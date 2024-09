Las personas que se identifican como hombres experimentaron más placer en el evento de la alfombra roja de los Emmy.

Los looks clásicos no fallaron del todo. Ramy Youssef, Joshua Jackson, el actor de "Fargo" Lamorne Morris y el protagonista de "The Bear" (y modelo de Calvin Klein) Jeremy Allen White, todos se presentaron con elegancia con esmóquines básicos.

Sin embargo, algunos de los looks más destacados de la noche desafiaron sutilmente (y a veces no tanto) las convenciones de la vestimenta de etiqueta negra.

Por ejemplo, el actor irlandés Andrew Scott optó por reemplazar la clásica camisa blanca y pajarita con una camisa negra de escote bajo con volantes debajo de una chaqueta de Vivienne Westwood con solapas anchas. Por otro lado, el actor de "Abbott Elementary" Tyler James Williams lució una camisa de esmoquin de Dolce & Gabbana que podría haber sido considerada tradicional para una fiesta, pero por el hecho de que no tenía mangas.

El compañero de elenco de Williams, Chris Perfetti, también experimentó con volantes, combinando sus pantalones anchos y de largo hasta el suelo con una extravagante camisa de la colección lista para usar de Christian Siriano para la primavera de 2025. De manera similar, el copresentador de los premios Dan Levy buscó en las pasarelas para su elección de camisa, optando por un diseño de Loewe con un refinado y escultórico cuello.

Los asistentes también se divirtieron con los cummerbunds, transformando los símbolos habituales de formalidad en algo más juguetón. Por ejemplo, el actor de "The Traitors" Alan Cumming convirtió su cummerbund en una cola que se extendía desde su chaqueta Teddy Vonranson de color crema y funcionaba como una bufanda. Mientras tanto, los coprotagonistas de "Fellow Travelers" Matt Bomer y Jonathan Bailey utilizaron los cummerbunds para mejorar sus outfits, con el de Bailey complementando la elegante y escotada camisa de su conjunto de Giorgio Armani.

Las otras accesorios divertidos de la noche incluyeron broches y alfileres de solapa, mientras que los colores vibrantes sirvieron como otra forma de hacer una impresión. El actor de "Fallout" Aaron Moten apareció en un traje rojo

