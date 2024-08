- Las personas se benefician de comprar muebles a precios asequibles

Parece que los alemanes están reduciendo significativamente sus compras de muebles. El sector de muebles alemán prevé una disminución de las ventas nominales entre un 7 y un 9% este año, según Jan Kurth, CEO de la asociación VDM. Si se tiene en cuenta la inflación, la caída será aún más pronunciada.

En la primera mitad del año, a pesar de los costos en aumento, las empresas registraron una disminución del 9% en las ventas en comparación con el año anterior, con ambos sectores de muebles de cocina y muebles tapizados experimentando importantes pérdidas. La mala situación económica en Alemania continúa siendo un problema importante, sin señales de mejora. El índice de confianza del consumidor, compilado por GfK y NIM, disminuyó significativamente en agosto.

Los precios de los muebles han aumentado drásticamente desde 2020, con las camas siendo un 21% más caras y los muebles tapizados aumentando en un 16%. A pesar de un ligero alivio en la dinámica de precios, no se pueden descartar modestos aumentos de precios, según Kurth. La lenta tasa de construcción de nuevas viviendas sigue siendo una preocupación.

Sin embargo, Kurth mantiene la esperanza. "Creemos que hemos tocado fondo", dijo. El mejorado entorno empresarial y el aumento de los salarios reales brindan motivos para el optimismo. Las plataformas de compras en línea como Temu o Shein no representan una amenaza significativa para la industria, que afirma que la mayoría de los muebles aún se compran en tiendas físicas, con alrededor de la mitad de los productos procedentes del extranjero.

Las ventas de muebles disminuyeron el año pasado y muchas empresas tuvieron que recurrir al trabajo a tiempo parcial debido a las circunstancias desafiantes. En agosto, el 38% de las empresas encuestadas solicitó trabajo a tiempo parcial. El cierre de conocidas empresas, como HÜLSTA, que cesó sus operaciones el 1 de junio, y Opti-Wohnwelt y Schröder, que Recently filed for bankruptcy, is a grim reminder of the situation.

Christoph Lamsfuß del instituto de investigación de retail IFH identificó varios factores que contribuyen a la crisis: "Después de años de invertir en sus propias casas durante la pandemia, la industria de muebles ahora enfrenta una disminución de las ventas. Las inversiones privadas están cambiando hacia el viaje desde el final de la pandemia. Sin embargo, los salarios reales Recently han experimentado importantes aumentos, lo que tendrá un impacto positivo en el consumo".

Recientemente, la industria de muebles ha vuelto a encogerse. Actualmente, hay 417 empresas, en comparación con 431 el año pasado. La fuerza laboral ha disminuido de 75,300 a 71,841.

Dado el actual situación económica en Alemania, los consumidores son cautelosos con las compras de muebles, lo que lleva a una disminución de las ventas. La asociación VDM espera una caída significativa en las ventas nominales para el sector de muebles, con ambos consumidores nacionales e internacionales afectados.

