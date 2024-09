Las personas que llaman al número 988 ahora recibirán asistencia en función de su ubicación actual, en lugar de la ubicación asociada con el código de área de su teléfono.

El objetivo de implementar el 988 es proporcionar acceso las 24 horas del día a una ayuda compasiva y no judgmental para las personas que experimentan una crisis de salud mental o abuso de sustancias. Este cambio busca conectar a los llamadores con instalaciones locales que puedan ofrecer detalles sobre los servicios y recursos disponibles en su comunidad, mejorando así la calidad general de la atención.

Según anunció Miriam E. Delphin-Rittmon, subsecretaria del HHS y directora de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA), los llamadores del 988 ahora serán dirigidos a centros locales basados en su ubicación física en lugar de su código de área. Este cambio comenzó con Verizon y T-Mobile la semana pasada y se espera que cubra aproximadamente la mitad de todas las llamadas inalámbricas al 988 una vez que se implemente completamente por estas dos empresas. AT&T también iniciará el proceso en los próximos meses.

Previamente, las llamadas al 988 se enviaban a un centro basado en el código de área del llamador. Por ejemplo, un residente de Los Ángeles con un código de área de Nueva York sería conectado con un centro de llamadas de crisis en Nueva York. Este cambio, que se implementará en los próximos meses por la Comisión Federal de Comunicaciones, promete beneficiar a los llamadores al permitirles conectarse con recursos y especialistas locales en su propia comunidad.

En un comunicado, la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, destacó la importancia de estas mejoras, stating "En momentos de crisis, cada minuto cuenta, especialmente cuando se busca ayuda para uno mismo o para un ser querido que necesita apoyo en salud mental. Hay una verdadera ventaja en conectarse con los recursos disponibles en tu propio patio trasero y hablar con aquellos dentro de tu propia comunidad."

La Línea de vida del 988 para suicidios y crisis proporciona un servicio gratuito de apoyo emocional para personas que enfrentan crisis de salud mental y las conecta con instalaciones locales. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y consta de más de 200 centros de crisis locales en todo el país.

Lanzado en julio de 2022, la línea de vida del 988 reemplazó a la Línea nacional de prevención del suicidio y adoptó un código de discado más simple. Dentro de los dos años de su lanzamiento, la línea ha manejado más de 10 millones de llamadas, mensajes de texto y chats, según los datos publicados por SAMHSA.

La línea de vida ahora incluye servicios como el lenguaje de señas americano y el español, además de una línea de crisis para veteranos y una línea para jóvenes y adultos LGBTQ+.

Estados Unidos registró una tasa récord de suicidios en 2022 a medida que el país sigue lidiando con una crisis de salud mental que se agrava debido a la pandemia del Covid-19.

En marzo de 2023, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales y una coalición de más de 40 organizaciones nacionales enviaron una carta a los líderes de la FCC y el HHS para instar mejoras en la routing de las llamadas del 988. Al día siguiente, la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, presentó una notificación de propuesta de regulación ante la comisión completa.

