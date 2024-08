- Las personas que luchan contra la pobreza se ven afectadas desproporcionadamente por el calor.

When it comes to heat and vulnerability, the crucial factor is your financial situation, as highlighted by Julio Díaz Jiménez, a professor at the Madrid Health Institute Carlos III, in the "Guardian". "A heatwave isn't the same experience if you're living in a dorm with three other individuals and no air conditioning, versus living in a villa with a pool and air conditioning," he points out.

Olas de calor mortales

En 2020, Jiménez estudió los efectos del calor excesivo en diferentes distritos de Madrid. Los resultados? Solo en tres de diecisiete distritos las olas de calor afectan las tasas de mortalidad. Las personas afectadas residen en distritos con niveles de ingresos más bajos. Al analizar todo el país, llegó a la misma conclusión.

La correlación va más allá de la vivienda. Las personas con ingresos más bajos tienen más dificultades para obtener viviendas bien equipadas. También poseen menos aire acondicionado y con frecuencia comparten espacios de vida con múltiples personas. La pobreza también afecta negativamente la salud y el sistema inmunológico.

Europa ha experimentado un aumento en el número de olas de calor desde el inicio del siglo. Según las Naciones Unidas, las temperaturas en Europa están aumentando a un ritmo más rápido que en otros continentes, lo que lleva a consecuencias fatales.

Un estudio reciente publicado en "Nature Medicine" predice aproximadamente 47,690 muertes relacionadas con el calor en 2023. Aunque es una estimación, los investigadores destacan en "Nature Medicine" que con un 95% de probabilidad, el número de muertes relacionadas con el calor en Europa este año estará entre 28,800 y 66,500. El Ministerio Federal de Salud de Alemania estima alrededor de 3,200 muertes relacionadas con el calor en Alemania para 2023.

