel Osment, 36), un robot que se parece a un niño de 11 años, podría proporcionar una solución para las personas que buscan tener hijos.

"Alien"

En otro siglo más, según Hollywood, la humanidad encontrará tal vez al habitante más terrorífico (y afortunadamente ficticio) de nuestro universo. Cuando Ridley Scott (86) lanzó "Alien" en 1979, dejó una marca indeleble en la historia del cine. Recientemente se lanzó "Alien: Romulus", el último capítulo de la franquicia. El espeluznante viaje de Ellen Ripley (Sigourney Weaver, 74) comienza en el año 2122, cuando ella y su tripulación acosada a bordo del Nostromo responden a una misteriosa señal en el espacio, solo para encontrar Facehuggers y Xenomorfos. Afortunadamente para los amantes de los animales, incluso en 2122, "Salva al gato" sigue siendo relevante.

Acerca del 80, los aliens son la menor de las preocupaciones de la humanidad. En el año 2199, tal como se muestra en la icónica película de ciencia ficción "The Matrix" (1999), dirigida por Lana y Lilly Wachowski, las máquinas han asumido el control, reduciendo a los humanos a simples fuentes de energía. Protagonizada por Keanu Reeves (59) y Laurence Fishburne (63), la película cautiva por su representación de la Matrix, un mundo simulado que dominó los 90. Sin embargo, la realidad, como Neo (Reeves) descubre, es mucho más siniestra. Avanzando 175 años, surge una pregunta fundamental: ¿será la píldora roja o la azul?

"El Quinto Elemento" (Reimaginado)

Luc Besson (65) pinta un cuadro más vibrante del futuro en su película de 1997, "El Quinto Elemento", que presenta un mundo lleno de encuentros extraterrestres, una ciudad futurista y, tal vez, el taxista más carismático de la historia del cine: Korben Dallas, interpretado por Bruce Willis. La trama se desarrolla cuando un personaje enigmático y excéntrico llamado Leeloo (Milla Jovovich, 48) choca con el taxi de Korben, lo queInitially, Korben worries about his suspended license, but his concerns change when he learns that Leeloo is none other than the "fifth element," the universe's only hope for salvation, despite lacking a valid transit pass.

En la discusión de las predicciones cinematográficas de ciencia ficción, no podemos olvidar el futuro distópico presentado en "The Terminator" (1984), donde una máquina, el Terminator, es enviada desde 2029 a 1984 para matar a Sarah Connor, impidiendo así el nacimiento de John Connor, quien liderará la resistencia humana contra Skynet en el futuro.

Después del desespero y la desesperanza mostrados en "Children of Men", se nos presenta un escenario mucho más esperanzador en "Terminator 2: Judgment Day" (1991). En esta secuela, el Terminator, ahora reprogramado para proteger a John Connor, viaja desde 2029 a 1991 para asegurar su supervivencia, alterando así la línea temporal y evitando el futuro apocalíptico profetizado en la película original.

