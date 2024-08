- Las personas en estado de coma pueden estar más conscientes de lo que se creía inicialmente.

Sin embargo, la investigación sugiere que esta suposición no siempre es correcta. Hay casos de individuos que no muestran signos externos de estar siendo abordados, pero sus cerebros muestran actividad cognitiva. Estudios iniciales en instalaciones de investigación individuales descubrieron esta actividad en aproximadamente el 15 al 20 por ciento de los sujetos examinados. Un estudio reciente publicado en la prestigiada revista "New England Journal of Medicine" revela una tasa más alta de alrededor del 25 por ciento.

Yelena Bodien, la autora principal del Centro de Neurotecnología y Neurorrehabilitación del Hospital General de Massachusetts, explica: "Algunos pacientes con lesiones cerebrales graves parecen no responder a su entorno. Sin embargo, cuando los examinamos utilizando técnicas avanzadas como la imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) y la electroencefalografía (EEG), podemos detectar actividades cerebrales que sugieren algo diferente".

Lesiones cerebrales graves por accidentes, derrames cerebrales, ataques cardíacos

En este estudio, los expertos examinaron a pacientes con lesiones cerebrales graves en Estados Unidos y Europa. Estos pacientes habían sufrido lesiones cerebrales traumáticas por accidentes, derrames cerebrales o habían sobrevivido a paros cardíacos, comúnmente meses antes. Durante las pruebas, se escanearon sus cerebros mientras se les daban instrucciones, como "imaginar abrir y cerrar la mano" o se les pedía que imaginaran jugar un deporte.

De 241 participantes que parecían no mostrar reacción externa, 60 aún seguían las instrucciones internamente durante varios minutos. Estos individuos estaban, por lo tanto, atentos, comprendían el lenguaje y mostraban memoria a corto plazo, según los autores.

¿Deben administrarse tratamientos adicionales?

Este estudio interdisciplinario realizado durante varios años es significativo, dice Julian Bösel, portavoz de la Comisión de Medicina Intensiva Neurológica de la Sociedad Alemana de Neurología (DGN). El amplio grupo de pacientes, la participación de seis centros médicos y la observación más sistemática del fenómeno hacen que este estudio sea único. El estudio aborda varias preguntas éticas, incluyendo si se debe continuar con el tratamiento.

Las lesiones cerebrales graves a menudo llevan a la pérdida de conciencia. Un coma es un estado de inconsciencia completa sin ninguna respuesta al dolor. Si una persona abre los ojos ocasionalmente, muestra fases de sueño-vigilia distinguibles, pero no muestra signos de respuesta, se utiliza el término "estado vegetativo" (EV) o "síndrome de vigilia no responsiveness" (UWS). Este término se utiliza para describir un estado con conciencia mínima conservada, si hay movimientos oculares o si se siguen comandos simples.

Las perturbaciones de la conciencia pueden persistir durante días, semanas, meses o incluso años. "Estudios como este podrían, en ciertos casos, proporcionar razones para examinar a pacientes adicionales mediante EEG y observarlos durante períodos más largos", dice Bösel. Esto podría indicar que a algunos pacientes seleccionados se les debería dar más tiempo en casos de duda.

Sin embargo, no está claro si terapias especiales ayudarían a estas personas. Se han realizado esfuerzos para lograr mejoras mediante terapias conductuales, medicamentos o otros métodos, pero con éxito limitado o nulo. Un equipo en el Hospital General de Massachusetts también está implementando tecnología moderna utilizando interfaces cerebro-computadora para establecer una conexión entre los cerebros de estos pacientes y los ordenadores, permitiéndoles comunicarse.

Frank Erbguth, presidente de la Fundación Alemana del Cerebro, encuentra que el nuevo estudio no presenta nuevas ideas. "Que el fenómeno existe está claro", dice. No obstante, los patrones eléctricos o las regiones activas en el cerebro no indican definitivamente un nivel más alto de conciencia. Tales actividades también se pueden encontrar en la fMRI o EEG de pacientes anestesiados.

Ambos expertos están de acuerdo en cómo abordar a los pacientes que no responden. "Los pacientes en cuidados intensivos y centros de rehabilitación deben ser tratados siempre con la suposición de que son conscientes de su entorno", dice Erbguth. "Esto significa hablar con ellos y tratarlos con respeto, lo que ya es el caso hoy en día".

Número incierto de personas afectadas

Por lo tanto, ¿cuál es la incidencia de personas que exhiben habilidades cognitivas pero carecen de indicaciones conductuales? Tanto los autores del estudio como los expertos alemanes están de acuerdo en que hacer declaraciones definitivas es difícil. Las pruebas en el nuevo estudio no fueron estandarizadas y los pacientes fueron seleccionados. "Además, el estudio combinó diversas causas de daño cerebral", dice Erbguth.

Sin embargo, enfatiza Bösel, las cifras porcentuales de estudios como este demuestran que: "Debemos ser conscientes de que perhaps more consciousness-disordered patients than we think are aware of their surroundings". En su experiencia, es comúnmente practicado en muchos lugares hablar en la cama de pacientes en coma como si no estuvieran allí. "Many nursing staff do this very effectively by greeting the patient, introducing themselves, and explaining what they are doing to them".

Todo el mundo debería tener esto en cuenta, incluyendo médicos durante sus rondas o familiares visitando, y evitar discutir temas preocupantes en la cama. "Estamos junto a la cama y no sabemos qué está sucediendo realmente en la mente del paciente, y debemos admitirlo bastante honestamente".

