Las personas involucradas en un accidente grave de Uber no pueden presentar una demanda debido a su participación en una transacción de Uber Eats.

John y Georgia McGinty estaban relajándose en un viaje en Uber en marzo de 2022 cuando su conductor, ignorando una luz roja, colisionó con otro vehículo, lo que resultó en lesiones corporales graves, estrés emocional y pérdidas financieras, según se indica en los documentos judiciales.

Georgia sufrió múltiples fracturas en todo su cuerpo, incluyendo las cervicales, lumbares, la columna y las costillas, así como diversas otras lesiones que requirieron procedimientos quirúrgicos y tratamientos. John, por otro lado, lidió con la pérdida de movilidad en su muñeca izquierda y una fractura en el esternón.

La pareja decidió tomar medidas legales contra Uber, pero un tribunal superior Recently denied their request for a jury trial, stating that they had previously agreed to Uber's updated terms and conditions, which include mandatory arbitration. This is applicable to both the Uber ride and Uber Eats apps.

Los McGintys argumentan que su hija menor fue la que consintió en los términos de servicio de Uber Eats al hacer clic en el botón requerido que confirmaba su edad, pero el tribunal superior consideró los términos de servicio de Uber como válidos y aplicables. Estos términos también incluyen la disposición de que los litigios relacionados con accidentes de tráfico o lesiones personales se resolverán mediante arbitraje, no en un tribunal de justicia.

En respuesta, Uber stated that Georgia McGinty had accepted the terms and conditions, including the arbitration agreement, on multiple occasions, including in early 2021, and continued to use Uber services after agreeing to those terms.

Durante los procedimientos judiciales, los McGintys solo pudieron especular sobre si su hija había pedido comida de forma independiente de la ayuda de su madre, según un portavoz de Uber.

Los McGintys expresaron su sorpresa y decepción con la decisión del tribunal, stating that it allows large corporations like Uber to evade lawsuits from injured consumers simply due to contractual language buried in lengthy user agreements that are not related to the service that caused the consumers' injuries.

Before this decision, a lower court had deemed Uber's arbitration clause as ineffective due to the pop-up presenting the terms of service failing to adequately and clearly inform the plaintiff of their right to waive the option of proceeding with their claim in a court of law. However, Uber appealed the decision, and the judges eventually sided with the company, deeming their terms of service as enforceable.

The McGinty’s legal counsel has stated they are reviewing the decision and are likely to petition the New Jersey Supreme Court.

Reacción pública sobre la arbitraje

Este caso serves como otro ejemplo de las complicaciones causadas por las empresas que implementan acuerdos de arbitraje obligatorio en sus términos de servicio. En agosto, Disney cambió su posición en un litigio que involucraba los términos de servicio en un juicio por muerte impropia presentado por el esposo de la mujer fallecida, permitiendo que el juicio continúe en un tribunal de justicia.

En el juicio, Jeffrey Piccolo, el esposo de la mujer fallecida, claimed that his wife, Kanokporn Tangsuan, suffered a fatal allergic reaction after consuming a meal at a park restaurant in 2023. Disney attempted to dismiss the lawsuit by requesting the court to move the dispute to arbitration, avoiding the process of a jury trial.

Disney argued that Piccolo had entered into a subscription agreement when signing up for a Disney+ trial years prior, requiring users to resolve disputes with the company through arbitration. However, Disney ultimately decided to change its position.

"En Disney, valoramos la dignidad humana por encima de todo lo demás. Dadas las circunstancias únicas en este caso, creemos que se puede llegar a una resolución compasiva para la familia que ha sufrido una pérdida tan profunda", stated Josh D’Amaro, el chairman of Disney Experiences, en un comunicado anterior.

Los McGintys believe that Uber's arbitration clause allows the company to avoid lawsuits from injured consumers, as evident in their court case. Due to this dispute, Disney reconsidered its stance in a different lawsuit involving arbitration, deciding to permit the case to proceed in a court of law.

